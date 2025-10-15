बिक्री घटते ही कंपनी ने इस 7-सीटर कार पर दी ₹3 लाख की भारी छूट; अभी लपक लो, इसके 8-सीटर वैरिएंट पर भी डिस्काउंट

संक्षेप: महिंद्रा ने दिवाली (Diwali) पर महिंद्रा मराजो (Mahindra Marazzo) पर धमाकेदार ऑफर दे रही है। इस कार पर कंपनी 3 लाख रुपये तक का बंपर डिस्काउंट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

त्योहारों का सीजन चल रहा है और महिंद्रा (Mahindra) अपने ग्राहकों के लिए एक जबरदस्त ऑफर लेकर आई है। कंपनी अपनी पॉपुलर MPV महिंद्रा मराजो (Mahindra Marazzo) पर 3 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है, जो इस फेस्टिव सीजन में किसी भी मास-मार्केट कार पर मिलने वाला सबसे बड़ा ऑफर है। ये कार 7-सीटर और 8-सीटर कार में उपलब्ध है। आइए जरा विस्तार से इस कार की ऑफर डिटेल्स जानते हैं।

मराजो है महिंद्रा की एकमात्र MPV

महिंद्रा मराजो (Mahindra Marazzo) फिलहाल कंपनी की एकमात्र MPV (Multi Purpose Vehicle) है, जो अपनी स्पेशियस केबिन, कम्फर्टेबल सीटिंग और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है।

कीमत कितनी है?

महिंद्रा मराजो की कीमत 14.06 लाख रुपये से 16.38 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है और यह तीन वैरिएंट्स M2, M4+ और M6+ में आती है।

पावर और परफॉर्मेंस

महिंद्रा मराजो (Mahindra Marazzo) में एक 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 123hp की पावर और 300Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है और अपनी स्मूद राइड क्वॉलिटी व बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए फेमस है। मराजो (Marazzo) का बॉडी फ्रेम भी काफी मजबूत है, जो इसे लंबी फैमिली ट्रिप्स और हाईवे ड्राइव्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाता है।

कितना मिल रहा फायदा

इस अक्टूबर महिंद्रा (Mahindra) ने मराजो (Marazzo) पर जो फेस्टिव डिस्काउंट पेश किया है, वो काफी बड़ा है। जी हां, क्योंकि इस कार पर कुल बेनिफिट 3 लाख तक का है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट बेनिफिट्स शामिल हैं। हालांकि, डिस्काउंट का अमाउंट वैरिएंट और डीलर के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है।

अगर आप एक ऐसी फैमिली कार लेने की सोच रहे हैं, जो 7-सीटर या 8-सीटर कार हो तो आप इस कार के बारे में सोच सकते हैं। जी हां, क्योंकि महिंद्रा मराजो (Mahindra Marazzo) इस समय भारत की सबसे वैल्यू फॉर मनी MPV में से एक है।