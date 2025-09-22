mahindra cars price reduce after gst cut, check variant wise model price ₹1.56 लाख तक की बचत; इतनी घटी स्कॉर्पियो और बोलेरो समेत महिंद्रा के सभी कारों की कीमत, यहां देखें मॉडल-वाइज प्राइस, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़mahindra cars price reduce after gst cut, check variant wise model price

₹1.56 लाख तक की बचत; इतनी घटी स्कॉर्पियो और बोलेरो समेत महिंद्रा के सभी कारों की कीमत, यहां देखें मॉडल-वाइज प्राइस

आज 22 सितंबर 2025 से स्कॉर्पियो और बोलेरो समेत महिंद्रा के सभी कारों की कीमतें कम हो गई हैं। जीएसटी कटौती के बाद ग्राहक महिंद्रा कारों पर 1.56 लाख रुपये तक की छूट मिल रही है। आइए मॉडल-वाइज डिटेल जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 11:42 AM
share Share
Follow Us on
₹1.56 लाख तक की बचत; इतनी घटी स्कॉर्पियो और बोलेरो समेत महिंद्रा के सभी कारों की कीमत, यहां देखें मॉडल-वाइज प्राइस

भारत की एसयूवी निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड (एमएंडएम) ने घोषणा की है कि वह अपने सभी ICE एसयूवी पोर्टफोलियो पर ग्राहकों को जीएसटी का पूरा लाभ देगी। यह घोषणा 3 सितंबर 2025 को भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी 2.0 की घोषणा के बाद की गई है। ICE पोर्टफोलियो पर ग्राहकों को ये लाभ 6 सितंबर 2025 से ही मिल रहा है, तो आइए जानते हैं कि महिंद्रा के ग्राहक किस मॉडल पर कितना बेनिफिट पा सकते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Bolero Neo Plus

Mahindra Bolero Neo Plus

₹ 11.41 - 12.51 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai Venue

Hyundai Venue

₹ 7.94 - 13.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Bolero

Mahindra Bolero

₹ 9.81 - 10.93 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Sonet

Kia Sonet

₹ 8 - 15.74 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Syros

Kia Syros

₹ 9 - 17.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

₹ 7.99 - 15.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:आज से घटी भारत की टॉप-5 बेस्ट सेलिंग SUVs की कीमतें, पंच और ब्रेजा बस इतने में..

GST कटौती के बाद महिंद्रा कारों की नई कीमतें

मॉडलपुरानी GST + सेसनई GSTGST कटौती
बोलेरो/नियो31%18%1.27 लाख
XUV3XO (पेट्रोल)29%18%1.40 लाख
XUV3XO (डीजल)31%18%1.56 लाख
थार 2WD (डीजल)31%18%1.35 लाख
थार 4WD (डीजल)48%40%1.01 लाख
स्कॉर्पियो क्लासिक48%40%1.01 लाख
स्कॉर्पियो-N48%40%1.45 लाख
Thar Roxx48%40%1.33 लाख
XUV70048%40%1.43 लाख

महिंद्रा बोलेरो पर अभी 1.27 लाख तक की छूट

आप अपनी पसंदीदा महिंद्रा बोलेरो पर अभी 1.27 लाख तक की छूट पाएं। नीचे महिंद्रा के ऑफिशियल X पोस्ट में बोलेरो/नियो की वैरिएंट वाइज कीमतें देखें।

महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक पर 1.01 लाख तक की बचत


आपकी पसंदीदा महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक पर 6 सितंबर से ही GST बेनिफिट मिल रहे हैं। ग्राहक इस पर 1.01 लाख तक की बचत का आनंद ले सकते हैं। नीचे महिंद्रा के ऑफिशियल X पोस्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की वैरिएंट वाइज कीमतें देखें।

महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पर 1.45 लाख तक की बचत

आपकी पसंदीदा महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पर 6 सितंबर से ही GST बेनिफिट मिल रहे हैं। ग्राहक इस पर 1.45 लाख तक की बचत का आनंद ले सकते हैं। नीचे महिंद्रा के ऑफिशियल X पोस्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो-N की वैरिएंट वाइज कीमतें देखें।

महिंद्रा थार रॉक्स पर 1.33 लाख तक की बचत

आपकी पसंदीदा महिंद्रा थार रॉक्स पर 6 सितंबर से ही GST बेनिफिट मिल रहे हैं। ग्राहक इस पर 1.33 तक की बचत का आनंद ले सकते हैं। नीचे महिंद्रा के ऑफिशियल X पोस्ट में महिंद्रा थार रॉक्स की वैरिएंट वाइज कीमतें देखें।

महिंद्रा थार पर 1.35 लाख तक की बचत

आपकी पसंदीदा महिंद्रा थार पर 6 सितंबर से ही GST बेनिफिट मिल रहे हैं। ग्राहक इस पर 1.35 तक की बचत का आनंद ले सकते हैं। नीचे महिंद्रा के ऑफिशियल X पोस्ट में महिंद्रा थार की वैरिएंट वाइज कीमतें देखें।

महिंद्रा XUV700 पर 1.43 लाख तक की बचत

आपकी पसंदीदा महिंद्रा XUV700 पर 6 सितंबर से ही GST बेनिफिट मिल रहे हैं। ग्राहक इस पर 1.43 तक की बचत का आनंद ले सकते हैं। नीचे महिंद्रा के ऑफिशियल X पोस्ट में महिंद्रा XUV700 की वैरिएंट वाइज कीमतें देखें।

ये भी पढ़ें:आज से घटी भारत की टॉप-5 बेस्ट सेलिंग SUVs की कीमतें, पंच और ब्रेजा बस इतने में..
Auto News Hindi Mahindra Mahindra Bolero अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।