एक नए वैरिएंट के साथ भारत में लॉन्च हुई नई महिंद्रा बोलेरो, कीमत ₹8 लाख से कम; जानिए कितनी बदल गई SUV

महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी बोलेरो का 2025 अपडेटेड मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस बार इसमें कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं। इसके अलावा, एसयूवी में एक नया टॉप-स्पेक वैरिएंट शामिल किया है ताकि यह कार अपनी मजबूती और दमदार इमेज के साथ और भी अप-टू-डेट लग सके। भारतीय मार्केट में नई बोलेरो की कीमत 7.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

एक्सटीरियर में हुए हैं ये बदलाव नई बोलेरो में नया फ्रंट ग्रिल लगाया गया है जिसमें वर्टिकल क्रोम स्लैट्स मिलते हैं। बंपर को भी री-डिजाइन किया गया है जिसमें इंटीग्रेटेड फॉग लैंप्स दिए गए हैं। वहीं, अब इसमें नए 15-इंच ड्यूल-टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं। कलर ऑप्शन्स में भी एक नया Stealth Black शेड शामिल किया गया है जो पहले से उपलब्ध तीन कलर के साथ आता है।

वैरिएंट्स कीमत रुपये में B4 7.99 लाख B6 8.69 लाख B6 (O) 9.09 लाख B8 9.69 लाख

नए B8 वैरिएंट की हुई एंट्री सबसे खास बात यह है कि बोलेरो अब पहली बार B8 वैरिएंट में भी उपलब्ध है। इस वेरिएंट में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, नई लेदरेट सीट्स, टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और डोर पैनल्स पर बॉटल होल्डर जैसे फीचर्स दिए गए हैं। बोलेरो को B4, B6, B6 (O) और B8 ट्रिम्स में लॉन्च किया गया है। B6 से ऊपर के वैरिएंट्स में आपको ऑडियो सिस्टम, टाइप-C पोर्ट और स्टीयरिंग कंट्रोल्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।