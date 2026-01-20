Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra Bolero Price Hiked By Up To 11000 in January 2026, check all details
महंगी हुई महिंद्रा की 7-सीटर बोलेरो, लेकिन अभी भी सबसे सस्ता पड़ रहा ये वैरिएंट; यहां देखें वैरिएंट-वाइज कीमतें

महंगी हुई महिंद्रा की 7-सीटर बोलेरो, लेकिन अभी भी सबसे सस्ता पड़ रहा ये वैरिएंट; यहां देखें वैरिएंट-वाइज कीमतें

संक्षेप:

जनवरी 2026 में महिंद्रा ने बोलेरो की कीमतों में बदलाव कर दिया है। कंपनी ने इसकी कीमतों में 11,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 20, 2026 08:19 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Mahindra Bolero Neo Plusarrow

कार निर्माता कंपनी महिंद्रा ने बोलेरो की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें 17 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं। 1.5 लीटर टर्बो डीजल-मैनुअल इंजन वाले B6 (O) और B8 वैरिएंट की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। महिंद्रा बोलेरो 2026 की शुरुआती कीमत अभी भी 7.99 लाख रुपये हो गई है। आइए वैरिएंट-वाइज इसकी प्राइस डिटेल्स जानते हैं।

नीचे दिए गए चार्ट में 2026 बोलेरो के सभी वैरिएंट की पुरानी और नई कीमतों की तुलना की गई है। इसके साथ ही प्रतिशत में बढ़ोतरी भी दर्शाई गई है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं।

जनवरी 2026 में महिंद्रा बोलेरो की एक्स-शोरूम कीमतें

महिंद्रा बोलेरो की एक्स-शोरूम कीमतें (जनवरी 2026)

पुरानी और नई कीमत की तुलना

1.5L टर्बो डीजल-मैनुअल
वैरिएंटपुरानी कीमतअंतरनई कीमत% में अंतर
B4Rs. 7,99,000-Rs. 7,99,000No Change
B6Rs. 8,69,000Rs. 10,000Rs. 8,79,0001.15%
B6 (O)Rs. 9,09,000Rs. 11,000Rs. 9,20,0001.21%
B8Rs. 9,69,000Rs. 11,000Rs. 9,80,0001.14%

ऊपर दिए गए चार्ट में 1.5 लीटर टर्बो डीजल-मैनुअल इंजन वाले B6 (O) और B8 वैरिएंट की कीमतों में सबसे ज्यादा 11,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। महिंद्रा बोलेरो 2026 की शुरुआती कीमत अभी भी 7.99 लाख रुपये है, लेकिन अब इसकी अधिकतम कीमत 9.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। प्रतिशत के हिसाब से यह 1.21% तक की बढ़ोतरी है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
