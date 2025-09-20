खुशखबरी: GST घटते ही ₹2.56 लाख तक सस्ती हो गई महिंद्रा की ये SUV; नई कीमत ₹8.79 लाख से शुरू
महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी बोलेरो के खरीदारों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि जीएसटी कट और एडिशनल बेनिफिट्स को मिलाकर महिंद्रा बोलेरो 2.56 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है।
महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर एसयूवी बोलेरो के खरीदारों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि जीएसटी कट और एडिशनल बेनिफिट्स को मिलाकर महिंद्रा बोलेरो 2.56 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है। इनमें कंपनी को ओर से 1.27 लाख रुपये की जीएसटी छूट के अलावा 1.29 लाख रुपये तक का एडिशनल बेनिफिट्स शामिल है। इस बेनिफिट्स के बाद महिंद्रा बोलेरो की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.79 लाख रुपये हो गई है। यानी अपनी दमदार रोड प्रेजेंस और रफ-टफ डिजाइन के लिए मशहूर बोलेरो अब पहले से कहीं ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी हो गई है।
धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स
महिंद्रा बोलेरो हमेशा से ही अपनी दमदार और रफ-टफ पहचान के लिए जानी जाती है। साथ ही इसमें मल्टी-रिफ्लेक्टर हेडलैंप्स, आकर्षक बॉडी ग्राफिक्स और मजबूत व्हील कैप्स मिलते हैं जो बोलेरो की रग्ड स्टाइल को और भी निखारते हैं। एसयूवी के केबिन में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, म्यूजिक सिस्टम और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए एसयूवी में डुअल-एयरबैग ABS के साथ EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मौजूद हैं
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो बोलेरो में 1.5-लीटर mHAWK75 डीजल इंजन मिलता है जो करीब 75bhp की पावर और 210Nm का पीक टॉर्क देता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है और लंबे समय से अपनी मजबूती और माइलेज के लिए मशहूर है। यही वजह है कि बोलेरो सालों से भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है और आज भी SUV सेगमेंट में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है।
