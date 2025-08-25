मार्केट में तहलका मचाने आ रही महिंद्रा की ये 5 धांसू SUV, जानिए इनकी खासियत

महिंद्रा आने वाले महीनों में एसयूवी सेगमेंट में बड़ा धमाका करने वाली है। बता दें कि कंपनी की प्लानिंग में नए मॉडल्स, मिड-लाइफ फेसलिफ्ट और इलेक्ट्रिक एसयूवी शामिल हैं जिनकी टेस्टिंग लगातार भारतीय सड़कों पर हो रही है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा आने वाले महीनों में एसयूवी सेगमेंट में बड़ा धमाका करने वाली है। बता दें क कंपनी की प्लानिंग में नए मॉडल्स, मिड-लाइफ फेसलिफ्ट और इलेक्ट्रिक एसयूवी शामिल हैं जिनकी टेस्टिंग लगातार भारतीय सड़कों पर हो रही है। इस लिस्ट में थार का थ्री-डोर वर्जन, फेसलिफ्टेड XUV700, इलेक्ट्रिक XUV.e8 (XEV 7e नाम से) और करीब 450 किमी रेंज देने वाली एंट्री-लेवल EV शामिल है। साथ ही, स्कॉर्पियो N से इंस्पायर्ड Vision S कॉन्सेप्ट बेस्ड SUV भी लाइनअप में है। आइए जानते हैं ऐसी ही महिंद्रा की अपकमिंग 5 कारों के बारे में विस्तार से।

थ्री-डोर महिंद्रा थार फेसलिफ्ट महिंद्रा थार का नया थ्री-डोर वर्जन कई बार टेस्टिंग के दौरान कैमरे में कैद हो चुका है। डिजाइन अपडेट्स थार Roxx से प्रेरित दिखते हैं जिनमें बंपर, लाइटिंग सेटअप, ग्रिल स्लैट्स और अलॉय व्हील डिजाइन में बदलाव शामिल हैं। कंपनी इंटीरियर पर भी फोकस कर रही है ताकि इसे और ज्यादा प्रीमियम टच दिया जा सके।

महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट महिंद्रा XUV700 का फेसलिफ्ट भी लगातार टेस्टिंग में नजर आ रहा है। यह एसयूवी 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है। इसमें नए बंपर, अपडेटेड लाइटिंग, नए अलॉय डिजाइन और फ्रेश कलर ऑप्शंस मिल सकते हैं। इंटीरियर की सबसे बड़ी हाइलाइट नया थ्री-स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट होगा। इंजन ऑप्शंस वही 2.0L पेट्रोल और 2.2L डीज़ल रह सकते हैं।

महिंद्रा XEV 7e इलेक्ट्रिक सेगमेंट की बात करें तो XUV.e8 (जिसे XEV 7e नाम से उतारा जा सकता है) कंपनी की फ्लैगशिप EV होगी। इसमें सील्ड ग्रिल, यूनिक लाइट सिग्नेचर और EV-फोकस्ड डिजाइन मिलेगा।

महिंद्रा XUV 3XO ईवी दूसरी ओर महिंद्रा अपनी पॉपुलर एसयूवी XUV 3XO के इलेक्ट्रिक वैरिएंट पर भी काम कर रही है जो XUV400 के नीचे आएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह ईवी सिंगल चार्ज पर करीब 450 किमी की रेंज दे सकती है।