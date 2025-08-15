Mahindra Marazzo Discount Rs. 35,000 In August 2025 जिस 7-सीटर को खरीदने जुलाई में लगी लोगों की लंबी लाइन, उस पर इस महीने मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट, Auto Hindi News - Hindustan
जिस 7-सीटर को खरीदने जुलाई में लगी लोगों की लंबी लाइन, उस पर इस महीने मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट

इस कार का ज्यादातर स्टॉक खत्म हो चुका है। कंपनी इसे खत्म करने के लिए ही ये डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि मराजो पर पिछले महीने मिलने वाले दमदार डिस्काउंट के चलते इसने अपने 2 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिया। बता दें कि मराजो की एक्स-शोरूम कीमतें 14.59 लाख रुपए से 17 लाख रुपए तक है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 03:38 PM
जिस 7-सीटर को खरीदने जुलाई में लगी लोगों की लंबी लाइन, उस पर इस महीने मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट
Mahindra Marazzoarrow

महिंद्रा अगस्त में अपने पोर्टफोलियो की एकमात्र 7-सीटर MPV मराजो पर भी डिस्काउंट दे रही है। हालांकि, कंपनी ने इस डिस्काउंट को जुलाई की तुलना में घटा दिया है। दरअसल, कंपनी जुलाई में इस पर 2 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही थी। इस महीने कंपनी सिर्फ 35,000 रुपए का ही डिस्काउंट दे रही है। हालांकि, इस कार का ज्यादातर स्टॉक खत्म हो चुका है। कंपनी इसे खत्म करने के लिए ही ये डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि मराजो पर पिछले महीने मिलने वाले दमदार डिस्काउंट के चलते इसने अपने 2 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिया। बता दें कि मराजो की एक्स-शोरूम कीमतें 14.59 लाख रुपए से 17 लाख रुपए तक है। इसे 6 या 7-सीट ऑप्शन में खरीद सकते हैं।

महिंद्रा मराजो डिस्काउंट अगस्त 2025
डिस्काउंट टाइपडिस्काउंट
एक्सचेंज बोनसRs. 15,000
स्क्रैपेज बोनसRs. 35,000
टोटलRs. 35,000

2 लाख के डिस्काउंट से रिकॉर्ड सेल
जुलाई में कंपनी पहली बार इस कार पर पूरे 2 लाख रुपए का डिस्काउंट लेकर आई थी। कंपनी इससे पहले इस कार पर करीब 50,000 रुपए के आपसाप का डिस्काउंट ही दे रही थी। यही वजह है कि इसकी बिक्री में अचाकन से तगड़ा उछाल आ गया। इस बड़े डिस्काउंट के बाद ऐसा माना जा रहा है कि शायद कंपनी इसका स्टॉक खत्म करना चाहती है।

महिंद्रा मराजो सेल्स के आंकड़े
महीना20242025
जनवरी320
फरवरी5117
मार्च5110
अप्रैल206
मई164
जून1217
जुलाई14176
अगस्त8
सितंबर7
अक्टूबर37
टोटल248230

मराजो कंपनी के लिए FY25 में भी सबसे कम बिकने वाली कार रही। इसकी सिर्फ 166 यूनिट बिकीं। मराजो की खराब सेल के बाद भी कंपनी ने इसकी बिक्री जारी रखी है। इस पूरी साल इस 7-सीटर मॉडल की सेल्स काफी डाउन रही है। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला मारुति अर्टिगा, टोयोटा इनोवा, किआ कैरेंस जैसे मॉडस से होता है। हालांकि, सेल के मामले में ये सेगमेंट की सबसे सस्ती रेनो ट्राइबर MPV से पिछड़ी हुई है।

ये भी पढ़ें:इस SUV को खरीदने की मचने वाली है लूट! कंपनी ने एक झटके में ₹50000 कर दिया सस्ता

मराजो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

महिंद्रा की इस MPV में 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेगा, जो 121 हॉर्सपावर की ताकत और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। इस कार के सभी वेरिएंट्स में सेफ्टी के लिए एयरबैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलेंगे। बात करें इसके फीचर्स की तो इसमें 7.0 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम (एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी वाला), रिमोट की-लेस एंट्री, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, सेंट्रल AC और 17 इंच एलॉय व्हील जैसे फीचर आते हैं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Mahindra Auto News Hindi

