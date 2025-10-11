महिंद्रा की इस 7-सीटर का ऐसा हाल, सितंबर में सिर्फ 3 लोगों ने खरीदा; सेंट्रल AC जैसा फीचर भी हुआ फेल
महिंद्रा के लिए उसकी 7-सीटर MPV मराजो की नाकामयाबी का सिलसिला जारी है। दरअसल, पिछले महीने यानी सितंबर इसकी सिर्फ 3 यूनिट बिकीं। यानी इस डबल डिजिट ग्राहक भी नहीं मिली। इस पूरी की ये इसकी दूसरी सबसे कम सेल है। इससे पहले जनवरी में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी थी।
महिंद्रा के लिए उसकी 7-सीटर MPV मराजो की नाकामयाबी का सिलसिला जारी है। दरअसल, पिछले महीने यानी सितंबर इसकी सिर्फ 3 यूनिट बिकीं। यानी इस डबल डिजिट ग्राहक भी नहीं मिली। इस पूरी की ये इसकी दूसरी सबसे कम सेल है। इससे पहले जनवरी में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी थी। इस साल अब तक मराजो की सिर्फ 279 यूनिट बिकी हैं। जिसमें से 176 यूनिट सिर्फ जुलाई में ही बिक गई थीं। चौंकाने वाली बात ये भी है कि मराजो की खराब सेल्स के बावजूद कंपनी ने इसकी सेल जारी रखी है। कंपनी इस महीने इसके स्टॉक को खत्म करने के लिए 70,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 20,000 की फ्री एक्सेसरीज भी दे रही है।
|महिंद्रा मराजो सेल्स 2025
|महीना
|सेल्स
|जनवरी
|0
|फरवरी
|17
|मार्च
|10
|अप्रैल
|6
|मई
|4
|जून
|17
|जुलाई
|176
|अगस्त
|46
|सितंबर
|3
|टोटल
|279
मराजो की इस साल हुई अब तक की सेल्स की बात करें तो जनवरी में इसकी 0 यूनिट, फरवरी में इसकी 17 यूनिट, मार्च में इसकी 10 यूनिट, अप्रैल में इसकी 6 यूनिट, मई में इसकी 4 यूनिट, जून में इसकी 17 यूनिट, जुलाई में इसकी 176 यूनिट, अगस्त में इसकी 46 यूनिट और सितंबर में इसकी 3 यूनिट बिकीं। इस तरह, इसकी टोटल 279 यूनिट बिकीं। यानी इसका मंथली औसत सेल्स 31 यूनिट की रही।
|महिंद्रा मराजो की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|1.5L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|M2 7S
|Rs. 14,59,400
|Rs. 14,05,900
|-Rs. 53,500
|-3.67%
|M2 8S
|Rs. 14,59,400
|Rs. 14,05,900
|-Rs. 53,500
|-3.67%
|M4 Plus 7S
|Rs. 15,86,001
|Rs. 15,27,800
|-Rs. 58,201
|-3.67%
|M4 Plus 8S
|Rs. 15,94,200
|Rs. 15,35,700
|-Rs. 58,500
|-3.67%
|M6 Plus 7S
|Rs. 16,92,001
|Rs. 16,30,000
|-Rs. 62,001
|-3.66%
|M6 Plus 8S
|Rs. 17,00,200
|Rs. 16,37,900
|-Rs. 62,300
|-3.66%
मराजो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
महिंद्रा की इस MPV में 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, जो 121 हॉर्सपावर की ताकत और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। इस कार के सभी वेरिएंट्स में सेफ्टी के लिए एयरबैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलेंगे। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें 7.0 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम (एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी वाला), रिमोट की-लेस एंट्री, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, सेंट्रल AC और 17 इंच एलॉय व्हील जैसे फीचर आते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।