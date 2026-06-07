ग्राहकों के लिए बुरी तरह तरस गई महिंद्रा की यह कार, मई में 0 यूनिट हुई बिक्री; अर्टिगा, इनोवा से होती है टक्कर

देसी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा ने बीते महीने यानी मई, 2026 में ताबड़तोड़ कार की बिक्री की। हालांकि, इसी दौरान कंपनी की एकमात्र एमपीवी महिंद्रा मराजो (Mahindra Marazzo) को एक भी खरीददार नहीं मिले।

देसी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा ने बीते महीने यानी मई, 2026 में ताबड़तोड़ कार की बिक्री की। बीते महीने महिंद्रा की धाकड़ एसयूवी स्कॉर्पियो ने करीब 16,000 यूनिट एसयूवी बेचकर बिक्री में टॉप पोजिशन हासिल कर लिया। इसके अलावा, महिंद्रा के दूसरे मॉडलों को भी इस दौरान खूब खरीदा गया। हालांकि, इसी दौरान महिंद्रा की एकमात्र एमपीवी मराजो को एक भी खरीददार नहीं मिले। जबकि ठीक एक साल पहले यानी मई, 2025 में महिंद्रा मराजो (Mahindra Marazzo) को 4 खरीददार मिले थे। आइए जान लेते हैं महिंद्रा मराजो के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं एमपीवी के फीचर्स महिंद्रा मराजो के फ्रंट ग्रिल से लेकर पीछे की टेललाइट्स तक में आपको वो शार्क वाला टच देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में भी यह गाड़ी किसी से पीछे नहीं है। इसमें 7-इंच का बढ़िया टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक्स, अलॉय व्हील्स और सबसे कमाल का रूफ-माउंटेड सराउंड कूलिंग एसी मिलता है। बता दें कि 7 और 8 सीटर ऑप्शंस के साथ आने वाली इस गाड़ी का केबिन इतना स्पेशियस है कि लंबी ट्रिप पर भी पूरा परिवार बड़े आराम से सफर कर सकता है।

दमदार है कार का पावरट्रेन परफॉर्मेंस की बात करें तो मराजो में 1497cc का दमदार 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलता है। यह 121bhp की पावर और 300Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। इतनी बड़ी और भारी गाड़ी होने के बावजूद इसका माइलेज काफी शानदार है। कंपनी इसके लिए लगभग 17.3 किमी प्रति लीटर (kmpl) का माइलेज क्लेम करती है। वहीं, आम तौर पर रोजमर्रा के रास्तों पर यह आसानी से 15 से 16 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती है।