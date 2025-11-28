लोगों को फटाफट मिले कार की डिलीवरी, इसलिए महिंद्रा हर महीने 8000 EV का करेगी प्रोडक्शन
महिंद्रा देश की ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा SUVs हैं। कंपनी के इस पोर्टफोलियो में अब XEV 9S का नया मॉडल जुड़ चुका है। कंपनी के पास अब कुल चार EVs हैं। जिनमें XEV 9e, BE 6 और XUV400 अन्य मॉडल हैं।
महिंद्रा देश की ऐसी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा SUVs हैं। कंपनी के इस पोर्टफोलियो में अब XEV 9S का नया मॉडल जुड़ चुका है। कंपनी के पास अब कुल चार EVs हैं। जिनमें XEV 9e, BE 6 और XUV400 अन्य मॉडल हैं। XEV 9S के लॉन्च के मौके पर महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश जेजुरिकर ने बताया कि FY26 तक प्रोडक्शन कैपेसिटी को अभी के 4,000 से 5,000 यूनिट्स से बढ़ाकर 8,000 यूनिट्स करने का प्लान है।
महिंद्रा की इलेक्ट्रिक EVs ब्रांड के चाकन प्लांट में बनाई जाती हैं, जिसकी अभी हर महीने 5,000 यूनिट्स तक की EV-प्रोडक्शन कैपेसिटी है। खास बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कुल प्रोडक्शन कैपेसिटी हर महीने 10,000 यूनिट्स तक है। हालांकि, राजेश जेजुरिकर का कहना है कि वे मार्च 2026 तक ऑपरेटिंग कैपेसिटी को लगभग 8,000 हर महीने पर रखेंगे “ताकि यह पक्का हो सके कि सप्लाई चेन, वेंडर इकोसिस्टम और वर्कफोर्स उस लेवल पर लगातार चलने के लिए तैयार रहें।”
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
VinFast VF6
₹ 16.49 - 18.29 लाख
Tata Nexon EV
₹ 12.49 - 17.49 लाख
Maruti Suzuki e Vitara
₹ 17 - 26 लाख
MG ZS EV
₹ 17.99 - 20.5 लाख
Tata Curvv EV
₹ 17.49 - 22.24 लाख
महिंद्रा की टोटल मंथली सेल्स का लगभग 7.5% उसकी EVs से आता है, जिसमें से लगभग 7% BE 6 और XEV 9e का है। नई XEV 9S से यह नंबर और भी बढ़ने की उम्मीद है। महिंद्रा को उम्मीद है कि 2028 तक उसकी EV सेल्स का परसेंटेज बढ़कर 20 से 25% हो जाएगा, जो अभी के आंकड़े से लगभग 3 गुना है। यानी उसके पोर्टफोलियो से बिकने वाली हर चौथी कार इलेक्ट्रिक होगी।
हालांकि, महिंद्रा ने अभी यह नहीं बताया है कि बढ़ी हुई प्रोडक्शन कैपेसिटी को नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स में कैसे बांटा जाएगा, जिसके बारे में महिंद्रा के ED का कहना है कि यह डिमांड पर निर्भर करेगा। जेजुरिकर ने कहा, "जब हम हायर ऑपरेटिंग लेवल पर पहुंचेंगे, तो हम मॉडल के हिसाब से डिटेल्स समय के साथ बताएंगे।"
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।