31 दिसंबर तक आया बोलेरो 'लूट लो ऑफर', ईयरएंड डिस्काउंट ने किया इतना सस्ता; लेने में मत करना देरी
महिंद्रा बोलेरो कंपनी के पोर्टफोलियो की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। ये स्कॉर्पियो और थार के बाद सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। वहीं, कई महीने ये थार को पीछे छोड़कर दूसरी पोजीशन पर भी आ जाती है। ऐसे में कंपनी दिसंबर में इस SUV ईयरएंड डिस्काउंट लेकर आई है।
महिंद्रा बोलेरो कंपनी के पोर्टफोलियो की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। ये स्कॉर्पियो और थार के बाद सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। वहीं, कई महीने ये थार को पीछे छोड़कर दूसरी पोजीशन पर भी आ जाती है। ऐसे में कंपनी दिसंबर में इस SUV ईयरएंड डिस्काउंट लेकर आई है। इस महीने इस पर 60,000 रुपए तक की बचत का मौका है। ये डिस्काउंट बोलेरो, बोलेरो नियो के साथ कुछ पुराने स्टॉक पर भी दिया ज रहा है। बता दें कि बोलेरो की एक्स-शोरूम कीमतें 9.81 लाख रुपए से 10.93 लाख रुपए तक हैं। जबकि नियो की एक्स-शोरूम कीमतें 11.41 लाख रुपए से 12.51 लाख रुपए तक हैं। चलिए एक बार डिस्काउंट की पूरी डिटेल देखते हैं।
|महिंद्रा बोलेरो डिस्काउंट दिसंबर 2025
|डिस्काउंट
|टाइप
|बोलेरो B6
|कैश
|20,000 रुपए
|टोटल
|20,000 रुपए
|बोलेरो नियो N10
|कैश
|10,000 रुपए
|टोटल
|10,000 रुपए
|बोलेरो नियो N8
|कैश
|20,000 रुपए
|टोटल
|20,000 रुपए
|पुरानी बोलेरो नियो प्लस P4, P10
|कैश
|30,000 रुपए
|टोटल
|30,000 रुपए
|पुरानी बोलेरो नियो प्लस P4 AMB
|कैश
|60,000 रुपए
|टोटल
|60,000 रुपए
महिंद्रा बोलेरो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
न्यू महिंद्रा बोलेरो निओ में रूफ स्की-रैक, न्यू फॉग लाइट, एंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ हेडलैंप और डीप सिल्वर कलर स्कीम में तैयार स्पेयर व्हील कवर जैसे विजुअल अपग्रेड मिलते हैं। केबिन को डुअल-टोन लैदर सीट के रूप में भी अपग्रेड किया गया है। ड्राइवर सीट के लिए इसमें हाइट एडजेस्टमेंट मिलता है। सेंटर कंसोल में सिल्वर इन्सर्ट हैं, जबकि पहली और सेकेंड रो के पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट दिया गया है।
इसके इंटीरियर की बात कें तो इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इस यूनिट में एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलता है। यह एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, महिंद्रा ब्लूसेंस कनेक्टिविटी ऐप और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल के साथ आता है। स्मार्ट स्टोरेज स्पेस विकल्प के रूप में ड्राइवर की सीट के नीचे एक अंडर सीट स्टोरेज ट्रे भी है। सब 4-मीटर SUV पीछे की ओर साइड-फेसिंग जंप सीटों के साथ 7-सीटर ऑप्शन है।
इस SUV में कोई मैकेनिकल चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। इस मॉडल में 1.5-लीटर mHawk 100 डीजल इंजन मिलता है, जो 100bhp की पावर और 260Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पावर लेना जारी रखता है। सेफ्टी के लिए इसमें तीन-रो वाली SUV में ट्विन एयरबैग और क्रैश सेंसर भी मिलते हैं।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
