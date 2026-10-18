Mahindra ने फिर से दिया झटका, महंगी हो गई यह अफोर्डेबल SUV, 9 हजार रुपये तक बढ़ी कीमत

महिंद्रा ने अपनी बोलेरो नियो का महंगा कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इसकी कीमतों में 9 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। खास बात है कि इसके एक वेरिएंट की कीमत में कंपनी ने कटौती भी की है। आइए जानते हैं डीटेल।

महिंद्रा ने अपनी पॉप्युलर और अफोर्डेबल एसयूवी को महंगा कर दिया है। इस एसयूवी का नाम Bolero Neo है। कारवाले की रिपोर्ट के अनुसार महिंद्रा ने इस महीने यानी अक्टूबर 2026 में बोलेरो नियो की एक्स-शोरूम कीमतों को अपडेट किया है। कंपनी की नई प्राइस लिस्ट के मुताबिक, इसके तीन वेरिएंट 9 हजार रुपये तक महंगे हुए हैं। राहत की बात यह है कि एक वेरिएंट की कीमत में कटौती की गई है और एक वेरिएंट की कीमत पहले जैसी ही है। कीमतों में हुए इस बदलाव के बाद बोलेरो नियो की शुरुआती कीमत अब 9.06 लाख रुपये हो गई है। आइए जानते हैं डीटेल।

बोलेरो नियो N4 और N11 हुए महंगे बोलेरो नियो के एंट्री-लेवल N4 डीजल टर्बो मैन्युअल वेरिएंट की कीमत में 7 हजार रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अब इसकी एक्स-शोरूम कीमत 9.06 लाख रुपये हो गई है। वहीं, N8 डीजल टर्बो मैन्युअल वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पहले की तरह अभी भी 9.69 लाख रुपये में उपलब्ध है।

N10 (R) वेरिएंट हुआ सस्ता महिंद्रा बोलेरो नियो के N10 (R) डीजल टर्बो मैन्युअल वेरिएंट की कीमत में 9,102 रुपये की कटौती की गई है। अब इसकी एक्स-शोरूम कीमत 9,99,898 रुपये हो गई है। N11 डीजल टर्बो मैन्युअल वेरिएंट की बात करें, तो यह 9 हजार रुपये महंगा हुआ है। इसकी नई कीमत 10.39 लाख रुपये है।

टॉप वेरिएंट N10 (O) की कीमत भी बढ़ी बोलेरो नियो के टॉप वेरिएंट N10 (O) डीजल टर्बो मैन्युअल की कीमत में 6 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत 10.85 लाख रुपये हो गई है। कुल मिलाकर, अक्टूबर में बोलेरो नियो की कीमतों में अलग-अलग वेरिएंट के हिसाब से बदलाव किया गया है। अगर आप इस एसयूवी को खरीदने की सोच रहे हैं, तो बुकिंग से पहले अपने नजदीकी महिंद्रा डीलर से नई कीमतों को एक बार जरूर कन्फर्म कर लें।