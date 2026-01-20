महिंद्रा की ये धांसू 7-सीटर कार हुई महंगी, अब ₹20,000 तक ज्यादा लगेंगे; अभी ₹8.69 लाख हुई कीमत
जनवरी 2026 में महिंद्रा ने बोलेरो नियो की कीमतों में बदलाव कर दिया है। कंपनी ने इसकी कीमतों में 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आइए इसकी नई प्राइस लिस्ट पर नजर डालते हैं।
कार निर्माता कंपनी महिंद्रा ने बोलेरो नियो की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें 17 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं। 1.5 लीटर टर्बो डीजल-मैनुअल इंजन वाले N4 बेस वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 20,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। महिंद्रा बोलेरो नियो 2026 की कीमतें अब 8.69 लाख रुपये से शुरू होती हैं। प्रतिशत के हिसाब से यह 2.36% तक की बढ़ोतरी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
नीचे दिए गए चार्ट में 2026 बोलेरो नियो के प्रत्येक वैरिएंट की पुरानी और नई कीमतों की तुलना की गई है और प्रतिशत में बढ़ोतरी को दर्शाया गया है।
महिंद्रा बोलेरो नियो की एक्स-शोरूम कीमत
महिंद्रा बोलेरो नियो की एक्स-शोरूम कीमतें (जनवरी 2026)
पुरानी और नई कीमतों की तुलना
|1.5L टर्बो डीजल-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|N4
|Rs. 8,49,000
|Rs. 20,000
|Rs. 8,69,000
|2.36%
|N8
|Rs. 9,29,000
|Rs. 16,000
|Rs. 9,45,000
|1.72%
|N10
|Rs. 9,79,000
|-
|Rs. 9,79,000
|नो चेंज
|N11
|Rs. 9,99,000
|-
|Rs. 9,99,000
|नो चेंज
|N10 (O)
|Rs. 10,49,000
|-
|Rs. 10,49,000
|नो चेंज
महिंद्रा ने बोलेरो नियो के N4 बेस वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी (20,000 रुपये) की है। महिंद्रा बोलेरो नियो 2026 की कीमतें अब 8.69 लाख रुपये से शुरू होकर 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।