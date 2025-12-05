Hindustan Hindi News
डीजल कारों में टाटा, हुंडई या टोयोटा नहीं, बल्कि इस कंपनी का एकतरफा दबदबा; ये MG या KIA भी नहीं

संक्षेप:

ये बात तो सभी जानते हैं कि पेट्रोल व्हीकल बेचने में मारुति सुजुकी देश की सबसे बड़ी कंपनी है। मारुति डीजल कार नहीं बचेती। डीजल कारों की लिस्ट में महिंद्रा, हुंडई, किआ, टोयोटा, टाटा, एमजी के साथ दूसरी कंपनी भी शामिल हैं।

Dec 05, 2025 07:01 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
देश के फोर-व्हीलर सेगमेंट में 5 तरह के व्हीकल मौजूद हैं। इसमें पेट्रोल, डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल शामिल हैं। आने वाले दिनों में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल भी इसका हिस्सा बनेंगे। ये बात तो सभी जानते हैं कि पेट्रोल व्हीकल बेचने में मारुति सुजुकी देश की सबसे बड़ी कंपनी है। मारुति डीजल कार नहीं बचेती। डीजल कारों की लिस्ट में महिंद्रा, हुंडई, किआ, टोयोटा, टाटा, एमजी के साथ दूसरी कंपनी भी शामिल हैं। डीजल सेगमेंट में जिस कंपनी का एक तरफा दबदबा है वो महिंद्रा है। दरअसल, महिंद्रा के पोर्टफोलियो में सभी SUVs मॉडल हैं। इन SUVs के डीजल मॉडल की बिक्री सबसे ज्यादा है।

डीजल इंजन फोर-व्हीलर सेल्स FY2025
रैंककंपनीडीजल यूनिट
1महिंद्रा425,329
2हुंडई107,187
3किआ84,403
4टोयोटा79,156
5टाटा72,333
6MG4,935
7जीप3,951
टोटल777,303

फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो महिंद्रा की डीजल फोर-व्हीलर्स की सेल दूसरी सभी कंपनियो को टोटल से भी जयादा रही। दरअसल, FY2025 में महिंद्रा ने 425,329 डीजल कार बेचीं। जबकि हुंडई ने 107,187 डीजल कार, किआ ने 84,403 डीजल कार, टोयोटा ने 79,156 डीजल कार, टाटा ने 72,333 डीजल कार, MG ने 4,935 डीजल कार और जीप ने 3,951 डीजल कार बेचीं। इस तरह डीजल सेगमेंट में कुल 777,303 फोर-व्हीलर बिके।

महिंद्रा स्कॉर्पियो फेसलिफ्ट की शुरू हुई टेस्टिंग

महिंद्रा के पोर्टफोलियो में स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। इस SUV की डिमांड को ऐसा समझा जा सकता है कि पिछले कई सालों से ये हर महीने नंबर-1 की पोजीशन पर कब्जा करने में कामयाब रही है। ऐसे में कंपनी इसकी पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए इसका एक नया मॉडल लाने की तैयारी कर रही है। दरअसल, महिंद्रा ICE लाइनअप को भी रिफ्रेश करते हुए स्कॉर्पियो N का फेसलिफ्ट मॉडल प्लान कर रही है। चेन्नई में एक रैप्ड मॉडल के साथ इसे देखा गया है।

वैसे तो इसके डिजाइन का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट में आगे और पीछे के हिस्से में बदलाव हो सकते हैं। नए एलॉय शायद 19 इंच के साइज़ के होंगे और इंटीरियर में ओवरहॉल हो सकता है। लेटेस्ट बॉर्न इलेक्ट्रिक्स के हिसाब से शायद इसमें आदर्श रूप से एक बदला हुआ इंफोटेनमेंट सेटअप मिल सकता है। XUV700 फेसलिफ्ट जैसा ट्राई-क्लस्टर भी इसमें देखने को मिल सकता है। नए अपहोल्स्ट्री मटीरियल शामिल होने चाहिए। आने वाले मॉडल में वही लैडर-फ्रेम चेसिस का इस्तेमाल होना चाहिए।

फीचर्स की बात करें तो, स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट में शायद बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, पावर्ड और वेंटिलेटेड सीटें, बेहतर ऑडियो सिस्टम और एक पैनोरमिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है। मैकेनिकल तौर पर, स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसमें वही 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल मोटर होंगे, जिन्हें 6MT/6AT (टॉर्क कन्वर्टर) सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। 4x4 वेरिएंट में भी छोटे-मोटे बदलाव होने चाहिए।

