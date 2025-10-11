Mahindra Marazzo Sold Only 3 Unit In September 2025 महिंद्रा की इस 7-सीटर का ऐसा हाल, सितंबर में सिर्फ 3 लोगों ने खरीदा; सेंट्रल AC जैसा फीचर भी हुआ फेल, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra Marazzo Sold Only 3 Unit In September 2025

महिंद्रा की इस 7-सीटर का ऐसा हाल, सितंबर में सिर्फ 3 लोगों ने खरीदा; सेंट्रल AC जैसा फीचर भी हुआ फेल

महिंद्रा के लिए उसकी 7-सीटर MPV मराजो की नाकामयाबी का सिलसिला जारी है। दरअसल, पिछले महीने यानी सितंबर इसकी सिर्फ 3 यूनिट बिकीं। यानी इस डबल डिजिट ग्राहक भी नहीं मिली। इस पूरी की ये इसकी दूसरी सबसे कम सेल है। इससे पहले जनवरी में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी थी।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 10:33 AM
share Share
Follow Us on
महिंद्रा की इस 7-सीटर का ऐसा हाल, सितंबर में सिर्फ 3 लोगों ने खरीदा; सेंट्रल AC जैसा फीचर भी हुआ फेल
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Hyundai Cretaarrow

महिंद्रा के लिए उसकी 7-सीटर MPV मराजो की नाकामयाबी का सिलसिला जारी है। दरअसल, पिछले महीने यानी सितंबर इसकी सिर्फ 3 यूनिट बिकीं। यानी इस डबल डिजिट ग्राहक भी नहीं मिली। इस पूरी की ये इसकी दूसरी सबसे कम सेल है। इससे पहले जनवरी में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी थी। इस साल अब तक मराजो की सिर्फ 279 यूनिट बिकी हैं। जिसमें से 176 यूनिट सिर्फ जुलाई में ही बिक गई थीं। चौंकाने वाली बात ये भी है कि मराजो की खराब सेल्स के बावजूद कंपनी ने इसकी सेल जारी रखी है। कंपनी इस महीने इसके स्टॉक को खत्म करने के लिए 70,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 20,000 की फ्री एक्सेसरीज भी दे रही है।

महिंद्रा मराजो सेल्स 2025
महीनासेल्स
जनवरी0
फरवरी17
मार्च10
अप्रैल6
मई4
जून17
जुलाई176
अगस्त46
सितंबर3
टोटल279

मराजो की इस साल हुई अब तक की सेल्स की बात करें तो जनवरी में इसकी 0 यूनिट, फरवरी में इसकी 17 यूनिट, मार्च में इसकी 10 यूनिट, अप्रैल में इसकी 6 यूनिट, मई में इसकी 4 यूनिट, जून में इसकी 17 यूनिट, जुलाई में इसकी 176 यूनिट, अगस्त में इसकी 46 यूनिट और सितंबर में इसकी 3 यूनिट बिकीं। इस तरह, इसकी टोटल 279 यूनिट बिकीं। यानी इसका मंथली औसत सेल्स 31 यूनिट की रही।

महिंद्रा मराजो की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
1.5L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
M2 7SRs. 14,59,400Rs. 14,05,900-Rs. 53,500-3.67%
M2 8SRs. 14,59,400Rs. 14,05,900-Rs. 53,500-3.67%
M4 Plus 7SRs. 15,86,001Rs. 15,27,800-Rs. 58,201-3.67%
M4 Plus 8SRs. 15,94,200Rs. 15,35,700-Rs. 58,500-3.67%
M6 Plus 7SRs. 16,92,001Rs. 16,30,000-Rs. 62,001-3.66%
M6 Plus 8SRs. 17,00,200Rs. 16,37,900-Rs. 62,300-3.66%


ये भी पढ़ें:दिसंबर में खत्म होगा मारुति ई-विटारा SUV का इंतजार, कंपनी के शोरूम पहुंचने लगेगी

मराजो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
महिंद्रा की इस MPV में 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, जो 121 हॉर्सपावर की ताकत और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। इस कार के सभी वेरिएंट्स में सेफ्टी के लिए एयरबैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलेंगे। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें 7.0 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम (एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी वाला), रिमोट की-लेस एंट्री, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, सेंट्रल AC और 17 इंच एलॉय व्हील जैसे फीचर आते हैं।

Mahindra Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।