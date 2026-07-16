महिंद्रा की ये SUV हो गई महंगी, शोरूम जाने से पहले इतने रुपए जेब में ज्यादा रख लें; देखे नई प्राइस लिस्ट

कंपनी ने वैरिएंट के आधार पर इस SUV की कीमत 30,500 रुपए तक का इजाफा किया है। यह महिंद्रा की अपनी पूरी रेंज में कीमतों में किए गए बदलाव का हिस्सा है। इसकी घोषणा इस महीने की शुरुआत में की गई थी।

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महिंद्रा की पॉपुलर SUV में से एक बोलेरो नियो को खरीदना अब महंगा हो गया है। कंपनी ने वैरिएंट के आधार पर इस SUV की कीमत 30,500 रुपए तक का इजाफा किया है। यह महिंद्रा की अपनी पूरी रेंज में कीमतों में किए गए बदलाव का हिस्सा है। इसकी घोषणा इस महीने की शुरुआत में की गई थी। सबसे शुरुआती N4 डीजल टर्बो वैरिएंट की कीमत में सबसे कम 14,500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। N8 डीजल टर्बो ट्रिम 19,000 रुपए महंगा हो गया है, जबकि N10 (R) डीजल टर्बो और सबसे महंगे N10 (O) डीजल टर्बो वैरिएंट की कीमत में 29,500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, N11 डीजल टर्बो की कीमत में सबसे ज्यादा 30,500 रुपए बढ़ाए गए हैं। बोलेरो नियो सबसे सस्ती लैडर-फ्रेम SUV में से एक है। इसे स्कॉर्पियो क्लासिक से नीचे रखा गया है।

बोलेरो बोल्ड एडिशन का एक्सटीरियर और इंटीरियर

बोलेरो के बोल्ड एडिशन में हेडलाइट्स के ऊपर डार्क क्रोम फिनिश, फ्रंट ग्रिल, डोर हैंडल और रियर फेंडर के ऊपर 'वेंटिलेटर' के साथ-साथ बाहर की तरफ ब्लैक-आउट फॉग लाइट सराउंड और फ्रंट बंपर दिया गया है। इसमें एडिशन के नाम वाला बैज भी शामिल है। इंटीरियर में नई सीट और स्टीयरिंग अपहोल्स्ट्री है जो बेज हाइलाइट्स के साथ काले रंग में फिनिश की गई है। साथ ही, नए डोर सिल प्लेट और मैट भी हैं। बोल्ड एडिशन पैक बोलेरो के सभी तीन वैरिएंट में उपलब्ध है, इसलिए इसमें 76hp, 1.5-लीटर डीजल इंजन और चुने गए वैरिएंट पर 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ-साथ फीचर्स और सेफ्टी किट की एक ही लिस्ट है।

बोलेरो नियो बोल्ड एडिशन का एक्सटीरियर और इंटीरियर

बोलेरो नियो बोल्ड एडिशन में हेडलाइट्स के ऊपर, नोज और डोर हैंडल पर डार्क क्रोम एलिमेंट्स के साथ-साथ ब्लैक-आउट रूफ रेल्स, फ्रंट फॉग लाइट सराउंड्स, व्हील आर्च और डोर क्लैडिंग भी है। इसके केबिन में नई ब्लैक सीट और स्टीयरिंग अपहोल्स्ट्री और नेक कुशन के साथ-साथ नए मैट भी हैं, लेकिन बोल्ड एडिशन और स्टैंडर्ड बोलेरो नियो के बीच सबसे बड़ा अंतर रियर कैमरा का जोड़ा जाना है। अन्य फीचर्स और सेफ्टी किट रेंज-टॉपिंग N10 और N10 (O) वैरिएंट जैसे ही हैं, जैसे कि 100hp पावर वाला 1.5-लीटर डीजल इंजन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ दिया गया है।

महिंद्रा बोलेरो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस न्यू महिंद्रा बोलेरो निओ में रूफ स्की-रैक, न्यू फॉग लाइट, एंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ हेडलैंप और डीप सिल्वर कलर स्कीम में तैयार स्पेयर व्हील कवर जैसे विजुअल अपग्रेड मिलते हैं। केबिन को डुअल-टोन लैदर सीट के रूप में भी अपग्रेड किया गया है। ड्राइवर सीट के लिए इसमें हाइट एडजेस्टमेंट मिलता है। सेंटर कंसोल में सिल्वर इन्सर्ट हैं, जबकि पहली और सेकेंड रो के पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट दिया गया है।

इसके इंटीरियर की बात कें तो इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इस यूनिट में एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो नहीं मिलता है। यह एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, महिंद्रा ब्लूसेंस कनेक्टिविटी ऐप और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल के साथ आता है। स्मार्ट स्टोरेज स्पेस विकल्प के रूप में ड्राइवर की सीट के नीचे एक अंडर सीट स्टोरेज ट्रे भी है। सब 4-मीटर SUV पीछे की ओर साइड-फेसिंग जंप सीटों के साथ 7-सीटर ऑप्शन है।