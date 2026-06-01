इस देसी कंपनी के SUVs की मची लूट, मई में 58,000 से ज्यादा घरों में पहुंची; 11% बढ़ गई बिक्री

देसी दिग्गज कार निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) के लिए मई 2026 का महीना बेहद शानदार रहा है। कंपनी ने घरेलू मार्केट में एक्सपोर्ट को मिलाकर 59,573 यूनिट्स एसयूवी की बिक्री की है।

देसी दिग्गज कार निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) के लिए मई 2026 का महीना बेहद शानदार रहा है। कंपनी ने पिछले महीने एक्सपोर्ट मिलाकर कुल 99,636 गाड़ियां बेची हैं। इस दौरान सालाना आधार पर महिंद्रा की कुल बिक्री में 20 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। महिंद्रा की इस रफ्तार को बनाए रखने में सबसे बड़ा हाथ हमेशा की तरह उसकी यूटिलिटी व्हीकल (UV) यानी एसयूवी रेंज का रहा है। कंपनी ने घरेलू मार्केट में अकेले 58,021 एसयूवी बेची हैं। वहीं, अगर इसमें एक्सपोर्ट को भी शामिल कर लिया जाए तो यह आंकड़ा 59,573 यूनिट्स तक पहुंच गया है।

घरेलू मार्केट में कैसा रहा प्रदर्शन? दिलचस्प बात यह है कि महिंद्रा का पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट अब पूरी तरह से एसयूवी पर ही टिका हुआ। महिंद्रा ने घरेलू मार्केट में मई 2025 में 52,431 एसयूवी बेची थीं। इस दौरान सालाना आधार पर एसयूवी बिक्री में 11 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। इसके साथ ही नए वित्त वर्ष (FY27) के शुरुआती दो महीनों यानी अप्रैल और मई 2026 को मिलाकर कंपनी की घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री 1,14,352 यूनिट्स पर पहुंच गई है।

थ्री-व्हीलर सेगमेंट में बंपर ग्रोथ एसयूवी के साथ-साथ महिंद्रा के कमर्शियल व्हीकल (CV) और थ्री-व्हीलर बिजनेस ने भी इस महीने कमाल का प्रदर्शन किया है। लाइट कमर्शियल व्हीकल (2 टन से कम) की बिक्री 35 पर्सेंट बढ़कर 3,490 यूनिट्स रही। जबकि 2 से 3.5 टन कैटेगरी में 16 पर्सेंट की ग्रोथ के साथ 20,589 गाड़ियां बिकीं। लेकिन इस बार असली स्टार परफॉर्मर थ्री-व्हीलर सेगमेंट रहा। महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक वैरिएंट्स को मिलाकर कुल 12,536 थ्री-व्हीलर बेचे हैं। यह पिछले साल मई में बिके 6,635 यूनिट्स के मुकाबले पूरे 89 पर्सेंट की हैरान करने वाली सालाना बढ़त है।

एक्सपोर्ट में भी जलवा घरेलू मार्केट में तहलका मचाने के अलावा महिंद्रा की गाड़ियां विदेशी बाजारों में भी खूब पसंद की जा रही हैं। बता दें कि मई, 2026 में कंपनी का कुल एक्सपोर्ट 37 पर्सेंट बढ़कर 5,000 यूनिट्स पर पहुंच गया। जबकि पिछले साल इसी महीने 3,646 गाड़ियां देश से बाहर भेजी गई थीं। अगर पूरे चालू वित्त वर्ष (अप्रैल-मई 2026) की बात करें, तो इस दौरान कुल निर्यात 9,970 यूनिट्स रहा है। यह आंकड़े साफ करते हैं कि महिंद्रा ग्लोबल लेवल पर भी अपने पैर तेजी से पसार रही है।