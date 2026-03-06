Mahindra की इस SUV के लिए मची लूट, कंपनी ने बढ़ाया प्रोडक्शन, 135 सेकेंड में हुई थी सोल्ड आउट
Mahindra BE6 Batman Edition का जादू लोगों के सिर चढ़ कर बोल रहा है। भारी डिमांड को देखने हुए कंपनी को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा है। कंपनी ने बैटमैन एडिशन को इंडियन मार्केट में पिछले साल अगस्त में 27.79 लाख रुपये के एक्स-शोरूम प्राइस के साथ लॉन्च किया था। बीई6 के इस एडिशन को महिंद्रा और वार्नर ब्रदर्स की डीसी कॉमिक्स के बीच एक स्पेशल कोलैबोरेशन के तहत लॉन्च किया गया था। इसकी केवल 300 यूनिट ही बनाई गई थीं। बाद में कंपनी ने इसके प्रोडक्शन को बढ़ाकर 999 यूनिट किया और ये मात्र 135 सेकंड में ही सोल्ड आउट हो गए। अब ग्राहकों की भारी मांग को देखते हुए कंपनी ने और यूनिट बनाने का फैसला किया है। 10 मार्च 2026 को एक दिन के लिए इसकी बुकिंग ओपन होगी और डिलीवरी 10 अप्रैल 2026 से शुरू होगी।
डिजाइन
इलेक्ट्रिक एसयूवी का यह स्पेशल एडिशन सैटिन ब्लैक कलर में आता है, जो बैटमैन के ऑरा को समेटे हुए है। इसे और भी आकर्षक बनाने के लिए, वील आर्च और बंपर पर बॉडी क्लैडिंग को ग्लॉसी फिनिश दिया गया है। एसयूवी में फ्रंट डोर्स पर कस्टम बैटमैन डेकल्स, टेलगेट पर डार्क नाइट बैज, फ्रंट फेंडर, बंपर और रिवर्स लैंप पर बैटमैन लोगो भी दिया गया है। इसके अलावा एसयूवी में 19 इंच के वील्स लगे हैं। कंपनी इसमें 20 इंच के वील्स का भी ऑप्शन दे रही है। इसके खास नेचर को हाइलाइट करने के लिए हब कैप पर बैटमैन का लोगो दिया गया है, जो ब्रेक और स्प्रिंग्स पर एल्केमी गोल्ड पेंट की फिनिशिंग के साथ एक अलग ही कंट्रास्ट ऑफर करता है।
महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन: इंटीरियर
महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन अपने गॉथम-थीम वाले डिज़ाइन को इंटीरियर में भी बरकरार रखता है। डैशबोर्ड पर लगी ब्रश की हुई एल्केमी प्लेट एडिशन नंबर को दर्शाती है, जो इसकी विशिष्टता को और बढ़ाती है। चारकोल लेदर से सजे इंस्ट्रूमेंट पैनल को ड्राइवर के एरिया के चारों ओर ब्रश की हुई एल्केमी गोल्ड हेलो से सजाया गया है, जो एक आकर्षक माहौल बनाता है।
इंटीरियर
महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन का इंटीरियर भी गॉथम-थीम वाला है। डैशबोर्ड पर लगी ब्रश की हुई एल्केमी प्लेट एडिशन नंबर को दिखाती है, जो इसकी एक्सक्लूसिविटी और बढ़ाती है। चारकोल लेदर से सजे इंस्ट्रूमेंट पैनल को ड्राइवर के एरिया के चारों ओर ब्रश की हुई एल्केमी गोल्ड हेलो से सजाया गया है, जो गाड़ी के अंदर एक जबर्दस्त माहौल बनाता है। सूएड और लेदर से बनी सीट्स में गोल्डन हाइलाइट्स हैं और उन पर Dark Knight Trilogy का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है। वहीं, डैशबोर्ड पर बनी पतली धारियों और ब्रैंडिंग से बैटमैन की लीगेसी का पता चलता है। स्टीयरिंग वील, कंट्रोलर, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और की-फोब सभी पर बैटमैन का लोगो लगा हुआ है।
रेंज और पावरट्रेन
महिंद्रा BE6 बैटमैन एडिशन टॉप-टियर पैक थ्री वेरिएंट पर बेस्ड है। इसमें 79 kWh की बैटरी है, जिसकी ARAI रेंज 682 किमी है। यह रियर ऐक्सल पर लगे इलेक्ट्रिक मोटर से पावर्ड है, जो 286 hp की ताकत और 380 Nm का अधिकतम टॉर्क जेनरेट करता है।
