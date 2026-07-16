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महिंद्रा की इस 7-सीटर SUV पर आया ₹70000 का डिस्काउंट, इसकी कीमत भी सिर्फ ₹8.49 लाख

By Narendra Jijhontiya
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बोलेरो नियो को थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके वैरिएंट पर स्क्रैपेज के 20,000 रुपए तक और 10,000 रुपए के एक्सेसरी बेनिफिट मिल रहे है, जिससे इस पर कुल 30,000 रुपए तक का फायदा मिल रहा है। वहीं, बोलेरो नियो प्लस रेंज पर 70,000 रुपए तक के फायदे मिलेंगे।

महिंद्रा की इस 7-सीटर SUV पर आया ₹70000 का डिस्काउंट, इसकी कीमत भी सिर्फ ₹8.49 लाख
Mahindra Bolero
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महिंद्रा ने अपनी बोलेरो SUV की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब इसे खरीदने के लिए 30,500 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे। हालांकि, कंपनी ने इस कार पर जुलाई डिस्काउंट का भी एलान कर दिया है। कंपनी स्टैंडर्ड बोलेरो के सभी वैरिएंट पर 10,000 रुपए के एक्सचेंज बोनस या 20,000 रुपए से अधिक के स्क्रैपेज बेनिफिट दे रही है। दूसरी तरफ, बोलेरो नियो को थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके वैरिएंट पर स्क्रैपेज के 20,000 रुपए तक और 10,000 रुपए के एक्सेसरी बेनिफिट मिल रहे है, जिससे इस पर कुल 30,000 रुपए तक का फायदा मिल रहा है। वहीं, बोलेरो नियो प्लस रेंज पर 70,000 रुपए तक के फायदे मिलेंगे। इसकी कीमतें 8.49 लाख रुपए से 13.49 लाख रुपए तक हैं।

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महिंद्रा बोलेरो नियो पर डिस्काउंट जुलाई 2026
वैरिएंटएक्सचेंज / स्क्रैपेज बेनिफिटएक्सेसरीज बेनिफिटटोटल बेनिफिट
N8Rs 10,000 / Rs 20,000Rs 10,000Up to Rs 30,000
N4, N10, N11Rs 10,000 / Rs 20,000Rs 0Up to Rs 20,000
महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस पर डिस्काउंट जुलाई 2026
वैरिएंटकैश डिस्काउंटएक्सचेंज / स्क्रैपेज बेनिफिटएक्सेसरीज बेनिफिटटोटल बेनिफिट
P4Rs 15,000Rs 10,000 / Rs 20,000Rs 10,000Up to Rs 45,000
P10Rs 0Rs 10,000 / Rs 20,000Rs 10,000Up to Rs 30,000
P4 AmbulanceRs 50,000Rs 10,000 / Rs 20,000Rs 0Up to Rs 70,000

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बोलेरो बोल्ड एडिशन का एक्सटीरियर और इंटीरियर
बोलेरो के बोल्ड एडिशन में हेडलाइट्स के ऊपर डार्क क्रोम फिनिश, फ्रंट ग्रिल, डोर हैंडल और रियर फेंडर के ऊपर 'वेंटिलेटर' के साथ-साथ बाहर की तरफ ब्लैक-आउट फॉग लाइट सराउंड और फ्रंट बंपर दिया गया है। इसमें एडिशन के नाम वाला बैज भी शामिल है। इंटीरियर में नई सीट और स्टीयरिंग अपहोल्स्ट्री है जो बेज हाइलाइट्स के साथ काले रंग में फिनिश की गई है। साथ ही, नए डोर सिल प्लेट और मैट भी हैं। बोल्ड एडिशन पैक बोलेरो के सभी तीन वैरिएंट में उपलब्ध है, इसलिए इसमें 76hp, 1.5-लीटर डीजल इंजन और चुने गए वैरिएंट पर 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ-साथ फीचर्स और सेफ्टी किट की एक ही लिस्ट है।

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महिंद्रा बोलेरो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

न्यू महिंद्रा बोलेरो निओ में रूफ स्की-रैक, न्यू फॉग लाइट, एंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ हेडलैंप और डीप सिल्वर कलर स्कीम में तैयार स्पेयर व्हील कवर जैसे विजुअल अपग्रेड मिलते हैं। केबिन को डुअल-टोन लैदर सीट के रूप में भी अपग्रेड किया गया है। ड्राइवर सीट के लिए इसमें हाइट एडजेस्टमेंट मिलता है। सेंटर कंसोल में सिल्वर इन्सर्ट हैं, जबकि पहली और सेकेंड रो के पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट दिया गया है।

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इसके इंटीरियर की बात कें तो इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इस यूनिट में एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलता है। यह एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, महिंद्रा ब्लूसेंस कनेक्टिविटी ऐप और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल के साथ आता है। स्मार्ट स्टोरेज स्पेस विकल्प के रूप में ड्राइवर की सीट के नीचे एक अंडर सीट स्टोरेज ट्रे भी है। सब 4-मीटर SUV पीछे की ओर साइड-फेसिंग जंप सीटों के साथ 7-सीटर ऑप्शन है।

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इस SUV में कोई मैकेनिकल चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। इस मॉडल में 1.5-लीटर mHawk 100 डीजल इंजन मिलता है, जो 100bhp की पावर और 260Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पावर लेना जारी रखता है। सेफ्टी के लिए इसमें तीन-रो वाली SUV में ट्विन एयरबैग और क्रैश सेंसर भी मिलते हैं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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