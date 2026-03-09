ग्राहकों के लिए बुरी तरह तरस गई महिंद्रा की ये कार, फरवरी में 0 यूनिट हुई बिक्री; अर्टिगा, इनोवा से होती है टक्कर

Mar 09, 2026 10:59 am IST

महिंद्रा की पॉपुलर एमपीवी मराजो को बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में निराशा हाथ लगी। भारतीय मार्केट में महिंद्रा मराजो (Mahindra Marazzo) को बीते महीने कोई भी खरीददार नहीं मिले।

महिंद्रा की कारों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो ने करीब 15,000 यूनिट एसयूवी बेचकर टॉप पोजिशन हासिल कर लिया। हालांकि, इसी दौरान महिंद्रा की पॉपुलर एमपीवी मराजो को निराशा हाथ लगी। महिंद्रा मराजो (Mahindra Marazzo) को बीते महीने कोई भी खरीददार नहीं मिले। जबकि ठीक एक साल पहले यानी फरवरी, 2026 में मराजो को 17 लोगों ने खरीदा था। आइए जानते हैं महिंद्रा मराजो के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू फीचर्स से लैस है एमपीवी एमपीवी के केबिन में ग्राहकों को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 10.6-इंच का बड़ा इन्फोटेनमेंट सिस्टम, हाइट एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 2-एयरबैग और रियर पार्किंग सेंसर दिया गया है। महिंद्रा मराजो की तुलना मार्केट में मारुति सुजुकी अर्टिगा और टोयोटा इनोवा से होता है। बता दें कि महिंद्रा मराजो को कंपनी ने साल 2018 में लॉन्च किया था।

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन अगर पावरट्रेन की बात करें तो महिंद्रा मराजो में ग्राहकों को 1.5-लीटर टर्बो चार्ज्ड डीजल इंजन मिलता है जो 120.96bhp की अधिकतम पावर और 300Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कंपनी महिंद्रा मराजो में ग्राहकों को 18 किलोमीटर से 22 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने का दावा करती है। महिंद्रा मराजो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14.06 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 16.38 लाख रुपये तक जाती है।