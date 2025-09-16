धड़ाम से गिरी महिंद्रा के इस कार की बिक्री, बीते महीने सिर्फ 8 लोगों ने खरीदा; 22 km का है माइलेज

भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से एमपीवी सेगमेंट की डिमांड लगातार देखी जा रही है। हालांकि, इसी सेगमेंट में महिंद्रा की पॉपुलर एमपीवी मराजो को उम्मीद के अनुसार ग्राहक नहीं मिल रहे हैं।

भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से एमपीवी सेगमेंट की डिमांड लगातार देखी जा रही है। इनमें टोयोटा इनोवा और मारुति सुजुकी अर्टिगा जैसी कार सबसे आगे हैं। हालांकि, इसी सेगमेंट में महिंद्रा की पॉपुलर एमपीवी मराजो को उम्मीद के अनुसार ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। बता दें कि बीते महीने यानी अगस्त, 2025 में सिर्फ 8 ग्राहक मिले। इस दौरान मराजो की बिक्री में 475 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। जबकि ठीक एक साल यानी अगस्त, 2024 में यह आंकड़ा 46 यूनिट था। आइए जानते हैं महिंद्रा मराजो के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू फीचर्स से लैस है एमपीवी एमपीवी के केबिन में ग्राहकों को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 10.6-इंच का बड़ा इन्फोटेनमेंट सिस्टम, हाइट एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 2-एयरबैग और रियर पार्किंग सेंसर दिया गया है। महिंद्रा मराजो की तुलना मार्केट में मारुति सुजुकी अर्टिगा और टोयोटा इनोवा से होता है। बता दें कि महिंद्रा मराजो को कंपनी ने साल 2018 में लॉन्च किया था।