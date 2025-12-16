Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra Bolero Rs 60,000 Year End Discount in December 2025
31 दिसंबर तक आया बोलेरो 'लूट लो ऑफर', ईयरएंड डिस्काउंट ने किया इतना सस्ता; लेने में मत करना देरी

31 दिसंबर तक आया बोलेरो 'लूट लो ऑफर', ईयरएंड डिस्काउंट ने किया इतना सस्ता; लेने में मत करना देरी

संक्षेप:

महिंद्रा बोलेरो कंपनी के पोर्टफोलियो की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। ये स्कॉर्पियो और थार के बाद सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। वहीं, कई महीने ये थार को पीछे छोड़कर दूसरी पोजीशन पर भी आ जाती है। ऐसे में कंपनी दिसंबर में इस SUV ईयरएंड डिस्काउंट लेकर आई है।

Dec 16, 2025 01:12 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महिंद्रा बोलेरो कंपनी के पोर्टफोलियो की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। ये स्कॉर्पियो और थार के बाद सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। वहीं, कई महीने ये थार को पीछे छोड़कर दूसरी पोजीशन पर भी आ जाती है। ऐसे में कंपनी दिसंबर में इस SUV ईयरएंड डिस्काउंट लेकर आई है। इस महीने इस पर 60,000 रुपए तक की बचत का मौका है। ये डिस्काउंट बोलेरो, बोलेरो नियो के साथ कुछ पुराने स्टॉक पर भी दिया ज रहा है। बता दें कि बोलेरो की एक्स-शोरूम कीमतें 9.81 लाख रुपए से 10.93 लाख रुपए तक हैं। जबकि नियो की एक्स-शोरूम कीमतें 11.41 लाख रुपए से 12.51 लाख रुपए तक हैं। चलिए एक बार डिस्काउंट की पूरी डिटेल देखते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Hyundai i20 N Line
Hyundai i20 N Line
₹ 9.99 - 12.56 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
महिंद्रा बोलेरो डिस्काउंट दिसंबर 2025
डिस्काउंटटाइप
बोलेरो B6
कैश20,000 रुपए
टोटल20,000 रुपए
बोलेरो नियो N10
कैश10,000 रुपए
टोटल10,000 रुपए
बोलेरो नियो N8
कैश20,000 रुपए
टोटल20,000 रुपए
पुरानी बोलेरो नियो प्लस P4, P10
कैश30,000 रुपए
टोटल30,000 रुपए
पुरानी बोलेरो नियो प्लस P4 AMB
कैश60,000 रुपए
टोटल60,000 रुपए

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

₹ 7.28 - 14.4 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Leapmotor T03

Leapmotor T03

₹ 8 - 12 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Sonet

Kia Sonet

₹ 7.3 - 14.09 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Bolero

Mahindra Bolero

₹ 7.99 - 9.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

महिंद्रा बोलेरो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

न्यू महिंद्रा बोलेरो निओ में रूफ स्की-रैक, न्यू फॉग लाइट, एंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ हेडलैंप और डीप सिल्वर कलर स्कीम में तैयार स्पेयर व्हील कवर जैसे विजुअल अपग्रेड मिलते हैं। केबिन को डुअल-टोन लैदर सीट के रूप में भी अपग्रेड किया गया है। ड्राइवर सीट के लिए इसमें हाइट एडजेस्टमेंट मिलता है। सेंटर कंसोल में सिल्वर इन्सर्ट हैं, जबकि पहली और सेकेंड रो के पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट दिया गया है।

ये भी पढ़ें:क्रेटा और ग्रैंड विटारा के ग्राहकों को खींचने की तैयारी; इस SUV की बुकिंग शुरू

इसके इंटीरियर की बात कें तो इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इस यूनिट में एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलता है। यह एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, महिंद्रा ब्लूसेंस कनेक्टिविटी ऐप और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल के साथ आता है। स्मार्ट स्टोरेज स्पेस विकल्प के रूप में ड्राइवर की सीट के नीचे एक अंडर सीट स्टोरेज ट्रे भी है। सब 4-मीटर SUV पीछे की ओर साइड-फेसिंग जंप सीटों के साथ 7-सीटर ऑप्शन है।

ये भी पढ़ें:वेन्यू, नेक्सन, ब्रेजा, सोनेट को टक्कर देने वाली इस SUV पर आई ₹80000 की छूट

इस SUV में कोई मैकेनिकल चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। इस मॉडल में 1.5-लीटर mHawk 100 डीजल इंजन मिलता है, जो 100bhp की पावर और 260Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पावर लेना जारी रखता है। सेफ्टी के लिए इसमें तीन-रो वाली SUV में ट्विन एयरबैग और क्रैश सेंसर भी मिलते हैं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Mahindra Mahindra Bolero Mahindra XUV700 अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।