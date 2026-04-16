365 दिन में इस 7-सीटर की सिर्फ 381 यूनिट ही बिकीं, बनी कंपनी की सबसे कम बिकने वाली कार

महिंद्रा की 7-सीटर मराजो MPV का इस साल खाता नहीं खुला है। आखिरी बार इसकी दिसंबर 2025 में 80 यूनिट बिकीं थीं। खबरों के मुताबिक, कंपनी इसके बचे स्टॉक को खाली कर रही है। ये अभी भी कंपनी की बेवसाइट पर लिस्टेड है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 14.06 लाख रुपए से लेकर 16.38 लाख रुपए तक हैं।

देश के 7-सीटर सेगमेंट में महिंद्रा एक बड़ी कंपनी के तौर पर जानी जाती है। उसके पास इस सीटिंग पोजीशन वाले कई मॉडल हैं। इसमें स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो क्लासिक, बोलेरो, XUV 7XO, XEV 9S जैसे कई मॉडल शामिल हैं। इसमें एक नाम ऐसा भी है जिसकी बिक्री पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 में सबसे कम देखने को मिली। हम यहां बात कर रहें मराजो MPV की। दरअसल, FY2026 के 365 दिनों के दौरान इसकी सिर्फ 381 यूनिट ही बिकीं। ये कंपनी के लिए सबसे कम बिकने वाली 7-सीटर कार भी रही। दरअसल, FY26 में स्कॉर्पियो की 178,800 यूनिट, बोलेरो की 110,136 यूनिट, XUV 7XO + XUV 700 की 87,412 यूनिट और XEV 9S की 7,896 यूनिट बिकीं।

महिंद्रा की 7-सीटर मराजो MPV का इस साल खाता नहीं खुला है। आखिरी बार इसकी दिसंबर 2025 में 80 यूनिट बिकीं थीं। खबरों के मुताबिक, कंपनी इसके बचे स्टॉक को खाली कर रही है। ये अभी भी कंपनी की बेवसाइट पर लिस्टेड है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 14.06 लाख रुपए से लेकर 16.38 लाख रुपए तक हैं।

हर महीने औसतन 34 यूनिट बिक रहीं

मराजो की साल 2025 सेल्स की बात करें तो जनवरी में इसकी 0 यूनिट, फरवरी में इसकी 17 यूनिट, मार्च में इसकी 10 यूनिट, अप्रैल में इसकी 6 यूनिट, मई में इसकी 4 यूनिट, जून में इसकी 17 यूनिट, जुलाई में इसकी 176 यूनिट, अगस्त में इसकी 46 यूनिट, सितंबर में इसकी 3 यूनिट, अक्टूबर में इसकी 2 यूनिट, नवंबर में इसकी 47 यूनिट और दिसंबर में इसकी 80 यूनिट बिकीं बिकीं। इस तरह, इसकी टोटल 408 यूनिट बिकीं। यानी इसकी मंथली औसत सेल्स करीब 34 यूनिट की रही। हालांकि, इस साल की शुरुआती इसकी जनवरी 2026 में 00 यूनिट के साथ हुई। जबकि, फरवरी और मार्च में भी इसे एक भी ग्राहक नहीं मिला।

मराजो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

महिंद्रा मराजो के डिजाइन की बात करें तो इसमें शार्क से इंस्पायर्ड डिजाइन दिया गया है, जैसे XUV500 में चीता से इंस्पायर्ड है। कार का ए-पिलर थोड़ा लंबा है। इसके अलावा कार में शार्क की पूंछ से इंस्पायर्ड LED टेललाइट्स दिए गए हैं। कार में शार्क-फिन एंटिना दिया गया है। यह डायमंड कट-एलॉय व्हील्स, प्रोजेक्टर लेंस हैडलैंप्स और LED DRLs मिलते हैं। इसमें डैशबोर्ड में डुअल-टोन ग्लोस ब्लैक और गहरे येलो कलर का फिनिश दिया है। कार की सीट्स अपहोलस्ट्री गहरे येलो कलर के लैदर और प्रीमियम टच मॉडल से साथ है।

यह मॉडल फोर-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, डुअल-पॉड इंस्ट्रूमेंट सिस्टम के साथ मल्टी-फंक्शन इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले (MID) यूनिट और एक 7-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम से लैस है, जो कि 1.2GB से 8GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। मराजो में 7 और 8 सीटर का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा कार में रूफ माउंटेड एयर वेंट सिस्टम दिया है जो कि सेकंड और थर्ड रो को बेहतर ठंडा कर सकती है।