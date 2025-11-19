गजब! महिंद्रा के लिए गेम-चेंजर बनी ये कार, कंपनी की 7.5% मार्केट पर अकेले EVs का कब्जा; इसे दिल खोलकर खरीद रहे लोग

संक्षेप: महिंद्रा की नई इलेक्ट्रिक कारें कंपनी के लिए गेम-चेंजर साबित हो रही हैं। महिंद्रा की XUV9e और BE 6e ने XUV400 के साथ मिलकर कंपनी की 7.5% मार्केट पर अकेले कब्जा कर लिया है। लोग इन ई-कारों को दिल खोलकर खरीद रहे हैं।

Wed, 19 Nov 2025 01:30 PM

महिंद्रा ने 2025 में अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो से जोरदार धमाका कर दिया है। जहां पिछले साल EVs का हिस्सा सिर्फ 1% था, वहीं इस साल जनवरी से अक्टूबर 2025 के बीच यह बढ़कर 7.5% पहुंच गया है, यानी महिंद्रा की EV ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले 7 गुना ज्यादा थी। इस बढ़त की सबसे बड़ी वजह दो नए मॉडल BE 6 और XEV 9e हैं, जो लॉन्च होते ही कंपनी के टॉप सेलर्स में शामिल हो गए। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

BE 6 और XEV 9e ने किया कमाल

महिंद्रा ने जनवरी-अक्टूबर 2025 के बीच कुल 38,464 इलेक्ट्रिक वाहन बेचे। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी BE 6 और XEV 9e की रही, जिन्होंने मिलकर कंपनी की कुल बिक्री का 7% हिस्सा अकेले कवर कर लिया। पिछले साल कंपनी की EV लाइनअप में सिर्फ XUV400 थी और EV शेयर मात्र 1% था। लेकिन, इस साल दो बॉर्न इलेक्ट्रिक SUVs ने महिंद्रा की EV कहानी पलट दी।

देश की तीसरी सबसे बड़ी EV कंपनी महिंद्रा

महिंद्रा देश की तीसरी सबसे बड़ी EV कार कंपनी बनी। अक्टूबर 2025 में EV की रिटेल बिक्री 3,911 यूनिट तक पहुंच गई। रैंकिंग की बात करें तो इसमें टाटा मोटर्स, JSW MG मोटर और तीसरे नंबर पर महिंद्रा रही, यानी EV बाजार में महिंद्रा अब मजबूती से अपनी जगह बनाती जा रही है।

मॉडल जनवरी-अक्टूबर 25 जनवरी-अक्टूबर 25 (%) जनवरी-अक्टूबर 2024 जनवरी-अक्टूबर 2024 (%) YoY % स्कॉर्पियो-N/ क्लासिक 145,487 28.1 141,465 32.1% 2.8 बोलेरो क्लासिक/ नियो 82,915 16.0 86,805 19.7% -4.7 XUV700 74,075 14.3 74,290 16.9% -0.3 थार/ थार Roxx 97,092 18.7 60,646 13.8% 27.5 XUV300/ 3XO 80,007 15.4 73,053 16.6% 8.7 XUV400 2,360 0.5 4,307 1.0% -82.5 BE 6 & XEV 9e 36,104 7.0 0 0.0% 0.0 मराजो 281 0.1 248 0.1% 11.7 टोटल 518,321 100 440,814 100 15.0

27 नवंबर को XEV 9S का लॉन्च

कंपनी की EV पोर्टफोलियो को और बूस्ट देने के लिए XEV 9S इस महीने लॉन्च होने जा रही है। इस मॉडल के आने से EV की बिक्री में महिंद्रा को और तेज बढ़त मिलने की उम्मीद है।

EV बढ़त से महिंद्रा का काम आसान

भारत के CAFE (Corporate Average Fuel Efficiency) नियमों के तहत कार कंपनियों को अपनी पूरी लाइनअप में एक निश्चित स्तर की फ्यूल एफिशिएंसी और CO₂ एमिशन को बनाए रखना होता है। FY 2024 में महिंद्रा सिर्फ एक EV (XUV400) से ही CAFE II नॉर्म्स पर खरा उतर गया। अब BE 6 और XEV 9e की बिक्री से कंपनी CAFE III (2027) के लिए पहले से ज्यादा तैयार है।

