Mahindra BE 6 Formula E Edition का नया वर्जन, मिलेंगे कमाल के फीचर, 15 अगस्त को होगी एंट्री
महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक SUV BE 6 Formula E Edition को अपडेट करने की तैयारी कर रही है। इसका टीजर भी रिलाज कर दिया गया है। इस अपडेटेड एडिशन को 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा।
महिंद्रा अपनी इलेक्ट्रिक SUV BE 6 Formula E Edition को अपडेट करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसका नया टीजर रिलीज किया है। अपडेटेड स्पेशल एडिशन को 15 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। पिछले साल नवंबर में लॉन्च होने के बाद यह Formula E Edition का पहला बड़ा अपडेट होगा। एसयूवी के अपडेटेड वर्जन में कोई मेकैनिकल बदलाव नहीं होगा। आइए जानते हैं डीटेल।
C-शेप LED लाइट्स से बदलेगा लुक
टीजर में सबसे बड़ा बदलाव नई C-शेप LED DRLs और टेललैंप्स में नजर आया है। ये डिजाइन स्टैंडर्ड BE 6 में भी देखने को मिलता है। टीजर में एसयूवी को Tango Red कलर में दिखाया गया है। कंपनी मौजूदा मॉडल की तरह इसे कई कलर ऑप्शन में ला सकती है। इसमें Formula E थीम वाले बॉडी डेकल्स, ब्लैक अलॉय व्हील्स और फ्रंट फेंडर पर Formula E बैज मिल सकता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
Toyota Urban Cruiser Ebella
₹ 23.6 लाख
Tata Sierra.ev
₹ 18.79 - 26.48 लाख
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
Hyundai Creta EV
₹ 18.02 - 24.7 लाख
Tata Harrier EV
₹ 21.49 - 30.23 लाख
स्टैंडर्ड BE 6 से अलग इंटीरियर थीम
केबिन में भी स्टैंडर्ड BE 6 से अलग इंटीरियर थीम दिए जाने की संभावना है। BE 6 Formula E का केबिन रेगुलर वर्जन से अलग है। इसमें रेसिंग से जुड़े खास फीचर्स के साथ-साथ अपहोल्स्ट्री पर लेदरेट और स्वेड इंसर्ट्स दिए गए हैं। दरवाजों में एक सेमी-ट्रांसपेरेंट हिस्सा भी था, जिससे अंदर के मेटल पार्ट्स देखे जा सकते थे। केबिन में ऑरेंज एक्सेंट्स भी थे और ब्रेक कैलिपर्स पर भी ऐसा ही ट्रीटमेंट देखने को मिला। महिंद्रा BE 6 का ट्रिपल-स्क्रीन Sporteq वर्शन भी लॉन्च करेगी। हालांकि, Formula E वैरिएंट में ड्यूल 12.3-इंच स्क्रीन ही मिलने की उम्मीद है।
डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम
इसमें डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर हरमन कार्डन ऑडियो सिस्टम, दो वायरलेस चार्जिंग पैड, कूल्ड आर्मरेस्ट कंसोल, 360-डिग्री कैमरा, ADAS टेक्नोलॉजी, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, एम्बिएंट लाइटिंग, एडेप्टिव सस्पेंशन जैसे फीचर्स मिलते रहेंगे। कंपनी 15 अगस्त को Formula E Edition के साथ BE 6 Sporteq Edition भी लाने वाली है। Sporteq Edition में अलग इंटीरियर थीम के साथ ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलने की उम्मीद है। इसमें फ्रंट पैसेंजर के लिए अलग स्क्रीन भी दी जा सकती है।
बैटरी और रेंज में बदलाव नहीं
दोनों स्पेशल एडिशन में मेकैनिकल बदलाव की उम्मीद नहीं है। इनमें मौजूदा 59kWh और 79kWh बैटरी पैक के ऑप्शन ही ऑफर किए जाएंगे। दोनों मॉडल टॉप-स्पेक Pack Three ट्रिम पर बेस्ड हो सकते हैं और इन्हें लिमिटेड नंबर्स में सेल जाने की उम्मीद है। बताते चलें कि कंपनी ने अपनी स्कॉर्पियो N पिकअप को भी टीज कर दिया है और इसकी एंट्री 14 अगस्त को होने वाली है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।और पढ़ें
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