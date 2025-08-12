SUV बाजार में इस कंपनी की तूफानी रफ्तार, मारुति को पछाड़ने से बस एक कदम दूर; हर किसी को यही चाहिए

SUV बाजार में महिंद्रा की तूफानी रफ्तार चल रही है। महिंद्रा कंपनी मारुति को पछाड़ने से बस एक कदम दूर है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

भारत के SUV सेगमेंट में इस वक्त महिंद्रा बनाम मारुति का खेल अपने चरम पर है। अप्रैल से जुलाई FY26 के बीच महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) ने 2,01,938 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 21.7% ज्यादा है। वहीं, मारुति सुजुकी की UV (यूटिलिटी व्हीकल) बिक्री 6% घटकर 2,14,641 यूनिट पर आ गई। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सबसे खास बात दोनों कंपनियों के बीच बिक्री का अंतर पिछले साल 53,000 यूनिट से ज्यादा था, जो इस साल घटकर सिर्फ 12,700 यूनिट रह गया। जुलाई 2025 में तो महिंद्रा सिर्फ 2,900 यूनिट पीछे रही, जो पिछले करीब 10 साल का सबसे छोटा गैप है। महिंद्रा की तेजी के पीछे कई बड़े कारण हैं। इनमें से एक धांसू SUV लाइनअप भी है।

कंपनी के पास थार, स्कॉर्पियो N, बोलेरो, XUV700, XUV 3XO जैसे मॉडल लाइनअप शामिल हैं। हर बजट में SUV ऑप्शन हैं। नई लॉन्चेस की तगड़ी डिमांड है। यही वजह है कि कंपनी की XEV 9e और BE6 पर लंबा वेटिंग है।

जुलाई 2025 में महिंद्रा की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। जुलाई में महिंद्रा की कुल बिक्री सालाना आधार पर 26 प्रतिशत बढ़कर 83,691 यूनिट पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल जुलाई में ये 66,444 यूनिट थी।

कंपनी ने बताया कि इस दौरान उन्होंने घरेलू बाजार में 49,871 SUVs बेचीं, जो पिछले साल जुलाई में बेची गईं 41,623 SUV की तुलना में 20 प्रतिशत ज्यादा है। एमजी मोटर इंडिया की बिक्री जुलाई में सालाना आधार पर 46 प्रतिशत बढ़कर 6678 यूनिट हो गई। कंपनी ने जुलाई 2024 में 4,575 वाहन बेचे थे।