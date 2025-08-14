Mahindra Bolero Discount Rs. 1.11 Lakh In August 2025 महिंद्रा ने एक झटके में इस धड़ल्ले से बिकने वाली SUV को कर दिया ₹1.11 लाख सस्ता, इस महीने इतने में मिल रही, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Mahindra Bolero Discount Rs. 1.11 Lakh In August 2025

महिंद्रा ने एक झटके में इस धड़ल्ले से बिकने वाली SUV को कर दिया ₹1.11 लाख सस्ता, इस महीने इतने में मिल रही

कंपनी इस SUV की बिक्री बढ़ाने के लिए इस महीने ग्राहकों को तगड़ा डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। दरअसल, इस महीने आप इस कार को खरीदते हैं तब 1.11 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। कंपनी सबसे ज्यादा डिस्काउंट बोलेरो पर दे रही है। जबकि बोलेरो नियो पर मैक्सिमम 1.09 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 01:21 PM
share Share
Follow Us on
महिंद्रा ने एक झटके में इस धड़ल्ले से बिकने वाली SUV को कर दिया ₹1.11 लाख सस्ता, इस महीने इतने में मिल रही
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Mahindra Bolero Neo Plusarrow

महिंद्रा के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में बोलेरो तीसरी पोजीशन पर है। ये स्कॉर्पियो और थार के बाद सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। ऐसे में कंपनी इस SUV की बिक्री बढ़ाने के लिए इस महीने ग्राहकों को तगड़ा डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। दरअसल, इस महीने आप इस कार को खरीदते हैं तब 1.11 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। कंपनी सबसे ज्यादा डिस्काउंट बोलेरो पर दे रही है। जबकि बोलेरो नियो पर मैक्सिमम 1.09 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा। बता दें कि बोलेरो की एक्स-शोरूम कीमतें 9.81 लाख रुपए से 10.93 लाख रुपए तक हैं। जबकि नियो की एक्स-शोरूम कीमतें 11.41 लाख रुपए से 12.51 लाख रुपए तक हैं।

महिंद्रा बोलेरो डिस्काउंट अगस्त 2025
डिस्काउंट टाइपडिस्काउंट
BOLERO (B6)
कैशRs. 20,000
एक्सेसरीजRs. 20,000
एक्सचेंज बोनसRs. 30,000
स्क्रैपेज बोनसRs. 35,000
कॉर्पोरेट ARs. 3,000
कॉर्पोरेट BRs. 2,000
टोटलRs. 58,000 + Accessory
BOLERO (B6 Opt)
कैशRs. 72,700
एक्सेसरीजRs. 20,000
एक्सचेंज बोनसRs. 30,000
स्क्रैपेज बोनसRs. 35,000
कॉर्पोरेट ARs. 3,000
कॉर्पोरेट BRs. 2,000
टोटलRs. 1,10,700 + Accessory
महिंद्रा बोलेरो नियो डिस्काउंट अगस्त 2025
डिस्काउंट टाइपडिस्काउंट
BOLERO NEO (N4)
कैशRs. 20,000
एक्सेसरीजRs. 20,000
एक्सचेंज बोनसRs. 30,000
स्क्रैपेज बोनसRs. 35,000
कॉर्पोरेट ARs. 4,000
कॉर्पोरेट BRs. 3,000
टोटलRs. 59,000 + Accessory
BOLERO NEO (N8)
कैशRs. 35,000
एक्सेसरीजRs. 20,000
एक्सचेंज बोनसRs. 30,000
स्क्रैपेज बोनसRs. 35,000
कॉर्पोरेट ARs. 4,000
कॉर्पोरेट BRs. 3,000
टोटलRs. 74,000 + Accessory
BOLERO NEO (N10)
कैशRs. 70,000
एक्सेसरीजRs. 30,000
एक्सचेंज बोनसRs. 30,000
स्क्रैपेज बोनसRs. 35,000
कॉर्पोरेट ARs. 4,000
कॉर्पोरेट BRs. 3,000
टोटलRs. 1,09,000 + Accessory
BOLERO NEO Plus (P4 Ambulance)
कैशRs. 50,000
एक्सचेंज बोनसRs. 30,000
स्क्रैपेज बोनसRs. 35,000
टोटलRs. 85,000

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Mahindra Bolero Neo Plus

Mahindra Bolero Neo Plus

₹ 11.41 - 12.51 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Bolero Neo

Mahindra Bolero Neo

₹ 9.97 - 12.18 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Bolero

Mahindra Bolero

₹ 9.81 - 10.93 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Sonet

Kia Sonet

₹ 8 - 15.74 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Syros

Kia Syros

₹ 9 - 17.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV 3XO

Mahindra XUV 3XO

₹ 7.99 - 15.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

महिंद्रा बोलेरो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

न्यू महिंद्रा बोलेरो निओ में रूफ स्की-रैक, न्यू फॉग लाइट, एंटीग्रेटेड LED DRLs के साथ हेडलैंप और डीप सिल्वर कलर स्कीम में तैयार स्पेयर व्हील कवर जैसे विजुअल अपग्रेड मिलते हैं। केबिन को डुअल-टोन लैदर सीट के रूप में भी अपग्रेड किया गया है। ड्राइवर सीट के लिए इसमें हाइट एडजेस्टमेंट मिलता है। सेंटर कंसोल में सिल्वर इन्सर्ट हैं, जबकि पहली और सेकेंड रो के पैसेंजर्स के लिए आर्मरेस्ट दिया गया है।

ये भी पढ़ें:भारतीय बाजार से इस कार का हुआ 'डब्बा गुल', जुलाई में एक भी ग्राहक नहीं मिला

इसके इंटीरियर की बात कें तो इसमें 7-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इस यूनिट में Apple CarPlay और Android Auto नहीं मिलता है। यह एक रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, महिंद्रा ब्लूसेंस कनेक्टिविटी ऐप और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल के साथ आता है। स्मार्ट स्टोरेज स्पेस विकल्प के रूप में ड्राइवर की सीट के नीचे एक अंडर सीट स्टोरेज ट्रे भी है। सब 4-मीटर SUV पीछे की ओर साइड-फेसिंग जंप सीटों के साथ 7-सीटर ऑप्शन है।

ये भी पढ़ें:थार खरीदने का बना लिया प्लान, तो यहां जान लो डीलर से आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा

इस SUV में कोई मैकेनिकल चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। इस मॉडल में 1.5-लीटर mHawk 100 डीजल इंजन मिलता है, जो 100bhp की पावर और 260Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पावर लेना जारी रखता है। सेफ्टी के लिए इसमें तीन-रो वाली SUV में ट्विन एयरबैग और क्रैश सेंसर भी मिलते हैं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Mahindra Mahindra Bolero Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।