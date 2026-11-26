महिंद्रा फैन्स के लिए अगला साल काफी एक्साइटिंग हो सकता है। कंपनी 2027 में अपनी दो शानदार एसयूवी ला सकती है। इनका नाम विजन S और BE 07 है। आइए जानते हैं कि कंपनी इनमें क्या कुछ ऑफर कर सकती है।

महिंद्रा आने वाले सालों में अपनी SUV रेंज को बड़े लेवल पर अपडेट करने की तैयारी कर रही है। कंपनी का प्लान 2031 तक 16 नए मॉडल लॉन्च करने का है, जिनमें 10 ICE यानी पेट्रोल-डीजल और 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल होंगे। इन SUVs को कंपनी के दो नए प्लेटफॉर्म NU_IQ और INGLO पर तैयार किया जाएगा। इनमें Mahindra Vision S NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड पहली प्रोडक्शन एसयूवी होगी। जबकि, Mahindra BE 07 कंपनी की अगली Born-Electric एसयूवी होगी। दोनों मॉडल 2027 में लॉन्च किए जा सकते है। फिलहाल आइए जानते हैं कि कंपनी इन दोनों में क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

Mahindra Vision S Mahindra Vision S का प्रोडक्शन मॉडल दमदार और बॉक्सी डिजाइन के साथ आ सकता है। उम्मीद है कि इसे स्कॉर्पियो फैमिली का हिस्सा बनाया जाएगा और यह कंपनी की लाइनअप में XUV 3XO से ऊपर वाले सेगमेंट में ऑफर की जाएगी। बाजार में इसका मुकाबला अपकमिंग Renault Bridger और Tata Scarlet जैसी एसयूवी से हो सकता है। इसके प्रोडक्शन मॉडल में कॉन्सेप्ट वाला टॉल और सीधा डिजाइन बरकरार रहने की उम्मीद है। इसमें बोल्ड फ्रंट लुक, बड़े व्हील आर्च, 19-इंच अलॉय व्हील, मोटी बॉडी क्लैडिंग और टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील मिल सकता है। कंपनी कन्फर्म कर चुकी है कि विजन S की लंबाई 4 मीटर से कम होगी और इसका व्हीलबेस 2,665mm का होगा।

केबिन में ड्यूल-स्क्रीन सेटअप, विजन S ब्रैंडिंग वाला नया स्टीयरिंग व्हील और पैनोरमिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है। टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों में थार से इंस्पायर्ड टचस्क्रीन और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की झलक भी मिली है। इस एसयूवी की खास बात इसका NU_IQ प्लेटफॉर्म होगा। यह प्लेटफॉर्म पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन को सपोर्ट कर सकता है। इसमें FWD और AWD दोनों कॉन्फिगरेशन मिलेंगे। विजन S में XUV 3XO के 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन दिए जाने की उम्मीद है।

Mahindra BE 07 महिंद्रा BE 07 को पहली बार अगस्त 2022 में कॉन्सेप्ट के तौर पर लाया गया था। अब इसका प्रोडक्शन मॉडल जून 2027 तक इंडियन मार्केट में आने की उम्मीद है। यह कंपनी के INGLO प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 7-सीटर लेआउट मिल सकता है। डिजाइन की बात करें, तो BE 07 में बॉक्सी फ्रंट, C-शेप LED लाइटिंग, स्कल्प्टेड बोनट और वर्टिकल LED हेडलैंप मिलेंगे। इसके अलावा एयरोडायनामिक अलॉय व्हील, बॉडी क्लैडिंग, फ्लश डोर हैंडल, C-शेप टेललैंप, रियर वाइपर और रूफ स्पॉइलर जैसे एलिमेंट दिए जा सकते हैं।