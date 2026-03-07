महिंद्रा की सबसे कम बिकने वाली 7-सीटर, जनवरी में नहीं खुला खाता; अब कंपनी दे रही ₹4.25 लाख का डिस्काउंट

महिंद्रा ने मार्च 2026 के अपनी कारों पर दिए जाने वाले डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी सबसे कम बिकने वाली 7-सीटर मराजो MPV पर सबसे शानदार डिस्काउंट दे रही है। इस महीने मराजो को खरीदने पर 4.25 लाख रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है।

महिंद्रा ने मार्च 2026 के अपनी कारों पर दिए जाने वाले डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी सबसे कम बिकने वाली 7-सीटर मराजो MPV पर सबसे शानदार डिस्काउंट दे रही है। इस महीने मराजो को खरीदने पर 4.25 लाख रुपए का बेनिफिट मिलने वाला है। खास बात ये कि ग्राहकों को ये डिस्काउंट कैश बेनिफिट के तौर पर दिया जा रहा है। बता दें कि मराजो कंपनी की सबसे कम बिकने वाली कार भी है। वहीं, जनवरी 2026 में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 14.06 लाख रुपए से लेकर 16.38 लाख रुपए तक हैं।

बीते साल हर महीने औसतन 34 यूनिट बिकीं

मराजो की इस साल हुई अब तक की सेल्स की बात करें तो जनवरी में इसकी 0 यूनिट, फरवरी में इसकी 17 यूनिट, मार्च में इसकी 10 यूनिट, अप्रैल में इसकी 6 यूनिट, मई में इसकी 4 यूनिट, जून में इसकी 17 यूनिट, जुलाई में इसकी 176 यूनिट, अगस्त में इसकी 46 यूनिट, सितंबर में इसकी 3 यूनिट, अक्टूबर में इसकी 2 यूनिट, नवंबर में इसकी 47 यूनिट और दिसंबर में इसकी 80 यूनिट बिकीं बिकीं। इस तरह, इसकी टोटल 408 यूनिट बिकीं। यानी इसकी मंथली औसत सेल्स करीब 34 यूनिट की रही। हालांकि, इस साल की शुरुआती इसकी जनवरी 2026 में 00 यूनिट के साथ हुई।

मराजो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस महिंद्रा मराजो के डिजाइन की बात करें तो इसमें शार्क से इंस्पायर्ड डिजाइन दिया गया है, जैसे XUV500 में चीता से इंस्पायर्ड है। कार का ए-पिलर थोड़ा लंबा है। इसके अलावा कार में शार्क की पूंछ से इंस्पायर्ड LED टेललाइट्स दिए गए हैं। कार में शार्क-फिन एंटिना दिया गया है। यह डायमंड कट-एलॉय व्हील्स, प्रोजेक्टर लेंस हैडलैंप्स और LED DRLs मिलते हैं। इसमें डैशबोर्ड में डुअल-टोन ग्लोस ब्लैक और गहरे येलो कलर का फिनिश दिया है। कार की सीट्स अपहोलस्ट्री गहरे येलो कलर के लैदर और प्रीमियम टच मॉडल से साथ है।

यह मॉडल फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, डुअल-पॉड इंस्ट्रूमेंट सिस्टम के साथ मल्टी-फंक्शन इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले (MID) यूनिट और एक 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम से लैस है, जो कि 1.2GB से 8GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। मराजो में 7 और 8 सीटर का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा कार में रूफ माउंटेड एयर वेंट सिस्टम दिया है जो कि सेकंड और थर्ड रो को बेहतर ठंडा कर सकती है।

फीचर की बात करें तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन और महिंद्रा टेलेमैटिक्स सिस्टम दिया है। इसमें क्रूज कंट्रोल, मल्टीपल USB और AUX कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स के लिए इसमें ABS, EBD, ISOFIX और रियर पार्किंग सेंसर के साथ फ्रंट में डुअल एयरबैग्स स्टैंडर्ड रखे हैं, जो कि सभी वैरिएंट में मिलेंगे। इस MPV में 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, जो 121 हॉर्सपावर की ताकत और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।