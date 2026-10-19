हो जाइए तैयार! महिंद्रा जल्द लाने जा रही ये 4 धाकड़ SUV; जानिए कब होंगी लॉन्च

देसी कार निर्माता महिंद्रा भारतीय मार्केट में अपनी SUV की रेंज को लगातार बढ़ा रही है। कंपनी अपनी मौजूदा गाड़ियों को नए फीचर्स के साथ अपडेट करने के साथ ही नए मॉडल भी ला रही है।

देसी कार निर्माता महिंद्रा भारतीय मार्केट में अपनी SUV की रेंज को लगातार बढ़ा रही है। कंपनी अपनी मौजूदा गाड़ियों को नए फीचर्स के साथ अपडेट करने के साथ ही नए मॉडल भी ला रही है। इस साल कंपनी ने अपडेटेड XUV 7XO, XUV 3XO EV और स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट जैसे मॉडल पेश किए हैं। अब कंपनी चार और नई SUV पर काम कर रही है। इन्हें आने वाले महीनों में लॉन्च किया जा सकता है। इनमें नई थार फेसलिफ्ट, विजन S, इलेक्ट्रिक एसयूवी BE 07 और स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर पिकअप शामिल हैं। आइए जानते हैं इन चारों मॉडल में क्या खास होगा और ये कब तक मार्केट में आ सकते हैं।

1. महिंद्रा थार फेसलिफ्ट महिंद्रा की पॉपुलर 3-डोर थार को जल्द नया अपडेट मिलने वाला है। इसके फ्रंट ग्रिल में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसमें थार रॉक्स जैसी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED DRLs, नए टेल लैंप और नए अलॉय व्हील्स दिए जा सकते हैं। इसके केबिन में डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और ADAS जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इंजन में बदलाव की संभावना नहीं है। इसमें पहले की तरह 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो डीजल और 2.2-लीटर टर्बो डीजल इंजन मिल सकते हैं। इसकी लॉन्चिंग इस साल फेस्टिव सीजन के आसपास हो सकती है।

2. महिंद्रा Vision S महिंद्रा Vision S कंपनी की नई सब-4 मीटर SUV होगी। इसे नए NU-IQ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है। इसकी टेस्टिंग अलग-अलग जगहों पर चल रही है। इसका डिजाइन बॉक्सी और दमदार हो सकता है। प्रोडक्शन मॉडल में कॉन्सेप्ट के कई डिजाइन एलिमेंट देखने को मिल सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, लेवल-2 ADAS, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और लेदर जैसी फिनिश वाली सीटें मिल सकती हैं। इसमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर टर्बो डीजल इंजन दिए जाने की उम्मीद है। इसे अगस्त 2027 के आसपास लॉन्च किया जा सकता है।

3. महिंद्रा BE 07 महिंद्रा BE 07 कंपनी की अगली बड़ी इलेक्ट्रिक SUV होगी। यह Born Electric सीरीज का चौथा मॉडल होगी। इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी ई विटारा और आने वाली दूसरी इलेक्ट्रिक SUV से होगा। आकार में यह क्रेटा इलेक्ट्रिक से बड़ी हो सकती है, जिससे केबिन में ज्यादा जगह मिलने की उम्मीद है। इसमें तीन स्क्रीन वाला सेटअप, बड़ी ग्लास रूफ और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। कंपनी इसमें 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh के बैटरी पैक दे सकती है। इसकी लॉन्चिंग 2027 की पहली तिमाही में होने की चर्चा है।