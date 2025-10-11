महिंद्रा की इस 7-सीटर का ऐसा हाल, सितंबर में सिर्फ 3 लोगों ने खरीदा; सेंट्रल AC जैसा फीचर भी हुआ फेल

महिंद्रा के लिए उसकी 7-सीटर MPV मराजो की नाकामयाबी का सिलसिला जारी है। दरअसल, पिछले महीने यानी सितंबर इसकी सिर्फ 3 यूनिट बिकीं। यानी इस डबल डिजिट ग्राहक भी नहीं मिली। इस पूरी की ये इसकी दूसरी सबसे कम सेल है। इससे पहले जनवरी में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी थी।

महिंद्रा के लिए उसकी 7-सीटर MPV मराजो की नाकामयाबी का सिलसिला जारी है। दरअसल, पिछले महीने यानी सितंबर इसकी सिर्फ 3 यूनिट बिकीं। यानी इस डबल डिजिट ग्राहक भी नहीं मिली। इस पूरी की ये इसकी दूसरी सबसे कम सेल है। इससे पहले जनवरी में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी थी। इस साल अब तक मराजो की सिर्फ 279 यूनिट बिकी हैं। जिसमें से 176 यूनिट सिर्फ जुलाई में ही बिक गई थीं। चौंकाने वाली बात ये भी है कि मराजो की खराब सेल्स के बावजूद कंपनी ने इसकी सेल जारी रखी है। कंपनी इस महीने इसके स्टॉक को खत्म करने के लिए 70,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 20,000 की फ्री एक्सेसरीज भी दे रही है।

महिंद्रा मराजो सेल्स 2025 महीना सेल्स जनवरी 0 फरवरी 17 मार्च 10 अप्रैल 6 मई 4 जून 17 जुलाई 176 अगस्त 46 सितंबर 3 टोटल 279

मराजो की इस साल हुई अब तक की सेल्स की बात करें तो जनवरी में इसकी 0 यूनिट, फरवरी में इसकी 17 यूनिट, मार्च में इसकी 10 यूनिट, अप्रैल में इसकी 6 यूनिट, मई में इसकी 4 यूनिट, जून में इसकी 17 यूनिट, जुलाई में इसकी 176 यूनिट, अगस्त में इसकी 46 यूनिट और सितंबर में इसकी 3 यूनिट बिकीं। इस तरह, इसकी टोटल 279 यूनिट बिकीं। यानी इसका मंथली औसत सेल्स 31 यूनिट की रही।

महिंद्रा मराजो की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 1.5L Turbo Diesel-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % M2 7S Rs. 14,59,400 Rs. 14,05,900 -Rs. 53,500 -3.67% M2 8S Rs. 14,59,400 Rs. 14,05,900 -Rs. 53,500 -3.67% M4 Plus 7S Rs. 15,86,001 Rs. 15,27,800 -Rs. 58,201 -3.67% M4 Plus 8S Rs. 15,94,200 Rs. 15,35,700 -Rs. 58,500 -3.67% M6 Plus 7S Rs. 16,92,001 Rs. 16,30,000 -Rs. 62,001 -3.66% M6 Plus 8S Rs. 17,00,200 Rs. 16,37,900 -Rs. 62,300 -3.66%

