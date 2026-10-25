महिंद्रा लाने जा रही ये 5 धाकड़ डीजल SUV, इनमें नई थार से स्कॉर्पियो तक शामिल; जानिए कब होंगी लॉन्च

महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक SUV और हाइब्रिड गाड़ियों पर काम करने के साथ डीजल इंजन से भी दूरी नहीं बनाई है। कंपनी आने वाले समय में भारतीय मार्केट में 5 नई डीजल SUV लाने की तैयारी कर रही है।

महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक SUV और हाइब्रिड गाड़ियों पर काम करने के साथ डीजल इंजन से भी दूरी नहीं बनाई है। कंपनी आने वाले समय में भारतीय मार्केट में 5 नई डीजल SUV लाने की तैयारी कर रही है। इनमें नई विजन S, थार रॉक्स फेसलिफ्ट, स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट, स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट और स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप शामिल हैं। इन गाड़ियों में नए डिजाइन से लेकर बेहतर फीचर्स तक देखने को मिल सकते हैं। कुछ मॉडल इस साल के आखिर तक आ सकते हैं। जबकि स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर को 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। आइए इन सभी गाड़ियों की डिटेल जानते हैं।

महिंद्रा विजन S महिंद्रा विजन S कंपनी की नई छोटी SUV होगी। इसे 2026 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है। इसका डिजाइन बॉक्सी होगा और इसमें चौकोर LED हेडलैंप, नई ग्रिल और बड़े व्हील आर्च मिल सकते हैं। अंदर डुअल 12.3-इंच स्क्रीन और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने इंजन की जानकारी नहीं दी है, लेकिन इसमें थार और थार रॉक्स वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन मिल सकता है। इसका मुकाबला छोटी SUV वाली कैटेगरी में होगा।

महिंद्रा थार रॉक्स फेसलिफ्ट महिंद्रा थार रॉक्स का अपडेटेड मॉडल भी तैयार कर रही है। इसमें नए अलॉय व्हील और सस्पेंशन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इससे खराब सड़कों पर सफर पहले से आरामदायक हो सकता है। एसयूवी में पहले की तरह 10.25-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीटें, वायरलेस चार्जिंग और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसका 2.2-लीटर टर्बो डीजल इंजन 175bhp तक की पावर और 400Nm टॉर्क देता है। फेसलिफ्ट में इसी इंजन को जारी रखने की उम्मीद है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट महिंद्रा स्कॉर्पियो-N के अपडेटेड मॉडल की टेस्टिंग भी चल रही है। इसमें आगे की तरफ बड़ी ग्रिल, बदला हुआ बंपर और नए LED लैंप मिल सकते हैं। केबिन में बड़ी टचस्क्रीन और वेंटिलेटेड सीटों जैसे नए फीचर्स दिए जा सकते हैं। हालांकि, इसके बाहरी डिजाइन में बहुत बड़े बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। इंजन की बात करें तो इसमें मौजूदा 2.2-लीटर टर्बो डीजल इंजन मिल सकता है। इसके साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन बने रहने की उम्मीद है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक फेसलिफ्ट महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक को भी नया अपडेट मिलने वाला है। इसमें नई ग्रिल, बदला हुआ बंपर, नए अलॉय व्हील और अपडेटेड टेललैंप दिए जा सकते हैं। केबिन में नया कलर थीम और बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। सबसे खास बात यह है कि इसमें पहली बार इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है। इंजन के तौर पर इसमें मौजूदा 2.2-लीटर डीजल इंजन मिल सकता है। यह 130hp की पावर और 300Nm टॉर्क देता है। इसे 2026 के आखिर तक लाया जा सकता है।