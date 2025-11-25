Hindustan Hindi News
सिर्फ 20 मिनट में 80% चार्ज हो जाएगी कार, महिंद्रा ने तैयार किया चार्जिंग स्टेशन; 2 साल में 1000 पॉइंट बनेंगे

सिर्फ 20 मिनट में 80% चार्ज हो जाएगी कार, महिंद्रा ने तैयार किया चार्जिंग स्टेशन; 2 साल में 1000 पॉइंट बनेंगे

संक्षेप:

महिंद्रा एक तरफ जहां अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को मजबूत कर रही है। तो वो इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी पूरा ध्यान दे रही है। दरअसल, कंपनी ने महिंद्रा चार्ज_इन को 180 kW आर्किटेक्चर के आस-पास बने एक देशव्यापी फास्ट-चार्जिंग फ्रेमवर्क के तौर पर तैयार किया है।

Tue, 25 Nov 2025 07:13 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा एक तरफ जहां अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को मजबूत कर रही है। तो वो इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी पूरा ध्यान दे रही है। दरअसल, कंपनी ने महिंद्रा चार्ज_इन को 180 kW आर्किटेक्चर के आस-पास बने एक देशव्यापी फास्ट-चार्जिंग फ्रेमवर्क के तौर पर तैयार किया है। यह मुख्य रूट पर लगातार EV इस्तेमाल को सपोर्ट करता है। 2027 के आखिर तक 1000 चार्जिंग पॉइंट का टारगेट 250 स्टेशनों के स्टेज्ड रोलआउट के जरिए पूरा किया जाएगा। लोकेशन हाईवे पर आने-जाने वालों और ज्यादा ट्रैफिक वाली जगहों के लिए पहले से पता चलने वाले एक्सेस पैटर्न की तरफ मुड़ती हैं। हर साइट एक जैसे 180 kW स्पेसिफिकेशन पर काम करेगी।

ऑपरेशनल प्लानिंग में डुअल-गन चार्जर शामिल हैं जो एक लोकेशन पर चार EV को एक साथ चार्ज करने में हर एक में दो कनेक्टर वाली दो यूनिट के जरिए मदद करते हैं। इसे सबसे पहले NH 7 पर होसकोटे और NH44 पर मुरथल में लागू किया जा रहा है। ये प्लेसमेंट लगातार गाड़ियों की आवाजाही वाले हाईवे नोड्स को चुनने के पैटर्न को फॉलो करते हैं। ऐसा हार्डवेयर लगभग 20 मिनट में 20 से 80% चार्जिंग पूरी करता है, जो टाइम-सेंसिटिव हाईवे ट्रैवल रूटीन को सपोर्ट करता है। यह सेटअप एक स्ट्रक्चर्ड प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जो नेशनल हाईवे पर ज्यादा ट्रैफिक वाले कॉरिडोर और लगातार दूरी पर जोर देता है।

यह इंटरऑपरेबिलिटी पक्का करती है कि सभी यूजर लंबी दूरी की यात्रा के लिए नेटवर्क पर भरोसा कर सकें। यूजर एक ही इंटरफेस से कम्पैटिबल चार्जर ढूंढ सकते हैं, सेशन शुरू कर सकते हैं और बिलिंग मैनेज कर सकते हैं। यह EV मालिकों के लिए कई चार्जिंग प्लेटफॉर्म और जगहों पर नेविगेट करने के लिए एक कंसोलिडेटेड इंटरैक्शन पॉइंट बनाता है। बढ़ा हुआ ऐप एक्सेस नेटवर्क के पब्लिक चार्जिंग इंटरैक्शन को आसान बनाने के मकसद को सपोर्ट करता है।

स्टेशन डिजाइन में रेस्टोरेंट और कैफे जैसी मौजूदा वेसाइड सुविधाओं के साथ को-लोकेशन शामिल है। यह प्लेसमेंट लॉजिक EV यूज़र्स को मुख्य कॉरिडोर पर पहले से मौजूद सर्विस से जोड़कर चार्जिंग डाउनटाइम को सपोर्ट करता है। सुविधा की नजदीकी गैर-जरूरी चक्कर से बचने में मदद करती है और यात्रा में रुकावट को कम करती है।

कम्पैटिबिलिटी महिंद्रा के eSUV पोर्टफोलियो तक फैली हुई है, जिसमें XEV 9e, BE 6 और आने वाला XEV 9S शामिल हैं। चार्जिंग हार्डवेयर में एक जैसे होने से अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग चार्जर स्पेसिफिकेशन की जरूरत कम होकर ऑपरेशनल प्लानिंग आसान हो जाती है। EV मालिकों के लिए ऐप के जरिए मौजूदा एक्सेस चार्जिंग पॉइंट शुरुआती स्टेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को पूरा करने में मदद करते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Mahindra Electric Car Electric Vehicles अन्य..

