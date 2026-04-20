गजब! महिंद्रा की इन SUVs ने मचाया तहलका, एक दिन में 610 से ज्यादा लोगों ने खरीदा

महिंद्रा ने अक्षय तृतिया पर एक दिन में ही 610 से ज्यादा इलेक्ट्रिक एसयूवी की डिलिवरी कर दी। सेल हुई महिंद्रा की ई-एसयूवी की संख्या असल में हुंडई, किआ और यहां तक ​​कि BYD जैसे ऑटोमेकर के मार्च 2026 में सेल की गई टोटल ईवी से भी अधिक है।

महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवी बायर्स को खूब पसंद आ रही हैं। यही कारण कंपनी ने अक्षय तृतिया पर एक दिन में ही 610 से ज्यादा इलेक्ट्रिक एसयूवी की डिलिवरी कर दी। कंपनी ने यह खुशखबरी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी। यह पहली बार नहीं है, जब कंपनी ने ऐसी शानदार डिलिवरी की। इससे पहले पिछले महीने ही उगादी पर भी महिंद्रा ने एक दिन में 600 से ज्यादा इलेक्ट्रिक एसयूवी की डिलिवरी की थी।

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए फोटो पता चलता है कि महिंद्रा ने तीन इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवी - BE6, XEV 9S और XEV 9e की डिलीवरी की, जो एक जबर्दस्त उपलब्धि है। तीनों की मांग अच्छी बनी हुई है और यह माइलस्टोन डिलीवरी इवेंट इसी बात को हाइलाइट करता है।

गजब की सेल, पीछे छूटे हुंडई, किआ और BYD अक्षय तृतीया पर महिंद्रा की सेल की गई ई-एसयूवी की संख्या असल में हुंडई, किआ और यहां तक ​​कि BYD जैसे ऑटोमेकर के मार्च 2026 में सेल की गई टोटल ईवी से भी अधिक है। हुंडई ने इस साल मार्च में 508 ईवी बेचीं, जबकि किआ ने 469 यूनिट बेचीं। वहीं, बीवाईडी ने पिछले महीने 428 यूनिट को सेल किया। महिंद्रा ने मार्च में 5,461 इलेक्ट्रिक एसयूवी बेचीं, जो फरवरी की तुलना में 71% की मंथ-ऑन-मंथ ग्रोथ दिखाता है। इन आंकड़ों में उगादी की डिलीवरी भी शामिल है।

सफलता का बड़ा कारण इलेक्ट्रिक ओरिजिन रेंज इलेक्ट्रिक वीइकल के सेगमेंट में महिंद्रा की सफलता का बड़ा कारण इसकी इलेक्ट्रिक ओरिजिन रेंज है। इस लाइनअप में BE6, BE6 फॉर्मूला E (FE), XEV 9e, XEV 9e सिनेलक्स और हाल ही में लॉन्च हुई XEV 9S शामिल हैं। ये सभी INGLO स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। इनमें 59kWh, 79kWh और 9S मॉडल में 70kWh जैसे बैटरी पैक ऑप्शन उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रिक ओरिजिन रेंज उन लोगों के लिए है जो दमदार लुक और मॉडर्न फीचर्स वाली ई-एसयूवी की तलाश में हैं।

आने वाली हैं BE 07 और विजन S ईवी BE 07 महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कारों की रेंज में एक और नया वर्जन होगा। महिंद्रा ने इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी की टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसे हेवी कैमोफ्लाज में कई बार देखा गया है। इसके प्रोडक्शन वर्जन का डिजाइन कॉन्सेप्ट डिजाइन के काफी करीब रहने की उम्मीद है। इसमें महिंद्रा की मौजूदा इलेक्ट्रिक वीइकल सीरीज की तरह ही प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है। महिंद्रा इसकी कीमत को काफी अग्रेसिव रख सकती है। इसे 59 kWh, 70 kWh और 79 kWh के बैटरी पैक ऑप्शन के साथ लॉन्च किया जा सकता है।