Mahindra की SUVs पर इस महीने कमाल की डील, ₹1.25 लाख तक का फायदा, लिस्ट में थार और स्कॉर्पियो भी
महिंद्रा ने अगस्त 2026 में अपनी कई ICE यानी पेट्रोल-डीजल SUVs पर शानदार डिस्काउंट और बेनिफिट्स का ऐलान किया है। इस महीने स्कॉर्पियो N और थार रॉक्स पर सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं।
महिंद्रा की एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो इस अब देर करने से कोई फायदा नहीं। कंपनी ने अगस्त 2026 में अपनी कई ICE यानी पेट्रोल-डीजल SUVs पर शानदार डिस्काउंट और बेनिफिट्स का ऐलान किया है। इस महीने स्कॉर्पियो N और थार रॉक्स पर सबसे ज्यादा फायदे मिल रहे हैं। इनके अलावा स्कॉर्पियो क्लासिक, थार, XUV 3XO, बोलेरो नियो और बोलेरो नियो प्लस पर भी ऑफर दिए जा रहे हैं। ये ऑफर 31 अगस्त 2026 तक के लिए वैलिड हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन ऑफर के बारे में।
महिंद्रा स्कॉर्पियो N पर 1.25 लाख तक फायदा
स्कॉर्पियो N पर इस महीने 1.25 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसमें 1 लाख रुपये का कैश डिस्काउंट और 25,000 रुपये के एक्सेसरीज शामिल हैं। ये ऑफर डीलर्स के पास मौजूद पुराने प्री-फेसलिफ्ट स्टॉक पर लागू हैं। स्कॉर्पियो N की एक्स-शोरूम कीमत 13.69 लाख से 25.49 लाख रुपये के बीच है। इसमें दमदार पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ अच्छी ऑफ-रोड कैपेबिलिटी मिलती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Scorpio N
₹ 13.69 - 25.49 लाख
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
Mahindra Thar
₹ 9.99 - 17.7 लाख
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.52 - 23.52 लाख
Mahindra Bolero Neo Plus
₹ 11.41 - 12.51 लाख
थार रॉक्स पर 1.20 लाख तक का फायदा
महिंद्रा थार रॉक्स पर 1.20 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। इसमें 92,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 28,000 रुपये का सेरामिक कोटिंग पैकेज शामिल है। इसकी कीमत 12.52 लाख से 23.52 लाख रुपये है। पांच दरवाजों वाली थार रॉक्स, तीन दरवाजों वाली थार के मुकाबले ज्यादा प्रैक्टिकल है और इसमें ऑफ-रोड कैपेबिलिटी के साथ बेहतर रिफाइनमेंट मिलता है।
स्कॉर्पियो क्लासिक और थार पर भी ऑफर
स्कॉर्पियो क्लासिक पर 75,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है, जिसमें 50,000 रुपये कैश डिस्काउंट और 25,000 रुपये की एक्सेसरीज शामिल हैं। इसकी कीमत 13.37 लाख से 17.40 लाख रुपये है। वहीं, तीन दरवाजों वाली थार पर 50,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.32 लाख से 18 लाख रुपये के बीच है।
बोलेरो नियो और XUV 3XO पर भी छूट
बोलेरो नियो और बोलेरो नियो प्लस पर 45,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। दोनों SUVs अपनी मजबूत बॉडी और खराब रास्तों पर चलने की कैपेबिलिटी के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा XUV 3XO पर 40,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। इसकी कीमत 7.79 लाख से 15.04 लाख रुपये है। इसमें दमदार पेट्रोल-डीजल इंजन और धांसू फीचर्स से लैस केबिन मिलता है।
डिस्क्लेमर: ऑफर एरिया, डीलर, स्टॉक की उपलब्धता और कस्टमर एलिजिबिलिटी के आधार पर अलग-अलग हो सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए कृपया अपने नजदीकी ऑथराइज्ड महिंद्रा डीलरशिप से संपर्क करें।
(Photo: motoringworld)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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