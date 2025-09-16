mahindra model wise sales august 2025 scorpio again becomes number-1 लंबे टाइम से नहीं डोल रहा इस SUV का सिंहासन, गिरावट के बाद भी बिक्री में बनी नंबर-1; थार, बोलेरो भी पीछे, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़mahindra model wise sales august 2025 scorpio again becomes number-1

लंबे टाइम से नहीं डोल रहा इस SUV का सिंहासन, गिरावट के बाद भी बिक्री में बनी नंबर-1; थार, बोलेरो भी पीछे

भारतीय ग्राहकों के बीच महिंद्रा की एसयूवी को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में हुई बिक्री की बात करें एक बार फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 11:44 AM
भारतीय ग्राहकों के बीच महिंद्रा की एसयूवी को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में हुई बिक्री की बात करें एक बार फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो (Mahindra Scorpio) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि महिंद्रा स्कॉर्पियो ने बीते महीने कुल 9,840 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। हालांकि, इस दौरान महिंद्रा स्कॉर्पियो की बिक्री में सालाना आधार पर 29 पर्सेंट के गिरावट देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अगस्त, 2024 में यह आंकड़ा 13,787 यूनिट था। आइए जानते हैं बीते महीने कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

39% घट गई XUV 3X0 की बिक्री

बिक्री की लिस्ट में दूसरे नंबर पर महिंद्रा बोलेरो रही। महिंद्रा बोलेरो ने इस दौरान 25 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,109 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा थार और थार रॉक्स रही। महिंद्रा थार और थार रॉक्स ने इस दौरान 64 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,997 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XUV 3XO रही। महिंद्रा XUV 3X0 ने इस दौरान 39 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 5,521 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही महिंद्रा BE 6

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर महिंद्रा एक्सयूवी 700 रही। महिंद्रा एक्सयूवी 700 ने इस दौरान 45 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 4,956 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा XEV 9e रही। महिंद्रा XEV 9e ने इस दौरान कुल 2,313 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा BE 6 रही। महिंद्रा BE 6 ने इस दौरान कुल 1,551 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

सिर्फ 8 यूनिट बिकी महिंद्रा मराजो

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर महिंद्र एक्सयूवी 400 रही। महिंद्र एक्सयूवी 400 ने इस दौरान कुल 91 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 86 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में महिंद्रा मराजो रही। महिंद्रा मराजो ने इस दौरान 475 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 8 यूनिट एसयूवी की बिक्री की। अगर कंपनी के सभी मॉडलों को मिलाकर बात करें तो इस दौरान महिंद्रा को कुल 39,399 नए ग्राहक मिले।

Mahindra Mahindra Bolero Mahindra XUV700 अन्य..

