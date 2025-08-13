Mahindra Marazzo Registered Record Sales In July 2025 Last 2 Years इस 7-सीटर को भूलने लगे थे लोग, कंपनी ने दिया ₹2 लाख का डिस्काउंट; अब टूट गया 2 साल का सेल्स रिकॉर्ड, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra Marazzo Registered Record Sales In July 2025 Last 2 Years

महिंद्रा की सेल्स में पिछले कुछ महीनों में गजब का उछाल देखने को मिला है। लोग इसकी SUVs के ऐसे दीवाने हो चुके हैं कि स्कॉर्पियो से लेकर थार और बोलेरो तक, सभी की डिमांड सातवें आसमान पर है। हालांकि, उसके पोर्टफोलियो में एक कार ऐसी भी है, जिसके बिक्री पिछले 2 साल से लगभग खत्म हो चुकी है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 08:13 PM
Mahindra Marazzoarrow

महिंद्रा की सेल्स में पिछले कुछ महीनों में गजब का उछाल देखने को मिला है। लोग इसकी SUVs के ऐसे दीवाने हो चुके हैं कि स्कॉर्पियो से लेकर थार और बोलेरो तक, सभी की डिमांड सातवें आसमान पर है। हालांकि, उसके पोर्टफोलियो में एक कार ऐसी भी है, जिसके बिक्री पिछले 2 साल से लगभग खत्म हो चुकी है। ये कंपनी के लिए हर महीने फिडड्डी रह रही है। कुछ महीने तो ऐसे भी रहे जब इसकी 0, 4, 6, 7, 8 यूनिट बिकीं। हालांकि, पिछले महीने यानी जुलाई में इस कार ने अपना 2 सालों का सूखा खत्म कर दिया। दरअसल, कंपनी की 7-सीटर मराजो MPV की पिछले महीने 176 यूनिट बिकीं। जून 2025 में इसकी 17 यूनिट और जुलाई 2024 में इसकी 14 यूनिट बिकी थीं।

जुलाई में कंपनी पहली बार इस कार पर पूरे 2 लाख रुपए का डिस्काउंट लेकर आई थी। कंपनी इससे पहले इस कार पर करीब 50,000 रुपए के आपसाप का डिस्काउंट ही दे रही थी। यही वजह है कि इसकी बिक्री में अचाकन से तगड़ा उछाल आ गया। इस बड़े डिस्काउंट के बाद ऐसा माना जा रहा है कि शायद कंपनी इसका स्टॉक खत्म करना चाहती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 14.59 लाख से 17 लाख रुपए तक हैं। इसे 7 और 8 सीटर में खरीद सकते हैं।

महिंद्रा मराजो सेल्स के आंकड़े
महीना20242025
जनवरी320
फरवरी5117
मार्च5110
अप्रैल206
मई164
जून1217
जुलाई14176
अगस्त8
सितंबर7
अक्टूबर37
टोटल248230

मराजो कंपनी के लिए FY25 में भी सबसे कम बिकने वाली कार रही। इसकी सिर्फ 166 यूनिट बिकीं। मराजो की खराब सेल के बाद भी कंपनी ने इसकी बिक्री जारी रखी है। इस पूरी साल इस 7-सीटर मॉडल की सेल्स काफी डाउन रही है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला मारुति अर्टिगा, टोयोटा इनोवा, किआ कैरेंस जैसे मॉडस से होता है। हालांकि, सेल के मामले में ये सेगमेंट की सबसे सस्ती रेनो ट्राइबर MPV से पिछड़ी हुई है।

मराजो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
महिंद्रा की इस MPV में 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, जो 121 हॉर्सपावर की ताकत और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। इस कार के सभी वेरिएंट्स में सेफ्टी के लिए एयरबैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलेंगे। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें 7.0 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम (एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी वाला), रिमोट की-लेस एंट्री, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, सेंट्रल AC और 17 इंच एलॉय व्हील जैसे फीचर आते हैं।

Mahindra Auto News Hindi

