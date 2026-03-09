Hindustan Hindi News
ग्राहकों के लिए बुरी तरह तरस गई महिंद्रा की ये कार, फरवरी में 0 यूनिट हुई बिक्री; अर्टिगा, इनोवा से होती है टक्कर

Mar 09, 2026 10:59 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा की पॉपुलर एमपीवी मराजो को बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में निराशा हाथ लगी। भारतीय मार्केट में महिंद्रा मराजो (Mahindra Marazzo) को बीते महीने कोई भी खरीददार नहीं मिले। 

ये भी पढ़ें:भारतीय मार्केट में जल्द लॉन्च होंगी महिंद्रा ये 5 धाकड़ SUV, जानिए डिटेल्स

धांसू फीचर्स से लैस है एमपीवी

एमपीवी के केबिन में ग्राहकों को ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 10.6-इंच का बड़ा इन्फोटेनमेंट सिस्टम, हाइट एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए कार में 2-एयरबैग और रियर पार्किंग सेंसर दिया गया है। महिंद्रा मराजो की तुलना मार्केट में मारुति सुजुकी अर्टिगा और टोयोटा इनोवा से होता है। बता दें कि महिंद्रा मराजो को कंपनी ने साल 2018 में लॉन्च किया था।

ये भी पढ़ें:ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा इस देसी SUV का जादू, बिक्री में फिर बनी नंबर-1

कुछ ऐसा है कार का पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो महिंद्रा मराजो में ग्राहकों को 1.5-लीटर टर्बो चार्ज्ड डीजल इंजन मिलता है जो 120.96bhp की अधिकतम पावर और 300Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। कंपनी महिंद्रा मराजो में ग्राहकों को 18 किलोमीटर से 22 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देने का दावा करती है। महिंद्रा मराजो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14.06 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल में 16.38 लाख रुपये तक जाती है।

ये भी पढ़ें:मार्केट में तहलका मचाने आ रही ये 5 धांसू मिड-साइज SUV, लॉन्च डेट भी कंफर्म

आने वाली हैं महिंद्री की नई कारें

बता दें कि महिंद्रा ने हाल ही में XEV 9S, XUV 7XO और XUV 3XO EV जैसी दमदार गाड़ियां लॉन्च की हैं। अब कंपनी अगले साल तक भारतीय बाजार में 4 से 5 नए मॉडल उतारने की प्लानिंग कर रही है। महिंद्रा के अपकमिंग पोर्टफोलियो में पेट्रोल-डीजल (ICE) इंजन के अलावा इलेक्ट्रिक कारें (EV) भी शामिल हैं। इनमें नई महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन, नई महिंद्रा थार और महिंद्रा विजन.एस जैसी एसयूवी शामिल हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

Mahindra Auto News Hindi

