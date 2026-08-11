Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mahindra की इस धाकड़ SUV का स्पेशल एडिशन, 15 अगस्त को होगी धमाकेदार एंट्री

By Kumar Prashant Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

महिंद्रा BE 6 का नया एडिशन टीज हुआ है। इसका नाम BE 6 Sporteq Edition है। इसे भारत में 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। टीजर वीडियो में एसयूवी के एक्सटीरियर और इंटीरियर से जुड़े कुछ बदलावों बदलावों की झलक देखी जा सकती है।

Mahindra BE 6
महिंद्रा BE 6
Mahindra BE 6
केवल
24,800/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

महिंद्रा (Mahindra) अपनी पॉप्युलर इलेक्ट्रिक SUV - BE 6 का नया स्पेशल एडिशन लाने की तैयारी कर रहा है। इसका नाम BE 6 Sporteq Edition है और कंपनी ने इसका टीजर रिलीज किया है। इसे भारत में 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। टीजर वीडियो में एसयूवी के एक्सटीरियर और इंटीरियर से जुड़े कुछ बदलावों बदलावों की झलक देखने को मिली है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
EMI केवल15,200/ माह
अपनी EMI जानें
Honda Amaze
Honda Amaze
₹ 7.48 - 10 लाख
EMI केवल9,800/ माह
अपनी EMI जानें
Honda City
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
EMI केवल15,700/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
EMI केवल14,400/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,400/ माह
अपनी EMI जानें

पैसेंजर के लिए मिलेगा अलग स्क्रीन

BE 6 स्पोर्टेक एडिशन में सबसे बड़ा बदलाव डैशबोर्ड पर देखने को मिलेगा। इसमें तीसरी स्क्रीन जोड़ी जाएगी, जो खास तौर पर फ्रंट पैसेंजर के लिए होगी। यह फीचर महिंद्रा की XEV 9e और XEV 9S में भी मिलता है। इसके अलावा नई स्पेशल एडिशन एसयूवी में सीट्स और अपहोल्स्ट्री के लिए नया ब्राउन कलर थीम दिया जाएगा। एक्सटीरियर में भी एक नया मैट ग्रे कलर मिलने की उम्मीद है, जिससे BE 6 का लुक पहले के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम नजर आएगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.49 लाख

EMI केवल24,800/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra Thar E

Mahindra Thar E

₹ 25 लाख से शुरू

EMI केवल32,700/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra BE 09

Mahindra BE 09

₹ 22 - 27 लाख

EMI केवल28,800/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra BE 07

Mahindra BE 07

₹ 25 - 30 लाख

EMI केवल32,700/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra BE.05

Mahindra BE.05

₹ 12 - 16 लाख

EMI केवल15,700/ माह
अपनी EMI जानें
Mahindra Ekuv100

Mahindra Ekuv100

₹ 8.25 - 10 लाख

EMI केवल10,800/ माह
अपनी EMI जानें

फीचर्स में मिल सकती है लंबी लिस्ट

स्पोर्टेक एडिशन में स्टैंडर्ड BE 6 के कई फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें ADAS, पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और रिक्लाइनिंग रियर सीट्स शामिल हैं। इसके अलावा SUV में ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, 65W Type-C चार्जिंग पोर्ट्स और DC फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। यानी नया एडिशन सिर्फ डिजाइन में बदलाव तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि इसमें पहले से मौजूद प्रीमियम फीचर्स भी बरकरार रहेंगे।

महिंद्रा
ये भी पढ़ें:इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, बढ़ेगी होंडा की टेंशन

683Km तक की रेंज

महिंद्रा BE 6 स्पोर्टेक एडिशन के पावरट्रेन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा 59kWh और 79kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकते हैं। बड़े बैटरी पैक के साथ SUV की क्लेम्ड रेंज एक बार फुल चार्ज करने पर 683km तक हो सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी स्पोर्टेक एडिशन की कीमत और पूरी स्पेसिफिकेशन की जानकारी शेयर नहीं की है। इन सभी डीटेल्स का खुलासा 15 अगस्त को लॉन्च के समय किया जाएगा। कीमत के मामले में यह स्टैंडर्ड BE 6 से थोड़ी महंगी हो सकती है।

ये भी पढ़ें:रॉयल एनफील्ड फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, आने वाली हैं 750cc की नई बाइक्स

नई थार की भी जल्द होगी एंट्री

कंपनी अपनी पॉपुलर 3-डोर लाइफस्टाइल SUV Thar का नया फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि कंपनी Independence Day से पहले होने वाले अपने Freedom Drive इवेंट में अपडेटेड Thar को पेश कर सकती है। 2026 थार फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा बदलाव ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) हो सकता है। इसके अलावा नई थार में 10.25-इंच का फुली डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:टोयोटा की नई इनोवा हाइक्रॉस, लॉन्च से पहले जान लें इसके बारे में ये बड़ी बातें
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।