महंगी हुई महिंद्रा की 7-सीटर बोलेरो, लेकिन अभी भी सबसे सस्ता पड़ रहा ये वैरिएंट; यहां देखें वैरिएंट-वाइज कीमतें
जनवरी 2026 में महिंद्रा ने बोलेरो की कीमतों में बदलाव कर दिया है। कंपनी ने इसकी कीमतों में 11,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
कार निर्माता कंपनी महिंद्रा ने बोलेरो की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें 17 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं। 1.5 लीटर टर्बो डीजल-मैनुअल इंजन वाले B6 (O) और B8 वैरिएंट की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। महिंद्रा बोलेरो 2026 की शुरुआती कीमत अभी भी 7.99 लाख रुपये हो गई है। आइए वैरिएंट-वाइज इसकी प्राइस डिटेल्स जानते हैं।
नीचे दिए गए चार्ट में 2026 बोलेरो के सभी वैरिएंट की पुरानी और नई कीमतों की तुलना की गई है। इसके साथ ही प्रतिशत में बढ़ोतरी भी दर्शाई गई है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं।
जनवरी 2026 में महिंद्रा बोलेरो की एक्स-शोरूम कीमतें
महिंद्रा बोलेरो की एक्स-शोरूम कीमतें (जनवरी 2026)
पुरानी और नई कीमत की तुलना
|1.5L टर्बो डीजल-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|B4
|Rs. 7,99,000
|-
|Rs. 7,99,000
|No Change
|B6
|Rs. 8,69,000
|Rs. 10,000
|Rs. 8,79,000
|1.15%
|B6 (O)
|Rs. 9,09,000
|Rs. 11,000
|Rs. 9,20,000
|1.21%
|B8
|Rs. 9,69,000
|Rs. 11,000
|Rs. 9,80,000
|1.14%
ऊपर दिए गए चार्ट में 1.5 लीटर टर्बो डीजल-मैनुअल इंजन वाले B6 (O) और B8 वैरिएंट की कीमतों में सबसे ज्यादा 11,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। महिंद्रा बोलेरो 2026 की शुरुआती कीमत अभी भी 7.99 लाख रुपये है, लेकिन अब इसकी अधिकतम कीमत 9.80 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। प्रतिशत के हिसाब से यह 1.21% तक की बढ़ोतरी है।
