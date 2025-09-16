mahindra marazzo sold only 8 units in august 2025 धड़ाम से गिरी महिंद्रा के इस कार की बिक्री, बीते महीने सिर्फ 8 लोगों ने खरीदा; 22 km का है माइलेज, Auto Hindi News - Hindustan
धड़ाम से गिरी महिंद्रा के इस कार की बिक्री, बीते महीने सिर्फ 8 लोगों ने खरीदा; 22 km का है माइलेज

भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से एमपीवी सेगमेंट की डिमांड लगातार देखी जा रही है। हालांकि, इसी सेगमेंट में महिंद्रा की पॉपुलर एमपीवी मराजो को उम्मीद के अनुसार ग्राहक नहीं मिल रहे हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 01:41 PM
कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो महिंद्रा मराजो में ग्राहकों को 1.5-लीटर टर्बो चार्ज्ड डीजल इंजन मिलता है जो 120.96bhp की अधिकतम पावर और 300Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कंपनी महिंद्रा मराजो में ग्राहकों को 18 किलोमीटर से 22 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने का दावा करती है। महिंद्रा मराजो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14.59 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 17 लाख रुपये तक जाती है।

Mahindra Auto News Hindi

