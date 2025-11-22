महिंद्रा की इस SUV को इस साल से 82000 लोग खरीद चुके; ये स्कॉर्पियो, थार, XUV700 या EV नहीं

Hindustan Hindi News
Sat, 22 Nov 2025 12:55 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
महिंद्रा के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में बोलेरो भी शामिल है। स्कॉर्पियो के बाद ये दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है। इस बात ये ऐसे भी समझा जा सकता है कि इस साल अब तक इसकी 82,915 यूनिट बिक चुकी हैं। उम्मीद इस बात की है कि साल के बचे हुए दो महीने यानी नंवबर और दिसंबर में ये 1 लाख यूनिट की सेल्स का आंकड़ा पार कर सकती है। दरअसल, इस महीने से ईयरएंड डिस्काउंट की शुरुआत हो जाती है, जिससे कार को खरीदना सस्ता हो जाता है। इसका फायदा बोलेरो को मिल सकता है।

बोलेरो नियो और क्लासिक की इस साल 82,915 यूनिट बिकी थीं। जबकि, साल 2024 के पहले 10 महीने में इसकी 86,805 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4.7% की डिग्रोथ मिली। बता दें कि बोलेरो को दो अलग मॉडल नियो और क्लासिक में खरीद सकते हैं। इस महीने बोलेरो खरीदने पर 1.35 लाख रुपए तक का फायदा मिल रहा है। जिसमें 1 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिस्काउंट शामिल है। बोलेरो क्लासिक की एक्स-शोरूम कीमत 8,68,101 रुपए से शुरू है। वहीं, नियो की शुरुआती कीमत 8,92,400 रुपए है।

महिंद्रा बोलेरो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

न्यू महिंद्रा बोलेरो निओ में रूफ स्की-रैक, न्यू फॉग लाइट, एंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ हेडलैंप और डीप सिल्वर कलर स्कीम में तैयार स्पेयर व्हील कवर जैसे विजुअल अपग्रेड मिलते हैं। केबिन को डुअल-टोन लैदर सीट के रूप में भी अपग्रेड किया गया है। ड्राइवर सीट के लिए इसमें हाइट एडजेस्टमेंट मिलता है। सेंटर कंसोल में सिल्वर इन्सर्ट हैं, जबकि पहली और सेकेंड रो के पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट दिया गया है।

इसके इंटीरियर की बात कें तो इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इस यूनिट में Apple CarPlay और Android Auto नहीं मिलता है। यह एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, महिंद्रा ब्लूसेंस कनेक्टिविटी ऐप और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल के साथ आता है। स्मार्ट स्टोरेज स्पेस विकल्प के रूप में ड्राइवर की सीट के नीचे एक अंडर सीट स्टोरेज ट्रे भी है। सब 4-मीटर SUV पीछे की ओर साइड-फेसिंग जंप सीटों के साथ 7-सीटर ऑप्शन है।

इस SUV में कोई मैकेनिकल चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। इस मॉडल में 1.5-लीटर mHawk 100 डीजल इंजन मिलता है, जो 100bhp की पावर और 260Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पावर लेना जारी रखता है। सेफ्टी के लिए इसमें तीन-रो वाली SUV में ट्विन एयरबैग और क्रैश सेंसर भी मिलते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
