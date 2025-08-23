महिंद्रा फ्लेक्स फ्यूल इंजन कर रही डेवलप, इससे SUVs का चलाना हो जाएगा सस्ता; E30 को सपोर्ट करेंगी
देश के अंदर ज्यादातर कंपनियां ऑप्शन फ्यूल वाले व्हीकल पर काम कर रही हैं। खासकर अब कंपनियों के बड़ा फोकस फ्लेक्स फ्यूल पर है। वैसे, कई कंपनियों इसमें सफलता भी हासिल कर चुकी है। E20 इसके बड़ा उदाहरण भी है। जिसमें 20% इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार आने वाले दिनों में इसे बढ़ाकर 50% करने वाली है। इसका बड़ा फायदा ये होगा एक तरफ जहां लोगों की पेट्रोल और डीजल पर डिपेंडेंसी कम होगी। साथ ही, ये पेट्रोल-डीजल की तुलना में सस्ता भी होगा। इस बीच खबर आ रही है कि महिंद्रा ने भी अपनी SUVs के लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन को डेवलप करना शुरू कर दिया है।
महिंद्रा नया मॉड्यूलर NU-IQ प्लेटफॉर्म डेवलप करने के अलावा, कई अलग पावरट्रेन ऑप्शन को समायोजित करने और अपकमिंग SUVs के लिए कई बॉडी स्टाइल प्रदान करने में कैपेबल है। महिंद्रा फ्लेक्स फ्यूल इंजन डेवलप करके खुद को फ्यूचर के लिए तैयार करने की योजना बना रही है। ये इंजन E30 रेटेड फ्यूल और उससे अधिक पर चलने में सक्षम होंगे। जैसा की हमने पहले बताया कि सरकार का लक्ष्य E50 तक पहुंचना है।
भारत सरकार 2030 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण को 30% (E30) तक बढ़ाने के ऑप्शन पर विचार कर रही है। महिंद्रा ऐसे इंजन पेश करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है, जो इस फ्यूल के अनुकूल होंगे। E30 और उससे अधिक रेटेड फ्यूल (100% इथेनॉल-आधारित फ्यूल तक) पर चलने के लिए, इंजनों को और अधिक री-इंजीनियरिंग की आवश्यकता होगी। इथेनॉल कंस्ट्रेशन की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इथेनॉल कंटेंट सेंसर, साथ ही कोल्ड स्टार्ट के लिए फ्यूल रेल और इंजेक्टर हीटर आवश्यक अपग्रेड में से हैं।
ऑटो एक्सपो 2025 में अलग प्रकार की फ्लेक्स फ्यूल कारों और बाइकों को पेश किया गया थी। हालांकि, फोर-व्हीलर के लॉन्च की समय-सीमा अभी तक सामने नहीं आई है। हुंडई ने क्रेटा 1.0 फ्लेक्स फ्यूल प्रदर्शित किया, टाटा ने E85-कॉम्पटीबल पंच को पेश किया और मारुति ने अपनी वैगनआर फ्लेक्स फ्यूल पेश की। टोयोटा ने इनोवा हाइक्रॉस में एक पेट्रोल-इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पावरट्रेन पेश करके अनोखा प्रदर्शन किया जो E20 और हाई-रेटेड फ्यूल पर चल सकता है।
