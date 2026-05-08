महिंद्रा बोलेरो हो गई महंगी, खरीदने से पहले देख लें एकदम नई कीमतें; नियो वैरिएंट भी लिस्ट में शामिल

कंपनी ने इसकी लाइनअप में शामिल सभी मॉडल बोलेरो क्लासिक, बोलेरो नियो और बोलेरो नियो प्लस की कीमतें बढ़ाई हैं। यह बढ़ोतरी 26,500 रुपए तक है। नई कीमतें तुरंत प्राभाव से लागू भी कर दी गई हैं। कीमत में बढ़ोतरी मॉडल और उसके संबंधित वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

महिंद्रा बोलेरो को खरीदने अब महंगा हो गया है। कंपनी ने इसकी लाइनअप में शामिल सभी मॉडल बोलेरो क्लासिक, बोलेरो नियो और बोलेरो नियो प्लस की कीमतें बढ़ाई हैं। यह बढ़ोतरी 26,500 रुपए तक है। नई कीमतें तुरंत प्राभाव से लागू भी कर दी गई हैं। कीमत में बढ़ोतरी मॉडल और उसके संबंधित वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं।

महिंद्रा बोलेरो की कीमतों में बढ़ोतरी

महिंद्रा ऑटो ने मई 2026 के महीने के लिए बोलेरो क्लासिक, बोलेरो नियो और बोलेरो नियो प्लस की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इन SUV की एक्स-शोरूम कीमतों में 26,500 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा 26,500 रुपए की बढ़ोतरी सबसे अफॉर्डेबल बोलेरो क्लासिक में हुई है। महिंद्रा बोलेरो क्लासिक चार वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें B4, B6, B6 (O) और B8 शामिल हैं। बेस B4 वैरिएंट की कीमत में 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, इसलिए इसकी बेस एक्स-शोरूम कीमत 7.99 लाख रुपए पर लगभग वैसी ही बनी हुई है।

B6 वैरिएंट की कीमत में 25,500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि B6 (O) वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 26,500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। टॉप-स्पेक B8 वैरिएंट की कीमत में 21,500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे बोलेरो क्लासिक की कीमतों की ऊपरी सीमा 9.90 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) तक पहुंच गई है। बोलेरो क्लासिक के चारों वैरिएंट में सिर्फ एक इंजन का ऑप्शन मिलता है, जो कि 1.5-लीटर डीजल mHAWK 75 है और इसके साथ सिर्फ़ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन दिया गया है।

Neo और Neo Plus की कीमतों में बढ़ोतरी

बोलेरो Neo पांच वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें N4, N8, N10 (R), N11 और N10 (O) शामिल हैं। बोलेर Neo के साथ, महिंद्रा ने कीमतों में 15,500 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। यह सबसे ज्यादा बढ़ोतरी बेस N4 वैरिएंट पर की गई है। जैसे-जैसे ऊपर के वैरिएंट पर जाते हैं, N8 की कीमत में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी होती है, जबकि बाकी तीन वैरिएंट के लिए यह बढ़ोतरी 5,000 रुपए है। Neo में mHAWK 100 1.5-लीटर डीजल इंजन और सिर्फ एक 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।