महिंद्रा की इस SUV के सामने नहीं टिकीं थार और बोलेरो, शान से फिर बनी नंबर-1; ये नई XUV 7X0 भी नहीं

देश के SUV सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी बन महिंद्रा के लिए मार्च 2026 शानदार आंकड़ों के साथ खत्म हुआ है। दरअसल, कंपनी ने पिछले महीने कुल 60,272 गाड़ियां बेचीं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 48,048 यूनिट का था। यानी कंपनी को सालाना आधार पर 25% की ग्रोथ मिली।

देश के SUV सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी बन महिंद्रा के लिए मार्च 2026 शानदार आंकड़ों के साथ खत्म हुआ है। दरअसल, कंपनी ने पिछले महीने कुल 60,272 गाड़ियां बेचीं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 48,048 यूनिट का था। यानी कंपनी को सालाना आधार पर 25% की ग्रोथ मिली। कंपनी की मॉडल वाइज मंथली सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालें तो एक बार फिर उसके लिए स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। बता दें कि कंपनी भारतीय बाजार में 11 मॉडल बेच रही है। इसमें XUV 700 और मराजो दो ऐसे मॉडल हैं जिनकी बिक्री 00 यूनिट पर रही। महिंद्रा के लिए उसकी इलेक्ट्रिक SUVs शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। चलिए एक बार कंपनी की मॉडल वाइज सेल्स को देखते हैं।

महिंद्रा एंड महिंद्रा कार मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप मार्च 2026 मॉडल मार्च 2026 मार्च 2025 ग्रोथ % (YoY) मार्च 2026 फरवरी 2026 ग्रोथ % (MoM) स्कॉर्पियो 14,578 13,913 5% 14,578 14,665 -1% थार 10,872 8,936 22% 10,872 11,047 -2% बोलेरो 9,788 8,031 22% 9,788 9,863 -1% XUV 7X0 9,210 0 0% 9,210 9,112 1% XUV 3X0 9,199 7,055 30% 9,199 8,637 7% 9S 3,254 0 0% 3,254 3,539 -8% XEV 9e 1,759 2,080 -15% 1,759 1,889 -7% BE 6 1,495 934 60% 1,495 1,104 35% XUV 400 117 238 -51% 117 162 -28% XUV 700 0 6,851 -100% 0 0 0% मराजो 0 10 -100% 0 0 0%

हुंडई की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो स्कॉर्पियो की मार्च 2026 में 14,578 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 13,913 यूनिट का था। यानी इसे 5% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 14,665 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 1% की डिग्रोथ मिली। थार की मार्च 2026 में 10,872 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 8,936 यूनिट का था। यानी इसे 22% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 11,047 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 2% की डिग्रोथ मिली।

बोलेरो की मार्च 2026 में 9,788 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 8,031 यूनिट का था। यानी इसे 22% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 9,863 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 1% की डिग्रोथ मिली। XUV 7X0 की मार्च 2026 में 9,210 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 0 यूनिट का था। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 9,112 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 1% की ग्रोथ मिली।

XUV 3X0 की मार्च 2026 में 9,199 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 7,055 यूनिट का था। यानी इसे 30% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 8,637 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 7% की ग्रोथ मिली। 9S की मार्च 2026 में 3,254 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 0 यूनिट का था। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 3,539 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 8% की डिग्रोथ मिली।

XEV 9e की मार्च 2026 में 1,759 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 2,080 यूनिट का था। यानी इसे 15% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 1,889 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 7% की डिग्रोथ मिली। BE 6 की मार्च 2026 में 1,495 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 934 यूनिट का था। यानी इसे 60% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 1,104 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 35% की ग्रोथ मिली।