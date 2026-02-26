महिंद्रा ने किया कन्फर्म, अगले साल आ रही यह धाकड़ EV, टाटा हैरियर ईवी से होगी टक्कर

Feb 26, 2026 02:54 pm IST

इलेक्ट्रिक कार पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यह गुड न्यूज महिंद्रा की तरफ से आई है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि उसकी नई ईवी साल 2027 में लॉन्च होगी। यह अपकमिंग ईवी अगस्त 2022 में शोकेस की गई BE.07 कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन है। इंटरनली इसे BO7 कहा जा रहा है। इसे कंपनी पहले अक्टूबर 2026 में लॉन्च करने वाली थी, लेकिन अब यह अगले साल आने वाली है। यह मौजूदा BE 6 से बड़ी होगी। इसकी टक्कर टाटा हैरियर ईवी और विन्फास्ट VF7 से होने वाली है। आइए जानते हैं डीटेल।

60kWh से 80kWh तक की बैटरी कैपेसिटी BE.07 महिंद्रा की BE सीरीज का सेकेंड प्रोडक्ट और XEV 9e, BE 6 और XEV 9S के बाद ब्रैंड का चौथा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वीइकिल होगा। प्रोडक्शन मॉडल का नाम शायग अलग हो, लेकिन कॉन्सेप्ट में एक बड़े 4.6 मीटर लंबे 5-सीटर मॉडल की झलक दिखाई गई है, जिसका बॉडी स्टाइल SUV जैसा है और इसे BE 6 से ऊपर रखा जाएगा। प्रोडक्शन के लिए तैयार BE.07 मौजूदा इलेक्ट्रिक वीइकिल की तरह ही INGLO प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा, जिसमें 60kWh से 80kWh तक की बैटरी कैपेसिटी के ऑप्शन उपलब्ध होंगे।

महिंद्रा के मौजूदा इलेक्ट्रिक वीइकल्स के कई डिजाइन एलिमेंट्स दिखने में इसमें महिंद्रा के मौजूदा इलेक्ट्रिक वीइकल्स के कई डिजाइन एलिमेंट्स, जैसे कि शानदार लाइटिंग के बरकरार रहने की उम्मीद है। कुल मिलाकर इसका डिजाइन BE 6 और XEV 9e की तुलना में थोड़ा अधिक ट्रेडिशनल होगा। इंटीरियर में भी ट्रिपल स्क्रीन लेआउट के साथ टेक्नोलॉजी की भरमार होने की उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद यह भी है कि महिंद्रा फिजिकल इंटीरियर कंट्रोल को शामिल करने के लिए फीडबैक पर विचार कर सकता है।

6000-7000 ईवी सेल करने का टारगेट महिंद्रा की इस समय मंथली ईवी सेल 4000 है। कंपनी इसे साल भर में बढ़ाकर लगभग 6000-7000 यूनिट करने का टारगेट लेकर चल रही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के कार्यकारी निदेशक और सीईओ राजेश जेजुरिकर ने कहा - 'हमारा मानना ​​है कि हमारे मौजूदा तीन प्रोडक्ट्स के अलावा BO7 सेल बढ़ाने वाला एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट साबित होगा।'

जनवरी में XEV 9S और नई XUV 3XO EV लॉन्च करने के बाद, महिंद्रा के पास 2026 के लिए कोई और ईवी लॉन्च करने के प्लान नहीं है। हालांकि, कंपनी अपने दो ICE मॉडलों को अपडेट करेगी। इनमें से एक स्कॉर्पियो-N का पहला मिड-साइकिल फेसलिफ्ट होगा। महिंद्रा अपनी थार रेंज को भी अपडेट कर सकती है, लेकिन इस बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता।