महिंद्रा की इस 7-सीटर SUV पर आया ₹70000 का डिस्काउंट, इसकी कीमत भी सिर्फ ₹8.49 लाख

बोलेरो नियो को थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके वैरिएंट पर स्क्रैपेज के 20,000 रुपए तक और 10,000 रुपए के एक्सेसरी बेनिफिट मिल रहे है, जिससे इस पर कुल 30,000 रुपए तक का फायदा मिल रहा है। वहीं, बोलेरो नियो प्लस रेंज पर 70,000 रुपए तक के फायदे मिलेंगे।

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महिंद्रा ने अपनी बोलेरो SUV की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब इसे खरीदने के लिए 30,500 रुपए तक ज्यादा खर्च करने होंगे। हालांकि, कंपनी ने इस कार पर जुलाई डिस्काउंट का भी एलान कर दिया है। कंपनी स्टैंडर्ड बोलेरो के सभी वैरिएंट पर 10,000 रुपए के एक्सचेंज बोनस या 20,000 रुपए से अधिक के स्क्रैपेज बेनिफिट दे रही है। दूसरी तरफ, बोलेरो नियो को थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके वैरिएंट पर स्क्रैपेज के 20,000 रुपए तक और 10,000 रुपए के एक्सेसरी बेनिफिट मिल रहे है, जिससे इस पर कुल 30,000 रुपए तक का फायदा मिल रहा है। वहीं, बोलेरो नियो प्लस रेंज पर 70,000 रुपए तक के फायदे मिलेंगे। इसकी कीमतें 8.49 लाख रुपए से 13.49 लाख रुपए तक हैं।

महिंद्रा बोलेरो पर डिस्काउंट जुलाई 2026 वैरिएंट एक्सचेंज / स्क्रैपेज बेनिफिट टोटल बेनिफिट B2, B4, B6, B6 (O), B8 Rs 10,000 / Rs 20,000 Up to Rs 20,000 महिंद्रा बोलेरो नियो पर डिस्काउंट जुलाई 2026 वैरिएंट एक्सचेंज / स्क्रैपेज बेनिफिट एक्सेसरीज बेनिफिट टोटल बेनिफिट N8 Rs 10,000 / Rs 20,000 Rs 10,000 Up to Rs 30,000 N4, N10, N11 Rs 10,000 / Rs 20,000 Rs 0 Up to Rs 20,000 महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस पर डिस्काउंट जुलाई 2026 वैरिएंट कैश डिस्काउंट एक्सचेंज / स्क्रैपेज बेनिफिट एक्सेसरीज बेनिफिट टोटल बेनिफिट P4 Rs 15,000 Rs 10,000 / Rs 20,000 Rs 10,000 Up to Rs 45,000 P10 Rs 0 Rs 10,000 / Rs 20,000 Rs 10,000 Up to Rs 30,000 P4 Ambulance Rs 50,000 Rs 10,000 / Rs 20,000 Rs 0 Up to Rs 70,000

बोलेरो बोल्ड एडिशन का एक्सटीरियर और इंटीरियर

बोलेरो के बोल्ड एडिशन में हेडलाइट्स के ऊपर डार्क क्रोम फिनिश, फ्रंट ग्रिल, डोर हैंडल और रियर फेंडर के ऊपर 'वेंटिलेटर' के साथ-साथ बाहर की तरफ ब्लैक-आउट फॉग लाइट सराउंड और फ्रंट बंपर दिया गया है। इसमें एडिशन के नाम वाला बैज भी शामिल है। इंटीरियर में नई सीट और स्टीयरिंग अपहोल्स्ट्री है जो बेज हाइलाइट्स के साथ काले रंग में फिनिश की गई है। साथ ही, नए डोर सिल प्लेट और मैट भी हैं। बोल्ड एडिशन पैक बोलेरो के सभी तीन वैरिएंट में उपलब्ध है, इसलिए इसमें 76hp, 1.5-लीटर डीजल इंजन और चुने गए वैरिएंट पर 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ-साथ फीचर्स और सेफ्टी किट की एक ही लिस्ट है।

महिंद्रा बोलेरो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस न्यू महिंद्रा बोलेरो निओ में रूफ स्की-रैक, न्यू फॉग लाइट, एंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ हेडलैंप और डीप सिल्वर कलर स्कीम में तैयार स्पेयर व्हील कवर जैसे विजुअल अपग्रेड मिलते हैं। केबिन को डुअल-टोन लैदर सीट के रूप में भी अपग्रेड किया गया है। ड्राइवर सीट के लिए इसमें हाइट एडजेस्टमेंट मिलता है। सेंटर कंसोल में सिल्वर इन्सर्ट हैं, जबकि पहली और सेकेंड रो के पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट दिया गया है।

इसके इंटीरियर की बात कें तो इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इस यूनिट में एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलता है। यह एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, महिंद्रा ब्लूसेंस कनेक्टिविटी ऐप और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल के साथ आता है। स्मार्ट स्टोरेज स्पेस विकल्प के रूप में ड्राइवर की सीट के नीचे एक अंडर सीट स्टोरेज ट्रे भी है। सब 4-मीटर SUV पीछे की ओर साइड-फेसिंग जंप सीटों के साथ 7-सीटर ऑप्शन है।

इस SUV में कोई मैकेनिकल चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। इस मॉडल में 1.5-लीटर mHawk 100 डीजल इंजन मिलता है, जो 100bhp की पावर और 260Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पावर लेना जारी रखता है। सेफ्टी के लिए इसमें तीन-रो वाली SUV में ट्विन एयरबैग और क्रैश सेंसर भी मिलते हैं।