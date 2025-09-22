₹1.56 लाख तक की बचत; इतनी घटी स्कॉर्पियो और बोलेरो समेत महिंद्रा के सभी कारों की कीमत, यहां देखें मॉडल-वाइज प्राइस

आज 22 सितंबर 2025 से स्कॉर्पियो और बोलेरो समेत महिंद्रा के सभी कारों की कीमतें कम हो गई हैं। जीएसटी कटौती के बाद ग्राहक महिंद्रा कारों पर 1.56 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। आइए मॉडल-वाइज डिटेल जानते हैं।

भारत की एसयूवी निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (एमएंडएम) ने घोषणा की है कि वह अपने सभी ICE एसयूवी पोर्टफोलियो पर ग्राहकों को जीएसटी का पूरा लाभ देगी। यह घोषणा 3 सितंबर 2025 को भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी 2.0 की घोषणा के बाद की गई है। ICE पोर्टफोलियो पर ग्राहकों को ये लाभ 6 सितंबर 2025 से ही मिल रहा है, तो आइए जानते हैं कि महिंद्रा के ग्राहक किस मॉडल पर कितना बेनिफिट पा सकते हैं।

GST कटौती के बाद महिंद्रा कारों की नई कीमतें

मॉडल पुरानी GST + सेस नई GST GST कटौती बोलेरो/नियो 31% 18% 1.27 लाख XUV3XO (पेट्रोल) 29% 18% 1.40 लाख XUV3XO (डीजल) 31% 18% 1.56 लाख थार 2WD (डीजल) 31% 18% 1.35 लाख थार 4WD (डीजल) 48% 40% 1.01 लाख स्कॉर्पियो क्लासिक 48% 40% 1.01 लाख स्कॉर्पियो-N 48% 40% 1.45 लाख Thar Roxx 48% 40% 1.33 लाख XUV700 48% 40% 1.43 लाख

महिंद्रा बोलेरो पर अभी 1.27 लाख तक की छूट



आप अपनी पसंदीदा महिंद्रा बोलेरो पर अभी 1.27 लाख तक की छूट पाएं। नीचे महिंद्रा के ऑफिशियल X पोस्ट में बोलेरो/नियो की वैरिएंट वाइज कीमतें देखें।

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक पर 1.01 लाख तक की बचत

आपकी पसंदीदा महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक पर 6 सितंबर से ही GST बेनिफिट मिल रहे हैं। ग्राहक इस पर 1.01 लाख तक की बचत का आनंद ले सकते हैं। नीचे महिंद्रा के ऑफिशियल X पोस्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की वैरिएंट वाइज कीमतें देखें।

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पर 1.45 लाख तक की बचत आपकी पसंदीदा महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पर 6 सितंबर से ही GST बेनिफिट मिल रहे हैं। ग्राहक इस पर 1.45 लाख तक की बचत का आनंद ले सकते हैं। नीचे महिंद्रा के ऑफिशियल X पोस्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो-N की वैरिएंट वाइज कीमतें देखें।

महिंद्रा थार रॉक्स पर 1.33 लाख तक की बचत आपकी पसंदीदा महिंद्रा थार रॉक्स पर 6 सितंबर से ही GST बेनिफिट मिल रहे हैं। ग्राहक इस पर 1.33 तक की बचत का आनंद ले सकते हैं। नीचे महिंद्रा के ऑफिशियल X पोस्ट में महिंद्रा थार रॉक्स की वैरिएंट वाइज कीमतें देखें।

महिंद्रा थार पर 1.35 लाख तक की बचत आपकी पसंदीदा महिंद्रा थार पर 6 सितंबर से ही GST बेनिफिट मिल रहे हैं। ग्राहक इस पर 1.35 तक की बचत का आनंद ले सकते हैं। नीचे महिंद्रा के ऑफिशियल X पोस्ट में महिंद्रा थार की वैरिएंट वाइज कीमतें देखें।