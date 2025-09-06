स्कॉर्पियो से थार तक... महिंद्रा की कारों पर GST कटौती से कितना फायदा मिलेगा, कंपनी ने जारी की लिस्ट

सरकार नई GST 22 सितंबर से लागू करने वाली है, लेकिन महिंद्रा ने नई कीमतों को आज से ही लागू कर दिया है। अब कंपनी की कारों को खरीदना 1.56 लाख रुपए तक सस्ता हो गया है। खास बात ये है कि कंपनी के सभी कारों पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का फायदा मिलेगा।

महिंद्रा ने नए GST 2.0 के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो की नई कीमतों का एलान किया है। खास बात ये है कि सरकार नई GST 22 सितंबर से लागू करने वाली है, लेकिन महिंद्रा ने नई कीमतों को आज से ही लागू कर दिया है। अब कंपनी की कारों को खरीदना 1.56 लाख रुपए तक सस्ता हो गया है। खास बात ये है कि कंपनी के सभी कारों पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का फायदा मिलेगा। हालांकि, महिंद्रा ने मॉडल के वैरिएंट के हिसाब से कीमतें जारी नहीं की हैं। ऐसे में आप महिंद्रा की नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इस लिस्ट को जरूर देख लेना चाहिए।

नए GST के बाद महिंद्रा कारों पर बेनिफिट मॉडल मौजूदा GST + Cess नया GST GST बेनिफिट बोलेरो / नियो 31% 18% ₹1.27 लाख XUV3XO पेट्रोल 29% 18% ₹1.40 लाख XUV3XO डीजल 31% 18% ₹1.56 लाख थार 2WD डीजल 31% 18% ₹1.35 लाख थार 4WD डीजल 48% 40% ₹1.01 लाख स्कॉर्पियो क्लासिक 48% 40% ₹1.01 लाख स्कॉर्पियो N 48% 40% ₹1.45 लाख थार रॉक्स 48% 40% ₹1.33 लाख XUV700 48% 40% ₹1.43 लाख

GST 2.0 को लेकर तय की गई गाइडलाइन छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।