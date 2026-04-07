महिंद्रा की इस SUV के सामने नहीं टिकीं थार और बोलेरो, शान से फिर बनी नंबर-1; ये नई XUV 7X0 भी नहीं
देश के SUV सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी बन महिंद्रा के लिए मार्च 2026 शानदार आंकड़ों के साथ खत्म हुआ है। दरअसल, कंपनी ने पिछले महीने कुल 60,272 गाड़ियां बेचीं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 48,048 यूनिट का था। यानी कंपनी को सालाना आधार पर 25% की ग्रोथ मिली।
देश के SUV सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी बन महिंद्रा के लिए मार्च 2026 शानदार आंकड़ों के साथ खत्म हुआ है। दरअसल, कंपनी ने पिछले महीने कुल 60,272 गाड़ियां बेचीं। जबकि मार्च 2025 में ये आंकड़ा 48,048 यूनिट का था। यानी कंपनी को सालाना आधार पर 25% की ग्रोथ मिली। कंपनी की मॉडल वाइज मंथली सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालें तो एक बार फिर उसके लिए स्कॉर्पियो सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। बता दें कि कंपनी भारतीय बाजार में 11 मॉडल बेच रही है। इसमें XUV 700 और मराजो दो ऐसे मॉडल हैं जिनकी बिक्री 00 यूनिट पर रही। महिंद्रा के लिए उसकी इलेक्ट्रिक SUVs शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। चलिए एक बार कंपनी की मॉडल वाइज सेल्स को देखते हैं।
|महिंद्रा एंड महिंद्रा कार मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप मार्च 2026
|मॉडल
|मार्च 2026
|मार्च 2025
|ग्रोथ % (YoY)
|मार्च 2026
|फरवरी 2026
|ग्रोथ % (MoM)
|स्कॉर्पियो
|14,578
|13,913
|5%
|14,578
|14,665
|-1%
|थार
|10,872
|8,936
|22%
|10,872
|11,047
|-2%
|बोलेरो
|9,788
|8,031
|22%
|9,788
|9,863
|-1%
|XUV 7X0
|9,210
|0
|0%
|9,210
|9,112
|1%
|XUV 3X0
|9,199
|7,055
|30%
|9,199
|8,637
|7%
|9S
|3,254
|0
|0%
|3,254
|3,539
|-8%
|XEV 9e
|1,759
|2,080
|-15%
|1,759
|1,889
|-7%
|BE 6
|1,495
|934
|60%
|1,495
|1,104
|35%
|XUV 400
|117
|238
|-51%
|117
|162
|-28%
|XUV 700
|0
|6,851
|-100%
|0
|0
|0%
|मराजो
|0
|10
|-100%
|0
|0
|0%
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हुंडई की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो स्कॉर्पियो की मार्च 2026 में 14,578 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 13,913 यूनिट का था। यानी इसे 5% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 14,665 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 1% की डिग्रोथ मिली। थार की मार्च 2026 में 10,872 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 8,936 यूनिट का था। यानी इसे 22% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 11,047 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 2% की डिग्रोथ मिली।
बोलेरो की मार्च 2026 में 9,788 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 8,031 यूनिट का था। यानी इसे 22% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 9,863 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 1% की डिग्रोथ मिली। XUV 7X0 की मार्च 2026 में 9,210 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 0 यूनिट का था। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 9,112 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 1% की ग्रोथ मिली।
XUV 3X0 की मार्च 2026 में 9,199 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 7,055 यूनिट का था। यानी इसे 30% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 8,637 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 7% की ग्रोथ मिली। 9S की मार्च 2026 में 3,254 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 0 यूनिट का था। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 3,539 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 8% की डिग्रोथ मिली।
XEV 9e की मार्च 2026 में 1,759 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 2,080 यूनिट का था। यानी इसे 15% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 1,889 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 7% की डिग्रोथ मिली। BE 6 की मार्च 2026 में 1,495 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 934 यूनिट का था। यानी इसे 60% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 1,104 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 35% की ग्रोथ मिली।
XUV 400 की मार्च 2026 में 117 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 238 यूनिट का था। यानी इसे 51% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, फरवरी 2026 में इसकी 162 यूनिट बिकी थीं। यानी मंथली आधार पर इसे 28% की डिग्रोथ मिली। XUV 700 की मार्च 2026 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 6,851 यूनिट का था। मराजो की मार्च 2026 में 0 यूनिट बिकीं। जबकि, मार्च 2025 में ये आंकड़ा 10 यूनिट का था।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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