Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra Marazzo get Up to Rs 3 lakh off in Oct 2025, check all details

बिक्री घटते ही कंपनी ने इस 7-सीटर कार पर दी ₹3 लाख की भारी छूट; अभी लपक लो, इसके 8-सीटर वैरिएंट पर भी डिस्काउंट

संक्षेप: महिंद्रा ने दिवाली (Diwali) पर महिंद्रा मराजो (Mahindra Marazzo) पर धमाकेदार ऑफर दे रही है। इस कार पर कंपनी 3 लाख रुपये तक का बंपर डिस्काउंट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Wed, 15 Oct 2025 04:33 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
बिक्री घटते ही कंपनी ने इस 7-सीटर कार पर दी ₹3 लाख की भारी छूट; अभी लपक लो, इसके 8-सीटर वैरिएंट पर भी डिस्काउंट
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Mahindra Marazzoarrow

त्योहारों का सीजन चल रहा है और महिंद्रा (Mahindra) अपने ग्राहकों के लिए एक जबरदस्त ऑफर लेकर आई है। कंपनी अपनी पॉपुलर MPV महिंद्रा मराजो (Mahindra Marazzo) पर 3 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है, जो इस फेस्टिव सीजन में किसी भी मास-मार्केट कार पर मिलने वाला सबसे बड़ा ऑफर है। ये कार 7-सीटर और 8-सीटर कार में उपलब्ध है। आइए जरा विस्तार से इस कार की ऑफर डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति से महिंद्रा तक, इन 6 SUVs पर मिल रहा ₹2.50 लाख का दिवाली डिस्काउंट

मराजो है महिंद्रा की एकमात्र MPV

महिंद्रा मराजो (Mahindra Marazzo) फिलहाल कंपनी की एकमात्र MPV (Multi Purpose Vehicle) है, जो अपनी स्पेशियस केबिन, कम्फर्टेबल सीटिंग और स्मूद ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है।

कीमत कितनी है?

महिंद्रा मराजो की कीमत 14.06 लाख रुपये से 16.38 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है और यह तीन वैरिएंट्स M2, M4+ और M6+ में आती है।

पावर और परफॉर्मेंस

महिंद्रा मराजो (Mahindra Marazzo) में एक 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 123hp की पावर और 300Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है और अपनी स्मूद राइड क्वॉलिटी व बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी के लिए फेमस है। मराजो (Marazzo) का बॉडी फ्रेम भी काफी मजबूत है, जो इसे लंबी फैमिली ट्रिप्स और हाईवे ड्राइव्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाता है।

कितना मिल रहा फायदा

इस अक्टूबर महिंद्रा (Mahindra) ने मराजो (Marazzo) पर जो फेस्टिव डिस्काउंट पेश किया है, वो काफी बड़ा है। जी हां, क्योंकि इस कार पर कुल बेनिफिट 3 लाख तक का है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट बेनिफिट्स शामिल हैं। हालांकि, डिस्काउंट का अमाउंट वैरिएंट और डीलर के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है।

ये भी पढ़ें:किसी को 17, किसी को 59 तो किसी को 85; इन 10 कारों की बिक्री का बुरा हाल!

अगर आप एक ऐसी फैमिली कार लेने की सोच रहे हैं, जो 7-सीटर या 8-सीटर कार हो तो आप इस कार के बारे में सोच सकते हैं। जी हां, क्योंकि महिंद्रा मराजो (Mahindra Marazzo) इस समय भारत की सबसे वैल्यू फॉर मनी MPV में से एक है।

नोट- अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं, तो आप डीलरशिप पर जाकर ऑफर की डिटेल्स जरूर चेक करें, क्योंकि यह लिमिटेड टाइम फेस्टिव ऑफर है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Mahindra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।