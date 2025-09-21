नए अवतार में एंट्री करने जा रही महिंद्रा बोलेरो, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए कितनी बदलेगी SUV
भारतीय ग्राहकों के बीच लॉन्च होने के बाद से ही महिंद्रा बोलेरो खूब पॉपुलर रही है। बता दें कि साल 2000 में लॉन्च हुई महिंद्रा बोलेरो ने भारत में 25 साल पूरे कर लिए हैं। अब अपनी सिल्वर जुबली पर महिंद्रा इसे बड़ा अपडेट देने वाली है। बता दें कि हाल ही में 2025 बोलेरो की झलक टेस्टिंग के दौरान सामने आई है। हालांकि, बाहरी डिजाइन में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आते है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका असली अपग्रेड इंटीरियर और फीचर्स में होगा। ऐसे में नए बोलेरो से लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ज्यादा सेफ्टी और बेहतर कम्फर्ट की उम्मीद है। आइए जानते हैं अपकमिंग एसयूवी के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी है डिजाइन
लीक हुए स्पॉइ शॉट्स में नई बोलेरो का सिल्हूट काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा ही दिख रहा है। वहीं, चौड़ी ग्रिल, मेटल बंपर, व्हील आर्च क्लैडिंग और टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील पुराने स्टाइल को बरकरार रखे हुए है। गाड़ी अब भी सब-4 मीटर लंबाई में नजर आती है जिससे इसे एसयूवी सेगमेंट में टैक्स छूट का फायदा मिलता रहेगा।
धांसू होंगे एसयूवी के फीचर्स
इंटीरियर की बात करें तो नई बोलेरो में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, 6-एयरबैग और USB चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे।
पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव
पावरट्रेन की बात करें तो इसमें किसी बदलाव की संभावना नहीं है। इसमें मौजूदा 1.5L mHawk 75 टर्बो डीजल इंजन मिलने की संभावना है जो 75bhp की पावर और 210Nm टॉर्क देता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जोड़ा जा सकता है। हालांकि, महिंद्रा चाहे तो बोलेरो (Classic) वैरिएंट में mHawk 100 इंजन भी दे सकती है जैसा कि बोलेरो नियो में मिलता है।
(फोटो क्रेडिट-rushlane)
