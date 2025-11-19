इस कंपनी की इलेक्ट्रिक कारों ने लूट लिया बाजार! इन 2 मॉडल के पीछे पड़े ग्राहक; 7 गुना से ग्रोथ मिली
संक्षेप: महिंद्रा की सेल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। खासकर पिछले साल की तुलना में रिकॉर्ड चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। 2025 के पहले 10 महीनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी 7.5% रही, जो पिछले साल इसी अवधि में 1% थी, जब उसके इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में केवल XUV400 ही थी।
महिंद्रा की सेल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। खासकर पिछले साल की तुलना में यहां रिकॉर्ड चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। 2025 के पहले 10 महीनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी 7.5% रही, जो पिछले साल इसी अवधि में 1% थी, जब उसके इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो में केवल XUV400 ही थी। इस साल की शुरुआत में BE 6 और XEV 9e को अपने लाइन-अप में शामिल करने और 27 नवंबर को XEV 9S के अपकमिंग लॉन्च के साथ महिंद्रा 2027 तक अपनी बिक्री में 15 से 25% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक व्हीकल की रखने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के करीब पहुंच रही है।
|महिंद्रा मॉडल वाइज सेल्स जनवरी से अक्टूबर 2025
|मॉडल
|जनवरी से अक्टूबर 2025
|शेयर %
|जनवरी से अक्टूबर 2024
|शेयर %
|YoY %
|स्कॉर्पियो एन / क्लासिक
|145,487
|28.1
|141,465
|32.10%
|2.8
|बोलेरो नियो / क्लासिक
|82,915
|16
|86,805
|19.70%
|-4.7
|XUV700
|74,075
|14.3
|74,290
|16.90%
|-0.3
|थार / थार रॉक्स
|97,092
|18.7
|60,646
|13.80%
|27.5
|XUV300/ 3XO
|80,007
|15.4
|73,053
|16.60%
|8.7
|XUV400
|2,360
|0.5
|4,307
|1.00%
|-82.5
|BE 6 & XEV 9e
|36,104
|7
|0
|0.00%
|0
|माराजो
|281
|0.1
|248
|0.10%
|11.7
|टोटल
|518,321
|100
|440,814
|100
|15
महिंद्रा ने जनवरी और अक्टूबर 2025 के बीच 38,464 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे। SUV मेकर ने मार्च 2024 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में अपने CAFE II लक्ष्य को केवल एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ पूरा किया। दो नए "बॉर्न-इलेक्ट्रिक" वाहन, BE 6 और XEV 9e, ने कंपनी को अपने लॉन्च के बाद से अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में 6.5% अंकों की वृद्धि करने में मदद की है।
महिंद्रा ने इस साल के पहले 10 महीनों में 38,464 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे, जिनमें BE 6 और XEV 9e की हिस्सेदारी कुल बिक्री का 7% रही। अक्टूबर में कंपनी ने 3,911 इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचे, जो JSW MG मोटर और सेगमेंट लीडर टाटा मोटर्स के बाद तीसरे स्थान पर रहा।
महिंद्रा के ऑटोमोटिव और फार्म बिजनेस के कार्यकारी निदेशक और सीईओ, राजेश जेजुरिकर ने कहा कि कंपनी CAFE मानदंडों को पूरा करने के लिए 2027 तक अपनी बिक्री का 15-25% इलेक्ट्रिक वाहनों से प्राप्त करने का लक्ष्य रख रही है। भारत के CAFE नियमों के अनुसार, कार निर्माताओं को अपने पूरे वाहन बेड़े में न्यूनतम औसत ईंधन दक्षता और कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन मानक को पूरा करना आवश्यक है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
