महिंद्रा का मास्टरप्लान तैयार! Vision S से Scorpio N-Thar फेसलिफ्ट तक नए मॉडल लाइन में; जानिए कब होगी लॉन्च

Feb 15, 2026 03:08 pm IST

महिंद्रा भारतीय एसयूवी मार्केट में आने वाले सालों में बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि अगले कुछ महीनों में स्कॉर्पियो N और थार 3-डोर के फेसलिफ्ट वर्जन शोरूम पहुंचेंगे।

देसी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा भारतीय एसयूवी मार्केट में आने वाले सालों में बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि अगले कुछ महीनों में स्कॉर्पियो N और थार 3-डोर के फेसलिफ्ट वर्जन शोरूम पहुंचेंगे। वहीं, 2027 से बिल्कुल नई जनरेशन की SUV भी लाइन में लगेंगी। इसके अलावा, स्कॉर्पियो-एन पर बेस्ड पिक-अप ट्रक भी अगले साल डेब्यू करने वाला है। इसे भारत में कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। यानी आने वाले समय में महिंद्रा के शोरूम में नए मॉडल्स की भरमार देखने को मिलेगी।

Vision S सबसे पहले होगी लॉन्च बता दें कि अगस्त 2025 में पेश की गई Vision कॉन्सेप्ट एसयूवी Vision S, Vision X, Vision T और Vision SXT कंपनी की भविष्य की स्ट्रेटजी की झलक देती हैं। ये सभी नई NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। इनमें से Vision S सबसे पहले लॉन्च होने की संभावना है। दरअसल, इसके करीब-करीब प्रोडक्शन रेडी टेस्ट प्रोटोटाइप हाल ही में सड़कों पर देखे गए हैं। कंपनी के अनुसार, हाल ही में शुरू हुई 1,500 एकड़ में फैली नागपुर फैक्ट्री Vision S का बड़ा प्रोडक्शन हब बनेगी।

इस SUV की डिमांड सबसे ज्यादा महिंद्रा ने यह भी बताया है कि उसकी कुल डिमांड का करीब 60 पर्सेंट हिस्सा 4-मीटर से लंबी SUV से आता है। जबकि 40 पर्सेंट ग्राहक कॉम्पैक्ट SUV को पसंद करते हैं। ऐसे में आने वाले मॉडल्स की प्लानिंग भी इसी ट्रेंड को ध्यान में रखकर की जा रही है। साथ ही, कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S की डिमांड बढ़ने के चलते प्रोडक्शन 3,000 से 5,000 यूनिट तक बढ़ाने की तैयारी में है। इससे साफ है कि महिंद्रा ICE के साथ-साथ EV सेगमेंट पर भी बराबर फोकस कर रही है।