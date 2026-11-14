महिंद्रा की नई SUV के लिए बड़ा प्लान, हर महीने 10 हजार गाड़ियां बनाने की तैयारी; जानिए पूरी डिटेल्स

महिंद्रा भारतीय मार्केट में अपनी एसयूवी की रेंज को और बड़ा करने की तैयारी कर रही है। कंपनी जल्द ही 4-मीटर से छोटी एसयूवी सेगमेंट में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।

महिंद्रा भारतीय मार्केट में अपनी एसयूवी की रेंज को और बड़ा करने की तैयारी कर रही है। कंपनी जल्द ही 4-मीटर से छोटी एसयूवी सेगमेंट में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसके लिए महिंद्रा एक नए प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है, जिसका नाम NU_IQ है। इस प्लेटफॉर्म पर बनने वाली पहली एसयूवी Vision S कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी। इसे जुलाई, 2027 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। खास बात यह है कि कंपनी इस नई एसयूवी के लिए हर महीने 10 हजार गाड़ियों के प्रोडक्शन की तैयारी कर रही है। इससे पता चलता है कि महिंद्रा को इस नई रेंज से काफी उम्मीदें हैं।

Vision S पर बेस्ड होगी पहली SUV महिंद्रा ने अगस्त, 2025 में Vision S कॉन्सेप्ट को पेश किया था। इसके साथ कंपनी ने Vision T, Vision X और Vision SXT नाम से तीन दूसरे कॉन्सेप्ट भी दिखाए थे। अब Vision S के प्रोडक्शन मॉडल को NU_IQ प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। यह इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली पहली एसयूवी होगी। उम्मीद है कि प्रोडक्शन मॉडल में कॉन्सेप्ट की तरह बॉक्सी और सीधा डिजाइन देखने को मिलेगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके फाइनल डिजाइन और नाम का खुलासा नहीं किया है।

हर महीने बनेंगी 10 हजार गाड़ियां महिंद्रा इस नई एसयूवी का प्रोडक्शन महाराष्ट्र के चाकन प्लांट में करेगी। कंपनी ने शुरुआती दौर में इसके लिए हर महीने 10,000 गाड़ियों के प्रोडक्शन की कैपिसिटी रखने की योजना बनाई है। हालांकि, यह कंपनी की प्रोडक्शन तैयारी है, बिक्री का लक्ष्य नहीं। आगे चलकर इसका प्रोडक्शन नागपुर में बनने वाले नए प्लांट में शिफ्ट किया जा सकता है। यह प्लांट करीब 2029 तक चालू होने की उम्मीद है। कंपनी का लक्ष्य FY31 तक अपनी कुल मंथली प्रोडक्शन कैपिसिटी को करीब 1.32 लाख गाड़ियों तक पहुंचाना है।

क्या है कंपनी की प्लानिंग? फिलहाल महिंद्रा के पास पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए हर महीने करीब 68,000 गाड़ियां बनाने की कैपिसिटी है। इसे FY27 में बढ़ाकर 82,000 यूनिट और मार्च 2028 तक करीब 92,000 यूनिट करने की प्लानिंग है। नए NU_IQ प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि इस पर अलग-अलग तरह की बॉडी और इंजन वाली गाड़ियां तैयार की जा सकती हैं।

मल्टीपल इंजन का मिलेगा ऑप्शन टेस्टिंग के दौरान सामने आई गाड़ियों में 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखा गया है। पहली एसयूवी में पेट्रोल, डीजल और CNG इंजन के ऑप्शन मिल सकते हैं। इसके अलावा, यह प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिक और दूसरे इलेक्ट्रिफाइड पावरट्रेन को भी सपोर्ट करेगा। हालांकि, पहली एसयूवी में कौन-कौन से इंजन और गियरबॉक्स मिलेंगे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।