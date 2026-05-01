EV सेल्स: MG पर भारी पड़ी महिंद्रा, दूसरी पोजीशन पर किया कब्जा; टाटा के लिए भी बजाई खतरे की घंटी

बीते महीने यानी अप्रैल में इस सेगमेंट टॉप करने का काम एक बार फिर टाटा मोटर्स ने किया, लेकिन इसके बाद वाली पोजीशन पर की बदलाव देखन को मिले। दरअसल, कई महीने से नंबर-2 पोजीशन पर रहने वाली JSW MG मोटर इस बार नंबर-3 पर पहुंच गई। वहीं, महिंद्रा ने शानदार सेल्स आंकड़ों के साथ दूसरी पोजीशन को हथिया लिया।

देश के इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट के लिए नए फाइनेंशियल ईयर 2027 की शुरुआत उलट-फेर के साथ हुई है। दरअसल, बीते महीने यानी अप्रैल में इस सेगमेंट टॉप करने का काम एक बार फिर टाटा मोटर्स ने किया, लेकिन इसके बाद वाली पोजीशन पर की बदलाव देखन को मिले। दरअसल, कई महीने से नंबर-2 पोजीशन पर रहने वाली JSW MG मोटर इस बार नंबर-3 पर पहुंच गई। वहीं, महिंद्रा ने शानदार सेल्स आंकड़ों के साथ दूसरी पोजीशन को हथिया लिया। वहीं, विनफास्ट लंबी छलांग लगाते हुए नंबर-4 पोजीशन पर पहुंच गई। इस विनफास्ट की कंपनी ने हुंडई और मारुति को पीछे छोड़ दिया। वहीं, मारुति ई-विटारा के साथ टॉप-5 में शामिल हो गई। इस इलेक्ट्रिक SUV ने पहली बार 1000 यूनिट की बिक्री को पार किया। साथ ही, हुंडई को पीछे छोड़ दिया। जबकि एलन मस्क की टेस्ला टॉप-10 से बाहर रही।

टॉप-10 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी अप्रैल 2026 रैंक कंपनी यूनिट 1 टाटा मोटर्स 8,507 2 महिंद्रा इलेक्ट्रिक 5,395 3 JSW MG मोटर 4,978 4 विनफास्ट 1,231 5 मारुति सुजुकी 1,223 6 हुंडई मोटर 512 7 BYD इंडिया 467 8 किआ इंडिया 341 9 BMW इंडिया 296 10 मर्सिडीज बेंज 104 11 अन्य 111 टोटल 23,165

टॉप-10 इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर कंपनी की बात करें तो टाटा मोटर्स ने अप्रैल 2026 में 8,507 इलेक्ट्रिक कार बेंची। महिंद्रा इलेक्ट्रिक ने अप्रैल 2026 में 5,395 इलेक्ट्रिक कार बेंची। JSW MG मोटर ने अप्रैल 2026 में 4,978 इलेक्ट्रिक कार बेंची। विनफास्ट ने अप्रैल 2026 में 1,231 इलेक्ट्रिक कार बेंची। मारुति सुजुकी ने अप्रैल 2026 में 1,223 इलेक्ट्रिक कार बेंची। हुंडई मोटर ने अप्रैल 2026 में 512 इलेक्ट्रिक कार बेंची।

BYD इंडिया ने अप्रैल 2026 में 467 इलेक्ट्रिक कार बेंची। किआ इंडिया ने अप्रैल 2026 में 341 इलेक्ट्रिक कार बेंची। BMW इंडिया ने अप्रैल 2026 में 296 इलेक्ट्रिक कार बेंची। मर्सिडीज बेंज ने अप्रैल 2026 में 104 इलेक्ट्रिक कार बेंची। बाकी अन्य सभी कंपनियों ने मिलकर 111 इलेक्ट्रिक कार बेंची। इस तरह सेगमेंट में कुल 23,165 इलेक्ट्रिक कार बिकीं।

महिंद्रा को BE 6 और XEV 9e ने नंबर-2 पर पहुंचाया

महिंद्रा ने सेगमेंट में नंबर-2 पोजीशन पर पहुंचकर MG मोटर के दबदबे को खत्म किया। साथ ही, टाटा मोटर्स के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी। इन दोनों इलेक्ट्रिक SUV के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो BE 6 को लेकर कंपनी का दावा है कि 79kWh बैटरी पैक वाली BE 6 ईवी 682km तक जा सकती है। ये ईवी ऑटो कार इंडिया के टेस्ट में 449km की एवरेज रेंज ही दे पाई। वहीं 59kWh वैरिएंट की क्लेम्ड रेंज 535km है। चार्जिंग को लेकर BE 6 काफी फ्लेक्सिबल है। AC चार्जर (11kW) से इसे 6-8 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा DC फास्ट चार्जर (140/175kW) से इसको सिर्फ 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज किया जा सकता है।