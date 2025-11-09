Hindustan Hindi News
Mahindra Marazzo Discount Rs 4.25 Lakh November 2025
इस 7-सीटर को सिर्फ 3 लोगों ने खरीदा, तो कंपनी को हो गई टेंशन! अब दे रही ₹4.25 लाख का कैश डिस्काउंट

इस 7-सीटर को सिर्फ 3 लोगों ने खरीदा, तो कंपनी को हो गई टेंशन! अब दे रही ₹4.25 लाख का कैश डिस्काउंट

संक्षेप: महिंद्रा ने नवंबर 2025 के अपने डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी सबसे कम बिकने वाली 7-सीटर मराजो MPV पर सबसे शानदार डिस्काउंट दे रही है। इस महीने मराजो को खरीदने पर 4.25 लाख रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है।

Sun, 9 Nov 2025 09:46 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा ने नवंबर 2025 के अपने डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी सबसे कम बिकने वाली 7-सीटर मराजो MPV पर सबसे शानदार डिस्काउंट दे रही है। इस महीने मराजो को खरीदने पर 4.25 लाख रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है। खास बात ये कि ग्राहकों को ये डिस्काउंट कैश बेनिफिट के तौर पर दिया जा रहा है। बता दें कि सितंबर में इसकी सिर्फ 3 यूनिट बिकी थीं। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 14.06 लाख रुपए से लेकर 16.38 लाख रुपए तक हैं।

मराजो की इस साल हुई अब तक की सेल्स की बात करें तो जनवरी में इसकी 0 यूनिट, फरवरी में इसकी 17 यूनिट, मार्च में इसकी 10 यूनिट, अप्रैल में इसकी 6 यूनिट, मई में इसकी 4 यूनिट, जून में इसकी 17 यूनिट, जुलाई में इसकी 176 यूनिट, अगस्त में इसकी 46 यूनिट और सितंबर में इसकी 3 यूनिट बिकीं। इस तरह, इसकी टोटल 279 यूनिट बिकीं। यानी इसका मंथली औसत सेल्स 31 यूनिट की रही।

महिंद्रा मराजो की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
1.5L Turbo Diesel-Manual
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
M2 7SRs. 14,59,400Rs. 14,05,900-Rs. 53,500-3.67%
M2 8SRs. 14,59,400Rs. 14,05,900-Rs. 53,500-3.67%
M4 Plus 7SRs. 15,86,001Rs. 15,27,800-Rs. 58,201-3.67%
M4 Plus 8SRs. 15,94,200Rs. 15,35,700-Rs. 58,500-3.67%
M6 Plus 7SRs. 16,92,001Rs. 16,30,000-Rs. 62,001-3.66%
M6 Plus 8SRs. 17,00,200Rs. 16,37,900-Rs. 62,300-3.66%


मराजो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
महिंद्रा की इस MPV में 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, जो 121 हॉर्सपावर की ताकत और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। इस कार के सभी वेरिएंट्स में सेफ्टी के लिए एयरबैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलेंगे। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें 7.0 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम (एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी वाला), रिमोट की-लेस एंट्री, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, सेंट्रल AC और 17 इंच एलॉय व्हील जैसे फीचर आते हैं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
