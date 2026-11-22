महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक कारों की रेंज को लगातार बेहतर बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में कंपनी अगले साल की शुरुआत में XEV 9e का नया Sporteq एडिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

Mahindra XEV 9e का Sporteq एडिशन जल्द होगा लॉन्च

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 28,700 /माह से शुरू

Mahindra XEV 9e

महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक कारों की रेंज को लगातार बेहतर बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में कंपनी महिंद्रा XEV 9e का नया Sporteq एडिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इलेक्ट्रिक कूपे एसयूवी के लॉन्च होने के करीब दो साल बाद इसमें यह बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। इससे पहले कंपनी ने अगस्त में BE 6 का Sporteq एडिशन पेश किया था। उसी के आधार पर XEV 9e के नए मॉडल में भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें नए रंग, फीचर्स, सॉफ्टवेयर और बैटरी के नए ऑप्शन शामिल हो सकते हैं। न्यूज वेबसाइट gaadiwaadi के अनुसार, नया एडिशन को अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

क्या मिल सकता है नया? महिंद्रा BE 6 के Sporteq एडिशन को कंपनी ने 8 वैरिएंट में पेश किया था। इसमें नए रंगों के साथ MAIA प्लेटफॉर्म पर चलने वाला नया सॉफ्टवेयर भी दिया गया है। महिंद्रा XEV 9e में पहले से ही तीन स्क्रीन वाला डैशबोर्ड मिलता है। ऐसे में इसके नए एडिशन में स्क्रीन के इंटरफेस, पसंद के हिसाब से सेटिंग और फीचर्स में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कंपनी इसके कुछ खास एडिशन भी पेश कर सकती है। इसके अलावा, गाड़ी के बाहर नए रंग, बदले हुए अलॉय व्हील और कुछ नए डिजाइन एलिमेंट दिए जा सकते हैं।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन बैटरी की बात करें तो अभी XEV 9e में 59kWh और 79kWh के दो बैटरी पैक मिलते हैं। कंपनी इसके नए Sporteq एडिशन में 70kWh का एक और बैटरी पैक दे सकती है। यह बैटरी पहले से BE 6 Sporteq और XEV 9S में दी जा चुकी है। इससे ग्राहकों को बैटरी के तीन ऑप्शन मिल सकते हैं। इसके 59kWh बैटरी पैक के साथ 170kW की मोटर मिलती है, जबकि 79kWh बैटरी पैक में 210kW की मोटर दी गई है। बड़ी बैटरी वाला मॉडल 6.8 सेकेंड में 0 से 100Km प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है।

एक्सटीरियर में हो सकते हैं बदलाव महिंद्रा XEV 9e की लंबाई 4,789mm, चौड़ाई 1,907mm और ऊंचाई 1,694mm है। इसका व्हीलबेस 2,775mm है। इसमें कूपे स्टाइल की छत, लाइट वाली बाहरी डिजाइन और पीछे की तरफ खास बनावट मिलती है। इसके नए एडिशन में कंपनी अलॉय व्हील, रंग और बाहरी डिजाइन में बदलाव कर सकती है। सामान रखने के लिए इसमें 663 लीटर का पिछला बूट स्पेस और आगे की तरफ 150 लीटर का अलग स्टोरेज मिलता है। इसके ऊंचे वैरिएंट में 16 स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, हेड-अप डिस्प्ले और इलेक्ट्रिक टेलगेट जैसे फीचर्स मिलते हैं।

मिल सकते हैं कई नए फीचर्स