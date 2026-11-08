Mahindra की चार नई बॉडी-ऑन-फ्रेम SUV, लिस्ट में लाइफस्टाइलर पिकअप भी, जल्द हो सकती हैं लॉन्च

महिंद्रा आने वाले समय में अपने बॉडी-ऑन-फ्रेम एसयूवी रेंज को और एक्सपैंड करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की इन अपकमिंग एसयूवी में स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट के साथ लाइफस्टाइलर पिकअप ट्रक भी शामिल है।

महिंद्रा इंडियन मार्केट में अपनी बॉडी-ऑन-फ्रेम एसयूवी रेंज को और एक्सपैंड यानी बड़ा करने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले समय में Scorpio N Facelift और Scorpio Classic के अपडेटेड मॉडल के साथ Lifestyler पिकअप ट्रक और Thar Roxx Facelift भी लॉन्च कर सकती है। इन सभी गाड़ियों में दमदार इंजन, मजबूत बॉडी और ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी पर खास ध्यान दिया जा सकता है। आइए जानते हैं डीटेल।

Mahindra Scorpio N Facelift महिंद्रा स्कॉर्पियो N का One Edition वैरिएंट लाने वाली है। इसके अलावा कंपनी एसयूवी के नए फेसलिफ्ट मॉडल की भी टेस्टिंग कर रही है। आने वाले मॉडल के फ्रंट डिजाइन में लाइफस्टाइलर पिकअप ट्रक की झलक देखने को मिल सकती है। इसमें नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड हेडलैंप और बदला हुआ बंपर दिया जाएगा। पीछे की तरफ टेल लैंप में भी बदलाव होने की उम्मीद है। एसयूवी के केबिन में भी कुछ अपडेट मिल सकते हैं। इसमें नया टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, नए अलॉय व्हील और कुछ अतिरिक्त फीचर्स दिए जा सकते हैं। हालांकि, इंजन में बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें पहले की तरह 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर टर्बो-डीजल इंजन मिलेंगे। दोनों इंजन के साथ मैन्युअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन जारी रह सकता है।

Mahindra Scorpio Classic Facelift महिंद्रा की पुरानी स्कॉर्पियो को अब स्कॉर्पियो क्लासिक नाम से बेचा जाता है। यह एसयूवी अपने मजबूत डिजाइन और शानदार रोड प्रेजेंस के लिए जानी जाती है। कंपनी अगले साल इसका फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर सकती है। नई स्कॉर्पियो क्लासिक के डिजाइन में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। हालांकि, इसमें कुछ छोटे कॉस्मेटिक अपडेट, नए डिजाइन के अलॉय व्हील और इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल सकती है। केबिन में नया थीम और अपडेटेड टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी दिया जा सकता है। इसमें मौजूदा 2.2-लीटर टर्बो-डीजल इंजन ही मिलेगा, जो 130bhp की पावर और 300Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन सिर्फ 6-स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ आएगा।

Mahindra Lifestyler Pickup महिंद्रा ने इस साल अपने नए लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक लाइफस्टाइलर को शोकेस किया था। इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग अगले साल होने की उम्मीद है। यह स्कॉर्पियो N वाले प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, लेकिन इसमें सामान रखने के लिए अलग लोडिंग बेड और ड्यूल-कैब लेआउट दिया जाएगा। इसके लिए इसका व्हीलबेस स्कॉर्पियो N से थोड़ा लंबा रखा गया है। इसका एक्सटीरियर काफी रगेड और मस्कुलर होगा। इसमें LED हेडलैंप, L-शेप DRLs, बड़ी फ्रंट ग्रिल, 18-इंच व्हील और मोटी बॉडी क्लैडिंग मिलेगी। केबिन में स्कॉर्पियो N जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ Level 2 ADAS भी दिया जा सकता है। कंपनी इसे भारत के साथ देश के बाहर भी बेचेगी। इसमें 2.2-लीटर टर्बो-डीजल और 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। साथ ही 2WD और 4x4 ड्राइवट्रेन का ऑप्शन भी मिल सकता है।