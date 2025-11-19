Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra EVs now comprise 7.5 percent of brand sales
इस कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों ने लूट लिया बाजार! इन 2 मॉडल के पीछे पड़े ग्राहक; 7 गुना से ग्रोथ मिली

इस कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों ने लूट लिया बाजार! इन 2 मॉडल के पीछे पड़े ग्राहक; 7 गुना से ग्रोथ मिली

संक्षेप: महिंद्रा की सेल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। खासकर पिछले साल की तुलना में रिकॉर्ड चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। 2025 के पहले 10 महीनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी 7.5% रही, जो पिछले साल इसी अवधि में 1% थी, जब उसके इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में केवल XUV400 ही थी।

Wed, 19 Nov 2025 10:04 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महिंद्रा की सेल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। खासकर पिछले साल की तुलना में यहां रिकॉर्ड चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। 2025 के पहले 10 महीनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी 7.5% रही, जो पिछले साल इसी अवधि में 1% थी, जब उसके इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में केवल XUV400 ही थी। इस साल की शुरुआत में BE 6 और XEV 9e को अपने लाइन-अप में शामिल करने और 27 नवंबर को XEV 9S के अपकमिंग लॉन्च के साथ महिंद्रा 2027 तक अपनी बिक्री में 15 से 25% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की रखने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के करीब पहुंच रही है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Renault Kiger
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Renault Triber
Renault Triber
₹ 5.76 - 8.6 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra S204

Mahindra S204

₹ 12 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Tata Nexon EV

Tata Nexon EV

₹ 12.49 - 17.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Windsor EV

MG Windsor EV

₹ 14 - 18.39 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Punch EV

Tata Punch EV

₹ 9.99 - 14.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.2 - 24.17 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Thar ROXX

Mahindra Thar ROXX

₹ 12.25 - 22.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
महिंद्रा मॉडल वाइज सेल्स जनवरी से अक्टूबर 2025
मॉडलजनवरी से अक्टूबर 2025शेयर %जनवरी से अक्टूबर 2024शेयर %YoY %
स्कॉर्पियो एन / क्लासिक145,48728.1141,46532.10%2.8
बोलेरो नियो / क्लासिक82,9151686,80519.70%-4.7
XUV70074,07514.374,29016.90%-0.3
थार / थार रॉक्स97,09218.760,64613.80%27.5
XUV300/ 3XO80,00715.473,05316.60%8.7
XUV4002,3600.54,3071.00%-82.5
BE 6 & XEV 9e36,104700.00%0
माराजो2810.12480.10%11.7
टोटल518,321100440,81410015
ये भी पढ़ें:देश के SUV सेगमेंट में अपनी धाक जमाने आ रहा ये नया मॉडल, 26 जनवरी को होगा लॉन्च

महिंद्रा ने जनवरी और अक्टूबर 2025 के बीच 38,464 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे। SUV मेकर ने मार्च 2024 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में अपने CAFE II लक्ष्य को केवल एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ पूरा किया। दो नए "बॉर्न-इलेक्ट्रिक" वाहन, BE 6 और XEV 9e, ने कंपनी को अपने लॉन्च के बाद से अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में 6.5% अंकों की वृद्धि करने में मदद की है।

महिंद्रा ने इस साल के पहले 10 महीनों में 38,464 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे, जिनमें BE 6 और XEV 9e की हिस्सेदारी कुल बिक्री का 7% रही। अक्टूबर में कंपनी ने 3,911 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे, जो JSW MG मोटर और सेगमेंट लीडर टाटा मोटर्स के बाद तीसरे स्थान पर रहा।

ये भी पढ़ें:टाटा का नया गेम प्लान, अब 4 मीटर से बड़ी कारों में भी मिलेगा CNG ऑप्शन

महिंद्रा के ऑटोमोटिव और फार्म बिजनेस के कार्यकारी निदेशक और सीईओ, राजेश जेजुरिकर ने कहा कि कंपनी CAFE मानदंडों को पूरा करने के लिए 2027 तक अपनी बिक्री का 15-25% इलेक्ट्रिक वाहनों से प्राप्त करने का लक्ष्य रख रही है। भारत के CAFE नियमों के अनुसार, कार निर्माताओं को अपने पूरे वाहन बेड़े में न्यूनतम औसत ईंधन दक्षता और कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन मानक को पूरा करना आवश्यक है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Mahindra Mahindra XUV700 Electric Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।