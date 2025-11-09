इस 7-सीटर को सिर्फ 3 लोगों ने खरीदा, तो कंपनी को हो गई टेंशन! अब दे रही ₹4.25 लाख का कैश डिस्काउंट
संक्षेप: महिंद्रा ने नवंबर 2025 के अपने डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी सबसे कम बिकने वाली 7-सीटर मराजो MPV पर सबसे शानदार डिस्काउंट दे रही है। इस महीने मराजो को खरीदने पर 4.25 लाख रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है।
महिंद्रा ने नवंबर 2025 के अपने डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी सबसे कम बिकने वाली 7-सीटर मराजो MPV पर सबसे शानदार डिस्काउंट दे रही है। इस महीने मराजो को खरीदने पर 4.25 लाख रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है। खास बात ये कि ग्राहकों को ये डिस्काउंट कैश बेनिफिट के तौर पर दिया जा रहा है। बता दें कि सितंबर में इसकी सिर्फ 3 यूनिट बिकी थीं। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 14.06 लाख रुपए से लेकर 16.38 लाख रुपए तक हैं।
मराजो की इस साल हुई अब तक की सेल्स की बात करें तो जनवरी में इसकी 0 यूनिट, फरवरी में इसकी 17 यूनिट, मार्च में इसकी 10 यूनिट, अप्रैल में इसकी 6 यूनिट, मई में इसकी 4 यूनिट, जून में इसकी 17 यूनिट, जुलाई में इसकी 176 यूनिट, अगस्त में इसकी 46 यूनिट और सितंबर में इसकी 3 यूनिट बिकीं। इस तरह, इसकी टोटल 279 यूनिट बिकीं। यानी इसका मंथली औसत सेल्स 31 यूनिट की रही।
|महिंद्रा मराजो की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|1.5L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|M2 7S
|Rs. 14,59,400
|Rs. 14,05,900
|-Rs. 53,500
|-3.67%
|M2 8S
|Rs. 14,59,400
|Rs. 14,05,900
|-Rs. 53,500
|-3.67%
|M4 Plus 7S
|Rs. 15,86,001
|Rs. 15,27,800
|-Rs. 58,201
|-3.67%
|M4 Plus 8S
|Rs. 15,94,200
|Rs. 15,35,700
|-Rs. 58,500
|-3.67%
|M6 Plus 7S
|Rs. 16,92,001
|Rs. 16,30,000
|-Rs. 62,001
|-3.66%
|M6 Plus 8S
|Rs. 17,00,200
|Rs. 16,37,900
|-Rs. 62,300
|-3.66%
मराजो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
महिंद्रा की इस MPV में 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, जो 121 हॉर्सपावर की ताकत और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। इस कार के सभी वेरिएंट्स में सेफ्टी के लिए एयरबैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलेंगे। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें 7.0 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम (एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी वाला), रिमोट की-लेस एंट्री, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, सेंट्रल AC और 17 इंच एलॉय व्हील जैसे फीचर आते हैं।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।