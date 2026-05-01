EV सेल्स: MG पर भारी पड़ी महिंद्रा, दूसरी पोजीशन पर किया कब्जा; टाटा के लिए भी बजाई खतरे की घंटी
बीते महीने यानी अप्रैल में इस सेगमेंट टॉप करने का काम एक बार फिर टाटा मोटर्स ने किया, लेकिन इसके बाद वाली पोजीशन पर की बदलाव देखन को मिले। दरअसल, कई महीने से नंबर-2 पोजीशन पर रहने वाली JSW MG मोटर इस बार नंबर-3 पर पहुंच गई। वहीं, महिंद्रा ने शानदार सेल्स आंकड़ों के साथ दूसरी पोजीशन को हथिया लिया।
देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट के लिए नए फाइनेंशियल ईयर 2027 की शुरुआत उलट-फेर के साथ हुई है। दरअसल, बीते महीने यानी अप्रैल में इस सेगमेंट टॉप करने का काम एक बार फिर टाटा मोटर्स ने किया, लेकिन इसके बाद वाली पोजीशन पर की बदलाव देखन को मिले। दरअसल, कई महीने से नंबर-2 पोजीशन पर रहने वाली JSW MG मोटर इस बार नंबर-3 पर पहुंच गई। वहीं, महिंद्रा ने शानदार सेल्स आंकड़ों के साथ दूसरी पोजीशन को हथिया लिया। वहीं, विनफास्ट लंबी छलांग लगाते हुए नंबर-4 पोजीशन पर पहुंच गई। इस विनफास्ट की कंपनी ने हुंडई और मारुति को पीछे छोड़ दिया। वहीं, मारुति ई-विटारा के साथ टॉप-5 में शामिल हो गई। इस इलेक्ट्रिक SUV ने पहली बार 1000 यूनिट की बिक्री को पार किया। साथ ही, हुंडई को पीछे छोड़ दिया। जबकि एलन मस्क की टेस्ला टॉप-10 से बाहर रही।
|टॉप-10 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी अप्रैल 2026
|रैंक
|कंपनी
|यूनिट
|1
|टाटा मोटर्स
|8,507
|2
|महिंद्रा इलेक्ट्रिक
|5,395
|3
|JSW MG मोटर
|4,978
|4
|विनफास्ट
|1,231
|5
|मारुति सुजुकी
|1,223
|6
|हुंडई मोटर
|512
|7
|BYD इंडिया
|467
|8
|किआ इंडिया
|341
|9
|BMW इंडिया
|296
|10
|मर्सिडीज बेंज
|104
|11
|अन्य
|111
|टोटल
|23,165
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टॉप-10 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी की बात करें तो टाटा मोटर्स ने अप्रैल 2026 में 8,507 इलेक्ट्रिक कार बेंची। महिंद्रा इलेक्ट्रिक ने अप्रैल 2026 में 5,395 इलेक्ट्रिक कार बेंची। JSW MG मोटर ने अप्रैल 2026 में 4,978 इलेक्ट्रिक कार बेंची। विनफास्ट ने अप्रैल 2026 में 1,231 इलेक्ट्रिक कार बेंची। मारुति सुजुकी ने अप्रैल 2026 में 1,223 इलेक्ट्रिक कार बेंची। हुंडई मोटर ने अप्रैल 2026 में 512 इलेक्ट्रिक कार बेंची।
BYD इंडिया ने अप्रैल 2026 में 467 इलेक्ट्रिक कार बेंची। किआ इंडिया ने अप्रैल 2026 में 341 इलेक्ट्रिक कार बेंची। BMW इंडिया ने अप्रैल 2026 में 296 इलेक्ट्रिक कार बेंची। मर्सिडीज बेंज ने अप्रैल 2026 में 104 इलेक्ट्रिक कार बेंची। बाकी अन्य सभी कंपनियों ने मिलकर 111 इलेक्ट्रिक कार बेंची। इस तरह सेगमेंट में कुल 23,165 इलेक्ट्रिक कार बिकीं।
महिंद्रा को BE 6 और XEV 9e ने नंबर-2 पर पहुंचाया
महिंद्रा ने सेगमेंट में नंबर-2 पोजीशन पर पहुंचकर MG मोटर के दबदबे को खत्म किया। साथ ही, टाटा मोटर्स के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी। इन दोनों इलेक्ट्रिक SUV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो BE 6 को लेकर कंपनी का दावा है कि 79kWh बैटरी पैक वाली BE 6 ईवी 682km तक जा सकती है। ये ईवी ऑटो कार इंडिया के टेस्ट में 449km की एवरेज रेंज ही दे पाई। वहीं 59kWh वैरिएंट की क्लेम्ड रेंज 535km है। चार्जिंग को लेकर BE 6 काफी फ्लेक्सिबल है। AC चार्जर (11kW) से इसे 6-8 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा DC फास्ट चार्जर (140/175kW) से इसको सिर्फ 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है।
दूसरी तरफ, महिंद्रा XEV 9e के डायमेंशन की तो इसकी लंबाई 4789mm, चौड़ाई 1907mm, ऊंचाई 1694mm और व्हीलबेस 2775mm है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 207mm है। इसका ट्यूरिंग डायमीटर 10m है। इसके टायर्स का साइज 245/55 R19 (245/50 R20) है। इसमें 663 लीटर का बूट स्पेस और 150 लीटर का फ्रंक दिया है। इसमें 59kWh बैटरी पैक दिया है। इसमें 231hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 542km है। ये 140kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है। वहीं, 7.2kW के चार्ज से 8.7 घंटे और 11kW के चार्ज से 6 घंटे में चार्ज हो जाती है। XEV 9e 79kWh का बैटरी साइज 79kWh है। इसमें 286hp/380Nm की मोटर मिलती है। ये RWD ड्राइव के साथ आती है। इसकी MIDC रेंज 656km है। ये 170kW के फास्ट चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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