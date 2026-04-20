Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गजब! महिंद्रा की इन SUVs ने मचाया तहलका, एक दिन में 610 से ज्यादा लोगों ने खरीदा

Apr 20, 2026 03:23 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

महिंद्रा ने अक्षय तृतिया पर एक दिन में ही 610 से ज्यादा इलेक्ट्रिक एसयूवी की डिलिवरी कर दी। सेल हुई महिंद्रा की ई-एसयूवी की संख्या असल में हुंडई, किआ और यहां तक ​​कि BYD जैसे ऑटोमेकर के मार्च 2026 में सेल की गई टोटल ईवी से भी अधिक है।

गजब! महिंद्रा की इन SUVs ने मचाया तहलका, एक दिन में 610 से ज्यादा लोगों ने खरीदा

महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी बायर्स को खूब पसंद आ रही हैं। यही कारण कंपनी ने अक्षय तृतिया पर एक दिन में ही 610 से ज्यादा इलेक्ट्रिक एसयूवी की डिलिवरी कर दी। कंपनी ने यह खुशखबरी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी। यह पहली बार नहीं है, जब कंपनी ने ऐसी शानदार डिलिवरी की। इससे पहले पिछले महीने ही उगादी पर भी महिंद्रा ने एक दिन में 600 से ज्यादा इलेक्ट्रिक एसयूवी की डिलिवरी की थी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
अभी ऑफर पाएं

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए फोटो पता चलता है कि महिंद्रा ने तीन इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवी - BE6, XEV 9S और XEV 9e की डिलीवरी की, जो एक जबर्दस्त उपलब्धि है। तीनों की मांग अच्छी बनी हुई है और यह माइलस्टोन डिलीवरी इवेंट इसी बात को हाइलाइट करता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra BE 07

Mahindra BE 07

₹ 25 - 30 लाख

मुझे सूचित करें
Mahindra BE 09

Mahindra BE 09

₹ 22 - 27 लाख

मुझे सूचित करें
Mahindra BE.05

Mahindra BE.05

₹ 12 - 16 लाख

मुझे सूचित करें
Mahindra S204

Mahindra S204

₹ 12 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Mahindra Vision S

Mahindra Vision S

₹ 10.5 - 17.5 लाख

मुझे सूचित करें

गजब की सेल, पीछे छूटे हुंडई, किआ और BYD

अक्षय तृतीया पर महिंद्रा की सेल की गई ई-एसयूवी की संख्या असल में हुंडई, किआ और यहां तक ​​कि BYD जैसे ऑटोमेकर के मार्च 2026 में सेल की गई टोटल ईवी से भी अधिक है। हुंडई ने इस साल मार्च में 508 ईवी बेचीं, जबकि किआ ने 469 यूनिट बेचीं। वहीं, बीवाईडी ने पिछले महीने 428 यूनिट को सेल किया। महिंद्रा ने मार्च में 5,461 इलेक्ट्रिक एसयूवी बेचीं, जो फरवरी की तुलना में 71% की मंथ-ऑन-मंथ ग्रोथ दिखाता है। इन आंकड़ों में उगादी की डिलीवरी भी शामिल है।

सफलता का बड़ा कारण इलेक्ट्रिक ओरिजिन रेंज

इलेक्ट्रिक वीइकल के सेगमेंट में महिंद्रा की सफलता का बड़ा कारण इसकी इलेक्ट्रिक ओरिजिन रेंज है। इस लाइनअप में BE6, BE6 फॉर्मूला E (FE), XEV 9e, XEV 9e सिनेलक्स और हाल ही में लॉन्च हुई XEV 9S शामिल हैं। ये सभी INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। इनमें 59kWh, 79kWh और 9S मॉडल में 70kWh जैसे बैटरी पैक ऑप्शन उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रिक ओरिजिन रेंज उन लोगों के लिए है जो दमदार लुक और मॉडर्न फीचर्स वाली ई-एसयूवी की तलाश में हैं।

ये भी पढ़ें:स्कोडा, VW, होंडा की बड़ी तैयारी, इन सेडान्स को मिलने वाला है तगड़ा अपडेट

आने वाली हैं BE 07 और विजन S ईवी

BE 07 महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कारों की रेंज में एक और नया वर्जन होगा। महिंद्रा ने इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसे हेवी कैमोफ्लाज में कई बार देखा गया है। इसके प्रोडक्शन वर्जन का डिजाइन कॉन्सेप्ट डिजाइन के काफी करीब रहने की उम्मीद है। इसमें महिंद्रा की मौजूदा इलेक्ट्रिक वीइकल सीरीज की तरह ही प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है। महिंद्रा इसकी कीमत को काफी अग्रेसिव रख सकती है। इसे 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh के बैटरी पैक ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:टॉप 4 अफोर्डेबल टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स वाली SUV, लिस्ट में मारुति भी

वहीं, महिंद्रा अपनी विजन एस का इलेक्ट्रिक वर्जन भी लॉन्च कर सकता है। यह 4 मीटर से कम लंबाई वाली SUV हो सकती है और XUV 3XO EV की जगह ले सकती है। महिंद्रा की दूसरी EV की तरह, इसमें भी प्रैक्टिकल बैटरी साइज, अच्छी ड्राइविंग रेंज और अग्रेसिव प्राइसिंग देखने को मिलेगी।

ये भी पढ़ें:टाटा ला रहा ये दो नई इलेक्ट्रिक SUV, मिलेगी कमाल की रेंज, पावर भी जबर्दस्त
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Mahindra Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।