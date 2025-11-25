महिंद्रा की बड़ी तैयारी: Thar, Scorpio और XUV700 का होगा मेगा अपग्रेड, जान लीजिए पूरी डिटेलस

संक्षेप: महिंद्रा एंड महिंद्रा आने वाले सालों में अपने सबसे पॉपुलर नाम Thar, Scorpio और XUV700 को एक नए रूप में पेश करने की तैयारी कर रही है। कंपनी समझ चुकी है कि ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत उसके पुराने और भरोसेमंद मॉडल हैं।

महिंद्रा एंड महिंद्रा आने वाले सालों में अपने सबसे पॉपुलर नाम Thar, Scorpio और XUV700 को एक नए रूप में पेश करने की तैयारी कर रही है। कंपनी समझ चुकी है कि ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत उसके पुराने और भरोसेमंद मॉडल हैं। अब इन्हें ही नए टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक पावर और मॉडर्न फीचर्स के साथ अगले लेवल पर ले जाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, EV ट्रांजिशन यानी इलेक्ट्रिक बदलाव इस पूरी स्ट्रेटजी के सेंटर में है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

नई महिंद्रा XUV700 बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में महिंद्रा XEV 9S लॉन्च होने वाली है जो कंपनी की पहली तीन-रो इलेक्ट्रिक SUV होगी। इसका डिजाइन काफी हद तक XUV.e8 कॉन्सेप्ट से मिलता-जुलता है। इसके अलावा, महिंद्रा अपनी बेहद पॉपुलर XUV700 का बड़ा अपडेट भी तैयार कर चुकी है जो जनवरी, 2026 में आने की उम्मीद है। कंपनी इसके लिए एक बिल्कुल नया ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप ला रही है।

नए अवतार में आएगी स्कॉर्पियो दूसरी ओर स्कॉर्पियो को भी कंपनी पूरी तरह नए अवतार में पेश करने की प्लानिंग कर रही है। हाल में ही Vision S कॉन्सेप्ट के जरिए झलक दिखा दी गई है कि आने वाली स्कॉर्पियो पहले जैसी बॉडी-ऑन-फ्रेम नहीं बल्कि नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर मोनोकोक स्ट्रक्चर में तैयार होगी। यानी अब स्कॉर्पियो ज्यादा रोड-फोकस्ड, प्रीमियम और मॉडर्न होगी। इसके लॉन्च की उम्मीद 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में है।